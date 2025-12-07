07:03 Poważne uszkodzenia infrastruktury energetycznej Ukrainy

Celem przeprowadzonego w nocy rosyjskiego ataku była ukraińska infrastruktura energetyczna. Rosjanie zaatakowali stacje transformatorowe, zakłady wytwórcze i odcięli jedną z linii energetycznych zasilających elektrownię jądrową w Zaporożu.

06:45 Lotnisko w Wilnie wstrzymało prace po raz trzeci w tym tygodniu

Operacje na Międzynarodowym Lotnisku w Wilnie zostały na krótko zawieszone 6 grudnia po wykryciu niezidentyfikowanych obiektów — prawdopodobnie białoruskich balonów — w otaczającej przestrzeni powietrznej. Była to trzecia podobna sytuacja w tym tygodniu.

06:41 Rosja przeprowadziła w ciągu dnia 649 nalotów na 23 osiedla w obwodzie zaporoskim

O aktywności rosyjskich wojsk poinformował szefa Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Iwan Fedorow. W atakach Rosjanie wykorzystali m.in. 385 bezzałogowych statków powietrznych.

06:33 Włochy pomogą w budowie nowego szpitala dziecięcego w obwodzie odeskim

Włoski rząd udzieli obwodowi odeskiemu pożyczki w wysokości 30 milionów euro na budowę nowego budynku regionalnego szpitala dziecięcego.