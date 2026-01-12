Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rekruterzy odgrywają kluczową rolę w rewolucji AI w HR?

Jakie zadania w rekrutacji są najczęściej wspomagane przez narzędzia AI?

W jaki sposób AI wpływa na doświadczenia kandydatów i pracowników?

Jakie są główne bariery stosowania technologii AI w HR?

Jak unijne regulacje wpłyną na przyszłość wdrażania AI w rekrutacji?

Jakie wymagania stoją przed specjalistami HR w erze AI?

Ponad czterech na dziesięciu pracodawców uczestniczących w ubiegłorocznym badaniu Candidate Experience platformy eRecruiter deklarowali, że w procesach rekrutacji w ich firmach są wykorzystywane narzędzia automatyzujące i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Najczęściej firmowi rekruterzy wspierali się AI w przygotowywaniu treści ogłoszeń o pracy (prawie 60 proc.), pytań rekrutacyjnych i w feedbacku dla kandydatów (prawie połowa) oraz w ocenie dopasowania aplikacji do ogłoszenia (40 proc.).

Wyniki tegorocznej edycji raportu HR Tech Changer, przygotowanego przez Polskie Forum HR, również dowodzą, że to firmy rekrutacyjne i agencje zatrudnienia są w awangardzie zmian technologicznych, w tym wykorzystania AI. Praktycznie wszystkie (98 proc.) wspomagają się HR Tech w codziennej pracy, podczas gdy po stronie ich firmowych klientów ten odsetek wynosi 72 proc. Zaniżają go mikrofirmy, wśród których tylko 62 proc. korzysta z narzędzi HR Tech.

Modele AI przyspieszają selekcję i ocenę kompetencji kandydatów

Technologiczny prymat rekrutacji potwierdza wykaz zadań HR realizowanych z pomocą narzędzi technologicznych. Pierwsze cztery miejsca zajmują zadania związane z rekrutacją, w tym z selekcją, pozyskiwaniem kandydatów i oceną ich kompetencji. Jak zaznacza Magdalena Wiśniewska z firmy rekrutacyjnej Devire, narzędzia HR Tech są bardzo przydatne w obecnym podejściu do rekrutacji bazującej na kompetencjach (skills-based), gdzie liczą się realne umiejętności, osiągnięcia i efekty pracy, a nie stanowiska. Modele AI potrafią to ocenić szybciej i szerzej, bo analizują CV, portfolio, publikacje, wyniki i aktywność zawodową – często z wielu źródeł naraz. Według ekspertki Devire, rośnie też znaczenie narzędzi automatyzujących preselekcję, analizę językową CV i komunikację operacyjną, które przy dużych procesach skracają pracę zespołów nawet o kilkadziesiąt proc.