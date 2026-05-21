Premier Donald Tusk
Ocena rządu. CBOS, maj 2026 r.
Z sondażu wynika, że obecnie poparcie dla rządu deklaruje 33 proc. badanych (to spadek o 2 pkt proc. względem kwietniowego badania), a odsetek jego przeciwników nieznacznie przekroczył dwie piąte (42 proc.). 21 proc. respondentów deklaruje natomiast obojętność wobec rządzących, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do kwietnia. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 4 proc. (bez zmian).
„Zdecydowanie źle” i „raczej źle” rząd Donalda Tuska ocenia 52,6 proc. badanych – wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News.
Największe pogorszenie ocen CBOS zanotował w odniesieniu do wyników działalności rządu. Wyniki działalności rządu pozytywnie ocenia w tej chwili 35 proc. respondentów, co oznacza spadek o 5 pkt. proc. względem kwietniowego badania. Negatywną ocenę wystawia rządowi 51 proc. badanych (o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Brak sprecyzowanej opinii deklaruje z kolei 14 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).
W maju pogorszeniu uległy również oceny polityki gospodarczej rządu. Pozytywnie na perspektywy gospodarcze Polski zapatruje się 35 proc. ankietowanych, którzy uważają, że działania gabinetu stwarzają szansę poprawy sytuacji gospodarczej (w porównaniu z kwietniowymi badaniami to spadek o 4 pkt proc.). Przeciwnego zdania jest 51 proc. badanych, co daje o 3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Opinii w tej sprawie nie ma 14 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).
Spadkowi notowań rządu towarzyszy pogorszenie ocen premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraża w maju 35 proc. badanych (o 2 pkt proc. mniej niż w kwietniu), zaś odsetek nieaprobujących Donalda Tuska w tej roli sięgnął 52 proc. respondentów (co oznacza wzrost o 3 pkt proc.).
Brak sprecyzowanej opinii na ten temat wyraża 12 proc. ankietowanych (czyli mniej o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).
Badanie zrealizowano w dniach 7-17 maja 2026 r. na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI)
