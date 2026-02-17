Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego francuska sieć Carrefour w Polsce odnotowuje spadki sprzedaży?

Jakie są szczegóły dotyczące liczby zamkniętych sklepów Carrefour w Polsce w ostatnich latach?

W jaki sposób wyniki sprzedażowe na innych rynkach międzynarodowych różnią się od wyników w Polsce?

Jakie inicjatywy strategiczne i zmiany w strukturze mają na celu poprawę sytuacji grupy Carrefour?

Dlaczego proces sprzedaży sklepów Carrefour w Polsce nie przynosi widocznych rezultatów?

Jakie efekty osiągnęła grupa Carrefour w zakresie oszczędności kosztów oraz rozwoju e-commerce?

Sprzedaż porównywalna w Polsce spadła w czwartym kwartale 2,8 proc. i to najgorszy wynik wśród wszystkich zagranicznych rynków Carrefoura. W całym 2025 r. sprzedaż w tym ujęciu skurczyła się 1,7 proc., co, jak wyjaśnia firma w komunikacie, było spowodowane inwestycjami na wysoce konkurencyjnym rynku. Na tym kiepskie informacje się nie kończą, kurczy się także liczba sklepów i to niemal o 50.

Reklama Reklama

Carrefour notuje spadki sprzedaży i ogranicza sieć w Polsce

W raporcie giełdowym firma podaje, że jej obroty w Polsce w czwartym kwartale 2025 r. wyniosły 660 mln euro i niemal 2,4 mld euro w całym 2025 r. W ujęciu ogólnym wynik jest gorszy w ujęciu rocznym o 2,4 proc. w porównaniu do 2024 r., kiedy to sprzedaż sieci spadła w Polsce o 3 proc.

Na koniec roku sieć miała w Polsce 94 hipermarkety, 142 supermarkety i 495 sklepów osiedlowych typu convenience. Do tego sześć dyskontów i w sumie było ich 737, a na koniec 2024 r. sieć Carrefour w Polsce liczyła 783 sklepy. Wówczas także w ciągu roku ich liczba spadła, co oznaczało spadek o 58 placówek w porównaniu z końcem 2023 r. W skład sieci wchodziło wówczas 96 hipermarketów, 156 supermarketów oraz 531 sklepów osiedlowych typu convenience.