Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego październik 2023 roku był najgorszym miesiącem na rynku rekrutacji od pięciu lat?

Jakie czynniki wpływają na osłabienie aktywności rekrutacyjnej w branżach sezonowych?

Jakie zmiany zachodzą w liczbie ofert pracy w największych polskich miastach?

Jakie grupy zawodowe odnotowały wzrost liczby ofert pracy pomimo ogólnego spadku?

Dlaczego widoczna jest ogólna tendencja spadkowa na rynku pracy i jakie są tego konsekwencje?

Ponad 253,2 tys. nowych ogłoszeń o pracy opublikowano w październiku br. na 50 największych portalach rekrutacyjnych. To o 5 proc. mniej niż we wrześniu i aż o 12 proc. mniej niż przed rokiem, gdy kandydaci do pracy mieli do wyboru prawie 33 tys. ofert więcej – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Zdaniem ekspertów Grant Thornton, październikowy spadek liczby ofert pracy w porównaniu z wrześniem br. (gdy opublikowano ich o ponad 12 tys. więcej) nie jest wyjątkową sytuacją, a wynika z mniejszego popytu na pracowników sezonowych w części branż, w tym w turystyce czy budownictwie. Nie najlepiej wygląda jednak kolejne osłabienie aktywności rekrutacyjnej w ujęciu rocznym. – Jeśli do końca roku utrzyma się ten negatywny trend, będzie to niepokojąca sytuacja z punktu widzenia perspektyw dla polskiej gospodarki – twierdzą autorzy raportu, który bazuje na danych z systemu rekrutacyjnego Element.

Piąty miesiąc spadków

Magdalena Marcinowska, partner w Grant Thornton, zwraca uwagę, że licząc rok do roku październik był już piątym miesiącem spadków na największych portalach pracy. Jej zdaniem, zastanawiający jest fakt, że liczba rozpoczętych procesów rekrutacyjnych jest teraz na poziomie zbliżonym do tego z października 2020 r. gdy narastała fala zachorowań na covid, a rząd wprowadzał co tydzień nowe ograniczenia dla biznesu, praktycznie zamrażając część branż. Teraz nic takiego się nie dzieje, PKB rośnie, a mimo to popyt na pracę maleje.