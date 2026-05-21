Jacek Ż., były poseł i wiceminister
Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało zatrzymania byłego parlamentarzysty, Jacka Ż. Jak poinformował dziennikarz Mariusz Gierszewski z Radia Zet, sprawa ma bezpośredni związek z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską. Ustalenia rozgłośni mają obecnie charakter nieoficjalny.
Czytaj więcej
Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P., został zatrzymany w USA. Był on poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu za oszustwo i pranie pieni...
Jacek Ż. w swojej karierze parlamentarnej zasiadał w ławach poselskich Platformy Obywatelskiej. Był także jednym z założycieli oraz liderów ugrupowania Polska Razem, które następnie przekształciło się w Porozumienie Jarosława Gowina. W późniejszym czasie polityk związał się z Partią Republikańską, na czele której stoi Adam Bielan. Do Sejmu startował również z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.
W 2020 roku został powołany na stanowisko wiceministra – sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie PiS.
Obecne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego są realizowane w ramach śledztwa międzynarodowego.
Zanim doszło do obecnych czynności ze strony CBA, Jacek Ż. zrezygnował z pracy w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Decyzja o dymisji zapadła w okresie, gdy na jaw wyszły doniesienia o nieprawidłowościach w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Czytaj więcej
Prokuratura Krajowa bada nowy wątek w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy sprawdzają, czy poszukiwany listem gończym były minister spr...
Na ten moment nie ma oficjalnych komunikatów ze strony Prokuratury Europejskiej ani Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczących szczegółowych zarzutów, jakie mogą zostać przedstawione zatrzymanemu. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas