Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało zatrzymania byłego parlamentarzysty, Jacka Ż. Jak poinformował dziennikarz Mariusz Gierszewski z Radia Zet, sprawa ma bezpośredni związek z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską. Ustalenia rozgłośni mają obecnie charakter nieoficjalny.

Kim jest zatrzymany polityk?

Jacek Ż. w swojej karierze parlamentarnej zasiadał w ławach poselskich Platformy Obywatelskiej. Był także jednym z założycieli oraz liderów ugrupowania Polska Razem, które następnie przekształciło się w Porozumienie Jarosława Gowina. W późniejszym czasie polityk związał się z Partią Republikańską, na czele której stoi Adam Bielan. Do Sejmu startował również z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

W 2020 roku został powołany na stanowisko wiceministra – sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie PiS.

Zatrzymanie Jacka Ż. Chodzi o śledztwo międzynarodowe

Obecne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego są realizowane w ramach śledztwa międzynarodowego.

Zanim doszło do obecnych czynności ze strony CBA, Jacek Ż. zrezygnował z pracy w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Decyzja o dymisji zapadła w okresie, gdy na jaw wyszły doniesienia o nieprawidłowościach w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Na ten moment nie ma oficjalnych komunikatów ze strony Prokuratury Europejskiej ani Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczących szczegółowych zarzutów, jakie mogą zostać przedstawione zatrzymanemu. Sprawa ma charakter rozwojowy.