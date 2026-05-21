CBA poinformowało, że dzięki zaangażowaniu „łowców cieni” z CBŚ, policjantów z Biura Kryminalnego KG Policji i prokuratorów, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został Marcin P., poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu poinformowała, że Marcin P. został zatrzymany został we wtorek „w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej”. Prokuratura Regionalna w Poznaniu czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie dalszego postępowania z zatrzymanym.

Od października 2024 r. poznańska Prokuratura Regionalna prowadzi postępowanie karne dotyczące oszustwa wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Prokuratura szacuje, że klienci internetowego kantoru, któremu szefował, stracili łącznie ponad 125 milionów zł.

W marcu 2025 r. prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P., który już wtedy przebywał poza granicami Polski. W lipcu zeszłego roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P. 