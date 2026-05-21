10 min. 28 sek.

prof. Arkadiusz Kowalski: Jakiego kapitału zagranicznego potrzebuje Polska

Jesteśmy krajem, gdzie już kapitału zagranicznego sporo napłynęło - mówi prof. Arkadiusz Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Obecnie wyzwaniem jest jakość tych inwestycji, czyli to, żeby dotyczyły one branż wysokich technologii, były powiązane z badaniami i rozwojem, z przemysłem 4.0. To jest ten klucz do przyszłości - rozwój wysokiej techniki, jeżeli chodzi o produkcję. A w usługach to się nazywa usługi wiedzochłonne. I proszę zauważyć, że tutaj akurat dosyć dużo napływa do Polski tego typu usług. A co za nimi – technologie i know how – dodaje prof. Kowalski

