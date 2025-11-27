Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były przyczyny przejęcia władzy w Gwinei Bissau przez oficerów armii?

Jakie kroki podjęła junta wojskowa po przejęciu władzy?

Jaka była reakcja międzynarodowych organizacji na wydarzenia w Gwinei Bissau?

Z oświadczenia wygłoszonego na antenie państwowej telewizji przez rzecznika junty, która przejęła władzę, Diniza N'Tchamę wynika, że junta zawiesiła proces wyborczy, zamknęła granice kraju i wprowadziła godzinę policyjną. Nieco później prezydent Embalo potwierdził w rozmowie z France 24, że został obalony.

Oświadczenie junty wojskowej: Politycy i baronowie narkotykowi chcieli zdestabilizować Gwineę Bissau

Oficerowie armii, którzy ogłosili przejęcie władzy, sformowali Wysokie Dowództwo Wojskowe dla Przywrócenia Porządku i oświadczyli, że będą kierować zachodnioafrykańskim państwem do odwołania.

Z oświadczenia wynika, że junta przejęła władzę w odpowiedzi na zagrożenie destabilizacją kraju, za które odpowiedzialni mieli być lokalni politycy i „dobrze znani baronowie narkotykowi”, a także ze względu na próbę manipulowania wynikiem wyborów prezydenckich.