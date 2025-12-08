Gest ważny dla pracowników

Na razie tylko 22 proc. osób objętych badaniem Pluxee Polska uważa, że firmowy pakiet jest dopasowany do ich potrzeb, a 30 proc. otwarcie deklaruje potrzebę zmian. Różnie też bywa z dopasowaniem gwiazdkowych świadczeń. Specjalistka w jednej z korporacji, gdzie pracownicy dostali na gwiazdkę zestaw świec zapachowych i herbat, przyznaje, że w jej zespole podarunek nie spotkał się z entuzjazmem; oceniono go jako „mało sensowny wydatek”. Dlatego też wiele firm zamiast (albo obok) świątecznych paczek zapewnia finansowe wsparcie grudniowych wydatków w formie premii, bonów podarunkowych czy kart przedpłaconych.

Mogą się w tym roku przydać, skoro – według ogłoszonego przed kilkoma dniami raportu Związku Banków Polskich – przeciętny Kowalski planuje wydać na tegoroczne święta Bożego Narodzenia prawie 1,8 tys. zł, czyli o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Grudniowe zakupy będą więc większe, także dlatego, iż po raz pierwszy od kilku lat Boże Narodzenie 2025 może okazać się tańsze niż rok wcześniej. Wyliczona w raporcie ZBP szacunkowa wartość świątecznego koszyka dla czteroosobowej rodziny ma wynieść 3,66 tys. zł, czyli prawie o 150 zł mniej niż przed rokiem. Przyczynią się do tego m.in. tańsze paliwo i niższe ceny przygotowań do rodzinnych spotkań, chociaż część świątecznych produktów, na czele z czekoladowymi słodkościami, jest znacząco droższa niż przed rokiem.

Nic więc dziwnego, że pracownicy doceniają gwiazdkowe upominki, a także premie, bony i karty. – To świąteczny zastrzyk finansowy, którego oczekuje 60 proc. zatrudnionych, a jednocześnie gest uznania ważny dla 62 proc. pracowników – cytuje badania Pluxee Arkadiusz Rochala, dodając że wartość nabywczą środków na kartach przedpłaconych zwiększają powiązane z nimi oferty promocyjne. Podkreśla też charytatywny aspekt karty Pluxee, która wspiera program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Benefit na świąteczny stół

Z danych Pluxee Polska wynika, że środki z kart prezentowych pracownicy najczęściej przeznaczają na zakupy spożywcze (62 proc.), odzież, kosmetyki i elektronikę (36 proc.) oraz prezenty dla bliskich (29 proc.).