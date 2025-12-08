Aktualizacja: 08.12.2025 05:24 Publikacja: 08.12.2025 04:19
Foto: Adobe Stock
Wprawdzie na czele listy najbardziej pożądanych w Polsce świadczeń pracowniczych są pakiety medyczne (ich postrzegana wartość rośnie w miarę ograniczania dostępności usług zdrowotnych) i ubezpieczenia, lecz na trzecim miejscu znalazły się prezenty okazjonalne, w tym świąteczne paczki, bony podarunkowe i karty przedpłacone – wynika z tegorocznego raportu firmy Pluxee Benefit Guidebook podsumowującego wyniki badania ponad 1,2 tys. pracowników. Co trzeci z nich przyznał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w tym na ubiegłoroczne święta) nie otrzymał od pracodawcy żadnego prezentu.
– Dla pracowników świąteczny prezent to z jednej strony wsparcie domowego budżetu w okresie Bożego Narodzenia, a z drugiej – moment prawdziwego docenienia – twierdzi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny i wiceprezes Pluxee Polska, przypominając że niemal wszystkim uczestnikom jej badania (94 proc.) zależy na regularnym docenianiu w pracy.
Z danych firmy wynika też, że wielu pracodawców przestaje traktować świąteczne prezenty wyłącznie jako benefity, a jako komponent pakietu wynagrodzeń. Już niedługo takie podejście stanie się zresztą standardem, gdyż zgodnie z unijną dyrektywą o przejrzystości i równości wynagrodzeń już od połowy 2026 r. większe firmy powinny być gotowe do przekazywania swoim pracownikom informacji o wynagrodzeniu z uwzględnieniem wartości wszystkich benefitów.
Na razie tylko 22 proc. osób objętych badaniem Pluxee Polska uważa, że firmowy pakiet jest dopasowany do ich potrzeb, a 30 proc. otwarcie deklaruje potrzebę zmian. Różnie też bywa z dopasowaniem gwiazdkowych świadczeń. Specjalistka w jednej z korporacji, gdzie pracownicy dostali na gwiazdkę zestaw świec zapachowych i herbat, przyznaje, że w jej zespole podarunek nie spotkał się z entuzjazmem; oceniono go jako „mało sensowny wydatek”. Dlatego też wiele firm zamiast (albo obok) świątecznych paczek zapewnia finansowe wsparcie grudniowych wydatków w formie premii, bonów podarunkowych czy kart przedpłaconych.
Czytaj więcej
Choć gwiazdkowe budżety 2024 wzrosną, to święta będą często skromniejsze niż przed rokiem. Co pla...
Mogą się w tym roku przydać, skoro – według ogłoszonego przed kilkoma dniami raportu Związku Banków Polskich – przeciętny Kowalski planuje wydać na tegoroczne święta Bożego Narodzenia prawie 1,8 tys. zł, czyli o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Grudniowe zakupy będą więc większe, także dlatego, iż po raz pierwszy od kilku lat Boże Narodzenie 2025 może okazać się tańsze niż rok wcześniej. Wyliczona w raporcie ZBP szacunkowa wartość świątecznego koszyka dla czteroosobowej rodziny ma wynieść 3,66 tys. zł, czyli prawie o 150 zł mniej niż przed rokiem. Przyczynią się do tego m.in. tańsze paliwo i niższe ceny przygotowań do rodzinnych spotkań, chociaż część świątecznych produktów, na czele z czekoladowymi słodkościami, jest znacząco droższa niż przed rokiem.
Czytaj więcej
Niemal każdy pracodawca zainwestuje w tym roku w jakieś benefity z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Nic więc dziwnego, że pracownicy doceniają gwiazdkowe upominki, a także premie, bony i karty. – To świąteczny zastrzyk finansowy, którego oczekuje 60 proc. zatrudnionych, a jednocześnie gest uznania ważny dla 62 proc. pracowników – cytuje badania Pluxee Arkadiusz Rochala, dodając że wartość nabywczą środków na kartach przedpłaconych zwiększają powiązane z nimi oferty promocyjne. Podkreśla też charytatywny aspekt karty Pluxee, która wspiera program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.
Z danych Pluxee Polska wynika, że środki z kart prezentowych pracownicy najczęściej przeznaczają na zakupy spożywcze (62 proc.), odzież, kosmetyki i elektronikę (36 proc.) oraz prezenty dla bliskich (29 proc.).
Firma ocenia, że rynek świątecznych benefitów w Polsce nie zwalnia i rośnie stabilnie w tempie ok. 5-6 proc. rocznie. Według jej danych rośnie też wartość firmowych zamówień, która w tym roku zwiększyła się prawie do 705 zł na jednego pracownika (z 660 zł przed rokiem). Chociaż tegoroczne badanie Randstad pokazało, że mniej firm zainwestuje w gwiazdkowe benefity, w tym w bony czy karty podarunkowe, to ich plany mogą się jeszcze zmienić.
Czytaj więcej
Niemal dziewięciu na dziesięciu badanych pracodawców planuje w tym roku gwiazdkowe benefity. W ic...
Zdaniem przedstawicieli Pluxee Polska, coraz wyraźniej zmienia się bowiem sposób, w jaki zapadają decyzje dotyczące gwiazdkowych upominków; pracodawcy – podobnie jak konsumenci – coraz częściej kupują prezenty „na ostatnią chwilę”, z przekonaniem, że zdążą przed świętami. Część tych prezentów trafi do paczek przygotowywanych w ramach różnych gwiazdkowych akcji charytatywnych. Z badania VeloBanku wynika, że 51 proc. Polaków bierze udział w akcjach pomocowych organizowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia przez fundacje. Nierzadko z pomocą firm i ich pracowników- tak, jak w VeloBanku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zdecydowani zwolennicy parytetów płci we władzach firm są w Polsce w mniejszości. I to nawet wśród kobiet. Jedna...
Poczucie bezpieczeństwa może zaważyć na decyzji pracownika, czy będzie szukał dla siebie miejsca gdzie indziej.
To, że rosyjska wojna zabrała z rynku Ukrainy i Rosji miliony pracowników jest oczywiste. Na Węgrzech, pod proro...
Pod kątem rynku pracy polscy naukowcy przebadali... bezdomnych. Wyniki są zaskakujące – wszyscy mieli zawód i sp...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych w III kwartale, a także wzrost obrotów firm rekrutacyjnych sygnaliz...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas