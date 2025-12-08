Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Gwiazdkowe nadzieje polskich pracowników

Zdaniem aż dziewięciu na dziesięciu pracujących Polaków świąteczne benefity powinny być standardem w każdej firmie. Mile widziane są zwłaszcza te, które pomogą sfinansować grudniowe wydatki.

Publikacja: 08.12.2025 04:19

Gwiazdkowe nadzieje polskich pracowników

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są oczekiwania polskich pracowników dotyczące świątecznych benefitów?
  • Dlaczego prezenty okazjonalne zyskują na popularności w kontekście pracowniczym?
  • Jakie znaczenie mają świąteczne upominki z perspektywy pracowników?
  • W jaki sposób pracownicy wykorzystują środki z kart prezentowych?

Wprawdzie na czele listy najbardziej pożądanych w Polsce świadczeń pracowniczych są pakiety medyczne (ich postrzegana wartość rośnie w miarę ograniczania dostępności usług zdrowotnych) i ubezpieczenia, lecz na trzecim miejscu znalazły się prezenty okazjonalne, w tym świąteczne paczki, bony podarunkowe i karty przedpłacone – wynika z tegorocznego raportu firmy Pluxee Benefit Guidebook podsumowującego wyniki badania ponad 1,2 tys. pracowników. Co trzeci z nich przyznał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w tym na ubiegłoroczne święta) nie otrzymał od pracodawcy żadnego prezentu.

Dla pracowników świąteczny prezent to z jednej strony wsparcie domowego budżetu w okresie Bożego Narodzenia, a z drugiej – moment prawdziwego docenienia – twierdzi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny i wiceprezes Pluxee Polska, przypominając że niemal wszystkim uczestnikom jej badania (94 proc.) zależy na regularnym docenianiu w pracy.

Z danych firmy wynika też, że wielu pracodawców przestaje traktować świąteczne prezenty wyłącznie jako benefity, a jako komponent pakietu wynagrodzeń. Już niedługo takie podejście stanie się zresztą standardem, gdyż zgodnie z unijną dyrektywą o przejrzystości i równości wynagrodzeń już od połowy 2026 r. większe firmy powinny być gotowe do przekazywania swoim pracownikom informacji o wynagrodzeniu z uwzględnieniem wartości wszystkich benefitów.

Reklama
Reklama

Gest ważny dla pracowników

Na razie tylko 22 proc. osób objętych badaniem Pluxee Polska uważa, że firmowy pakiet jest dopasowany do ich potrzeb, a 30 proc. otwarcie deklaruje potrzebę zmian. Różnie też bywa z dopasowaniem gwiazdkowych świadczeń. Specjalistka w jednej z korporacji, gdzie pracownicy dostali na gwiazdkę zestaw świec zapachowych i herbat, przyznaje, że w jej zespole podarunek nie spotkał się z entuzjazmem; oceniono go jako „mało sensowny wydatek”. Dlatego też wiele firm zamiast (albo obok) świątecznych paczek zapewnia finansowe wsparcie grudniowych wydatków w formie premii, bonów podarunkowych czy kart przedpłaconych.

Czytaj więcej

Firmowy Mikołaj częściej zaprosi pracowników na świąteczną imprezę
Praca
Firmowy Mikołaj częściej zaprosi pracowników na świąteczną imprezę

Mogą się w tym roku przydać, skoro – według ogłoszonego przed kilkoma dniami raportu Związku Banków Polskich – przeciętny Kowalski planuje wydać na tegoroczne święta Bożego Narodzenia prawie 1,8 tys. zł, czyli o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Grudniowe zakupy będą więc większe, także dlatego, iż po raz pierwszy od kilku lat Boże Narodzenie 2025 może okazać się tańsze niż rok wcześniej. Wyliczona w raporcie ZBP szacunkowa wartość świątecznego koszyka dla czteroosobowej rodziny ma wynieść 3,66 tys. zł, czyli prawie o 150 zł mniej niż przed rokiem. Przyczynią się do tego m.in. tańsze paliwo i niższe ceny przygotowań do rodzinnych spotkań, chociaż część świątecznych produktów, na czele z czekoladowymi słodkościami, jest znacząco droższa niż przed rokiem.

Czytaj więcej

Firmowy Święty Mikołaj częściej obdaruje pracowników premią
Praca
Firmowy Święty Mikołaj częściej obdaruje pracowników premią

Nic więc dziwnego, że pracownicy doceniają gwiazdkowe upominki, a także premie, bony i karty. – To świąteczny zastrzyk finansowy, którego oczekuje 60 proc. zatrudnionych, a jednocześnie gest uznania ważny dla 62 proc. pracowników – cytuje badania Pluxee Arkadiusz Rochala, dodając że wartość nabywczą środków na kartach przedpłaconych zwiększają powiązane z nimi oferty promocyjne. Podkreśla też charytatywny aspekt karty Pluxee, która wspiera program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Benefit na świąteczny stół

Z danych Pluxee Polska wynika, że środki z kart prezentowych pracownicy najczęściej przeznaczają na zakupy spożywcze (62 proc.), odzież, kosmetyki i elektronikę (36 proc.) oraz prezenty dla bliskich (29 proc.).

Reklama
Reklama

Firma ocenia, że rynek świątecznych benefitów w Polsce nie zwalnia i rośnie stabilnie w tempie ok. 5-6 proc. rocznie. Według jej danych rośnie też wartość firmowych zamówień, która w tym roku zwiększyła się prawie do 705 zł na jednego pracownika (z 660 zł przed rokiem). Chociaż tegoroczne badanie Randstad pokazało, że mniej firm zainwestuje w gwiazdkowe benefity, w tym w bony czy karty podarunkowe, to ich plany mogą się jeszcze zmienić.

Czytaj więcej

Firmowy Mikołaj pomoże sfinansować święta. Wysyp benefitów
Praca
Firmowy Mikołaj pomoże sfinansować święta. Wysyp benefitów

Zdaniem przedstawicieli Pluxee Polska, coraz wyraźniej zmienia się bowiem sposób, w jaki zapadają decyzje dotyczące gwiazdkowych upominków; pracodawcy – podobnie jak konsumenci – coraz częściej kupują prezenty „na ostatnią chwilę”, z przekonaniem, że zdążą przed świętami. Część tych prezentów trafi do paczek przygotowywanych w ramach różnych gwiazdkowych akcji charytatywnych. Z badania VeloBanku wynika, że 51 proc. Polaków bierze udział w akcjach pomocowych organizowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia przez fundacje. Nierzadko z pomocą firm i ich pracowników- tak, jak w VeloBanku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Boże Narodzenie Praca Pracownicy Pracodawcy benefity pracownicze
Dyrektywa Women on Boards – co o niej wiedzą Polacy?
Rynek pracy
Dyrektywa Women on Boards – co o niej wiedzą Polacy?
Rynek pracy
Ważna jest nie tylko płaca
Masowe zwolnienia na Węgrzech. Potężne braki na rynku pracy Ukrainy i Rosji
Rynek pracy
Masowe zwolnienia na Węgrzech. Potężne braki na rynku pracy Ukrainy i Rosji
Gdzie pracują bezdomni? Głównie w szarej strefie. Boją się komorników
Rynek pracy
Gdzie pracują bezdomni? Głównie w szarej strefie. Boją się komorników
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Agencje zatrudnienia dostrzegły oznaki poprawy na rynku pracy
Rynek pracy
Agencje zatrudnienia dostrzegły oznaki poprawy na rynku pracy
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama