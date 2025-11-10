Z raportu wynika, że średni czas od wysłania aplikacji przez kandydata do złożenia mu oferty pracy wydłużył się w pierwszym półroczu 2025 r. do 22 dni, czyli o trzy dni w porównaniu z drugą połową 2024 r. Przy tym na stanowiskach specjalistycznych wynosił średnio 26 dni, na stanowiskach menedżerskich – 32 dni, a dyrektorzy i prezesi musieli poczekać na ofertę pracy średnio 40 dni.

Najnowszy Monitor Rynku Pracy agencji zatrudnienia Randstad pokazał, że średni czas poszukiwania nowej pracy wydłużył się teraz do prawie 4,5 miesiąca, czyli o 1,5 miesiąca w porównaniu z jesienią ubiegłego roku. (To także rekord w historii badania prowadzonego od 2017 r.). Ankietowani pracownicy bardziej pesymistycznie oceniają też swoje szanse na rynku pracy. Wprawdzie prawie 30 proc. z nich jest pewnych, że – w razie potrzeby – znajdą w ciągu sześciu miesięcy jakąś pracę, ale do rekordowo niskiego poziomu (12 proc.) zmniejszył się odsetek osób przekonanych, że w tym czasie znaleźliby pracę równie dobrą lub lepszą od obecnej.

Niedostępni fachowcy i specjaliści

Z drugiej strony, w październikowej edycji MIK, badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co druga z badanych firm wśród barier w działalności wskazuje niedostępność pracowników. Część przedsiębiorców, którzy nie mogą znaleźć pracowników, mówi też o tym w mediach. Ryszard Florek, prezes Fakro, narzekał niedawno, że nie może znaleźć chętnych do pracy przy montażu okien jego firmy w Niemczech, choć oferuje zarobki rzędu 20 tys. zł.

Głośno było o problemach wojewódzkiego szpitala w Bielsku-Białej, który bezskutecznie szukał lekarza medycyny ratunkowej, choć oferował nawet 100 tys. zł miesięcznie.

– Dzisiejszy rynek pracy wymyka się jednoznacznej ocenie – przyznaje Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. Tę opinię podziela Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj. Jej zdaniem, zarówno w przypadku kandydatów, jak i firm kluczowe jest zrozumienie, że rynek pracy nie stanowi jednolitego bytu. Jego charakter jest niezwykle dynamiczny i zależy od wielu czynników – od specyfiki konkretnej branży, przez sezonowość, aż po wydarzenia geopolityczne wpływające na globalną lub lokalną gospodarkę. Inaczej wygląda sytuacja w IT, a inaczej w handlu – wyjaśnia ekspertka Grupy Pracuj.