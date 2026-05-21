prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak: Czego potrzebują pracownicy 50+

Jedną z recept na kryzys demograficzny w Polsce może być dłuższa aktywność zawodowa pracowników 50+. Co może ich zachęcić do dłuższej pracy? - Na pewno spojrzenie na to, czego ci pracownicy potrzebują i gdzie mają problemy - mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - My jako Polacy dużo pracujemy i badania pokazują, że właśnie ta presja czasu wśród osób 50+ w Polsce jest bardzo wysoka, jedna z najwyższych w Europie. Czujemy się w pewnym momencie wypaleni i oczekujemy na emeryturę jak na zbawienie, co zresztą często nie następuje. Myślę, że czego my jako pokolenie pięćdziesięciolatków powinniśmy się nauczyć od młodych, to właśnie poczucie takiego bilansu, równowagi między życiem zawodowym, a życiem prywatnym – dodaje prof. Chłoń-Domińczak.

