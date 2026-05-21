Piotr Wachowiak: Jak uczelnia spełnia oczekiwania młodych

W jaki sposób uczelnie powinny odpowiadać na potrzeby młodych? - Najważniejsze jest zrozumienie młodych ludzi – mówi prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Ich oczekiwania są zupełnie inne, gdyż zupełnie się zmienił świat i nie ma się co temu dziwić. Czego oczekują młodzi? Po pierwsze oczekują tego, żeby jak najszybciej odnaleźć się na rynku pracy, ale nie „mieć” pracy. Chcą mieć pracę, która da im satysfakcję, zgodną z ich kompetencjami i z ich aspiracjami. A po drugie, młodzi tak samo jak pracownicy, oczekują, że będzie się dbać o ich dobrostan na uczelni. Dobrostan rozumiany jako kondycja fizyczna, kondycja psychiczna, relacje międzyludzkie. Tak to robimy na SGH – dodaje prof. Wachowiak.

