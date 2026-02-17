Najgorszy wynik w grupie. Carrefour w Polsce traci 2,8 proc. sprzedaży
Sprzedaż porównywalna w Polsce spadła w czwartym kwartale 2,8 proc. i to najgorszy wynik wśród wszystkich zagranicznych rynków Carrefoura. W całym 2025 r. sprzedaż w tym ujęciu skurczyła się 1,7 proc., co, jak wyjaśnia firma w komunikacie, było spowodowane inwestycjami na wysoce konkurencyjnym rynku. Na tym kiepskie informacje się nie kończą, kurczy się także liczba sklepów i to niemal o 50.
W raporcie giełdowym firma podaje, że jej obroty w Polsce w czwartym kwartale 2025 r. wyniosły 660 mln euro i niemal 2,4 mld euro w całym 2025 r. W ujęciu ogólnym wynik jest gorszy w ujęciu rocznym o 2,4 proc. w porównaniu do 2024 r., kiedy to sprzedaż sieci spadła w Polsce o 3 proc.
Na koniec roku sieć miała w Polsce 94 hipermarkety, 142 supermarkety i 495 sklepów osiedlowych typu convenience. Do tego sześć dyskontów i w sumie było ich 737, a na koniec 2024 r. sieć Carrefour w Polsce liczyła 783 sklepy. Wówczas także w ciągu roku ich liczba spadła, co oznaczało spadek o 58 placówek w porównaniu z końcem 2023 r. W skład sieci wchodziło wówczas 96 hipermarketów, 156 supermarketów oraz 531 sklepów osiedlowych typu convenience.
– W 2025 r. Carrefour osiągnął solidne wyniki, ze znaczną poprawą we Francji i Hiszpanii, przy jednoczesnych bardziej wymagających warunkach rynkowych w Brazylii. Rok ten ukształtowało kilka ważnych kamieni milowych, w tym integracja marek Cora & Match we Francji, uruchomienie naszej europejskiej platformy zakupowej Concordis, wykup mniejszościowych udziałów w Carrefour Brasil oraz sprzedaż Carrefoura we Włoszech, a następnie ogłoszenie sprzedaży Carrefoura w Rumunii na początku 2026 r. W tym kontekście nasza dynamika handlowa jest solidna – wyjaśnia w komunikacie Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny grupy Carrefour.
Proces sprzedaży polskich sklepów trwa od dawna, ale póki co nie widać postępów. Pogłoski o planie sprzedaży polskich sklepów sieci, których jest ok. 800, krążą co najmniej od czterech lat, o czym także pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Transakcja ma objąć także ok. 40 galerii handlowych. Na innych rynkach grupa radzi sobie lepiej, a ogółem sprzedaż w 2025 r. wzrosła o 2,8 proc. w ujęciu porównywalnym do 91,5 mld euro. Sprzedaż w IV kw. 2025 r. wzrosła o 1,6 proc. w tym ujęciu. Wynik EBITDA wyniósł 4,5 mld euro i był zasadniczo stabilny.
Grupa kontynuowała wdrażanie inicjatyw strategicznych, e-commerce nadal dynamicznie się rozwijał, ze wzrostem sprzedaży na platformie grupy o 22 proc. w IV kw. i o 21 proc. w 2025 r. Grupa osiągnęła swoje cele w zakresie oszczędności kosztów, uzyskując 1,1 mld euro w 2025 r. (z wyłączeniem Włoch).
