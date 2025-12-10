Interwencja sąsiadów w Beninie: Zachodnia Afryka ma dość puczystów

Zaskakujące wsparcie potężnego sąsiada rozbiło oddział zamachowców i uchroniło prezydenta Patrice’a Talona od losu kilku przywódców sąsiednich krajów, obalonych przez miejscowe armie. Nigdy wcześniej kraje ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) nie interweniowały na terenie sąsiadów, mimo że organizacja posiada tzw. siły rezerwowe stacjonujące w nigeryjskiej stolicy gotowe do działania na wypadek kłopotów u któregoś z członków. A teraz, w ślad za nigeryjskimi myśliwcami, do Beninu wkroczyły lądowe oddziały czterech państw.

W ten sposób Benin nie znalazł się w afrykańskiej „strefie wojskowych puczów”, która przecina kontynent od Morza Czerwonego na wschodzie do Atlantyku na zachodzie. Ledwo dwa tygodnie wcześniej w leżącej nad oceanem Gwinei Bissau miejscowy generał brygady obalił prezydenta. W ten sposób w siedmiu krajach rozciągających się na ponad 5 tys. kilometrów rządzą puczyści.

– Główna przyczyna wszystkich ostatnich puczów jest bardzo prosta: niechęć większości ludności do życia po staremu. A wojskowi nadają temu cichemu protestowi tylko formę bezpośredniego działania – wyjaśnia rosyjski politolog Siergiej Jeledinow mieszkający w Afryce.

Szybkość reakcji ECOWAS w przypadku Beninu część ekspertów tłumaczy tym, że w trzech krajach (Mali, Nigrze i Burkina Faso) puczyści po objęciu władzy ogłosili opuszczenie tej organizacji i utworzenie własnej. Teraz dowódca puczystów, pułkownik Tigri uciekał właśnie do Burkina Faso, ale kolumnę jego samochodów zbombardowały nigeryjskie samoloty.

Kreml reklamuje się jako najlepszy pogromca islamistów

Trzy sąsiednie kraje zerwały też z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, odrzucając jego jurysdykcję. We wszystkich trzech działają bowiem znaczne oddziały rosyjskich najemników, a jak wiadomo Władimir Putin bardzo nie lubi Trybunału. Nie ma jednak dowodów, że Kreml zamieszany jest we wszystkie zachodnioafrykańskie pucze.