Celem przeprowadzonego w nocy rosyjskiego ataku była ukraińska infrastruktura energetyczna. Rosjanie zaatakowali stacje transformatorowe, zakłady wytwórcze i odcięli jedną z linii energetycznych zasilających elektrownię jądrową w Zaporożu.
Operacje na Międzynarodowym Lotnisku w Wilnie zostały na krótko zawieszone 6 grudnia po wykryciu niezidentyfikowanych obiektów — prawdopodobnie białoruskich balonów — w otaczającej przestrzeni powietrznej. Była to trzecia podobna sytuacja w tym tygodniu.
O aktywności rosyjskich wojsk poinformował szefa Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Iwan Fedorow. W atakach Rosjanie wykorzystali m.in. 385 bezzałogowych statków powietrznych.
Włoski rząd udzieli obwodowi odeskiemu pożyczki w wysokości 30 milionów euro na budowę nowego budynku regionalnego szpitala dziecięcego.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
