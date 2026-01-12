Aktualizacja: 12.01.2026 05:43 Publikacja: 12.01.2026 04:32
Ponad czterech na dziesięciu pracodawców uczestniczących w ubiegłorocznym badaniu Candidate Experience platformy eRecruiter deklarowali, że w procesach rekrutacji w ich firmach są wykorzystywane narzędzia automatyzujące i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Najczęściej firmowi rekruterzy wspierali się AI w przygotowywaniu treści ogłoszeń o pracy (prawie 60 proc.), pytań rekrutacyjnych i w feedbacku dla kandydatów (prawie połowa) oraz w ocenie dopasowania aplikacji do ogłoszenia (40 proc.).
Wyniki tegorocznej edycji raportu HR Tech Changer, przygotowanego przez Polskie Forum HR, również dowodzą, że to firmy rekrutacyjne i agencje zatrudnienia są w awangardzie zmian technologicznych, w tym wykorzystania AI. Praktycznie wszystkie (98 proc.) wspomagają się HR Tech w codziennej pracy, podczas gdy po stronie ich firmowych klientów ten odsetek wynosi 72 proc. Zaniżają go mikrofirmy, wśród których tylko 62 proc. korzysta z narzędzi HR Tech.
Technologiczny prymat rekrutacji potwierdza wykaz zadań HR realizowanych z pomocą narzędzi technologicznych. Pierwsze cztery miejsca zajmują zadania związane z rekrutacją, w tym z selekcją, pozyskiwaniem kandydatów i oceną ich kompetencji. Jak zaznacza Magdalena Wiśniewska z firmy rekrutacyjnej Devire, narzędzia HR Tech są bardzo przydatne w obecnym podejściu do rekrutacji bazującej na kompetencjach (skills-based), gdzie liczą się realne umiejętności, osiągnięcia i efekty pracy, a nie stanowiska. Modele AI potrafią to ocenić szybciej i szerzej, bo analizują CV, portfolio, publikacje, wyniki i aktywność zawodową – często z wielu źródeł naraz. Według ekspertki Devire, rośnie też znaczenie narzędzi automatyzujących preselekcję, analizę językową CV i komunikację operacyjną, które przy dużych procesach skracają pracę zespołów nawet o kilkadziesiąt proc.
Jednak technologia nie rozwiązuje wszystkiego. Co więcej, kandydaci przyjmują automatyzację z ostrożnością, zwłaszcza w początkowych etapach procesu. Widać to także w badaniu PFHR; tylko 34 proc. respondentów uważa, że narzędzia HR Tech poprawiły doświadczenia kandydatów. Nieco lepiej oceniany jest wpływ narzędzi HR Tech na doświadczenia pracowników (50 proc. pozytywnych ocen), którzy najczęściej mogą zobaczyć ich efekty w obszarze szkoleń i rozwoju, ocen pracowniczych, a także benefitów. Nowe technologie są tu jednak wykorzystywane znacznie rzadziej niż w rekrutacji. Jak ocenia Maciej Michalewski, prezes systemu rekrutacyjnego Element, istotną barierą hamującą stosowanie narzędzi AI jest wciąż bardzo niska świadomość ich potencjału, który większość ludzi zna ze swoich doświadczeń z darmową wersją ChatGPT.
Drugą silną barierą są obawy związane z przekazywaniem do systemów AI wrażliwych danych osobowych, na co uczulają HR-owców firmowe działy compliance. Tę barierę widać również w badaniu PFHR – na czele listy wyzwań związanych z wykorzystaniem rozwiązań HR Tech znalazły się dwa wskazane przez 29 proc. badanych: zachowanie bezpieczeństwa i prywatności danych oraz błędy algorytmiczne i stronniczość AI.
Są to obszary, które w unijnym rozporządzeniu AI Act (zacznie obowiązywać w sierpniu 2026 r.) kwalifikują rozwiązania HR Tech do kategorii systemów wysokiego ryzyka. Popularne dziś zautomatyzowane narzędzia AI wykorzystywane w rekrutacji będą więc wymagały szczególnych zabezpieczeń, wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem i zapewnienia nadzoru człowieka nad ich działaniem.
Jak wyjaśnia Szymon Kluba z HR Contact, firmy muszą wyznaczyć kompetentne osoby, które będą mogły interweniować, modyfikować lub – jeśli zajdzie taka potrzeba – odrzucać decyzje podejmowane przez algorytmy. Jego zdaniem, to fundamentalna zmiana, która przywraca AI do roli narzędzia wspierającego człowieka, a nie decydującego za niego. Oznacza też jednak wzrost wymagań wobec specjalistów HR, a zwłaszcza rekruterów. Na razie niespełna 10 proc. uczestników badania HR Tech Changer mówi o pełnej gotowości swych zespołów do pracy z nowymi technologiami i tylko 34 proc. firm zapewnia dostęp do szkoleń rozwijających kompetencje technologiczne.
