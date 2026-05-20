Przychody Nvidii w pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2026/2027 wyniosły 81,63 mld dol., podczas gdy średnio prognozowano 78,86 mld dol. Zysk na akcję sięgnął natomiast 1,87 dol., gdy przeciętnie oczekiwano 1,67 dol.

– Budowa fabryk AI – w ramach największej ekspansji infrastrukturalnej w historii ludzkości – przyspiesza w nadzwyczajnym tempie. AI agentowa nadeszła, wykonując produktywną pracę, generując realną wartość i szybko skalując się w firmach oraz branżach. Nvidia jest unikalnie pozycjonowana w centrum tej transformacji jako jedyna platforma, która działa w każdej chmurze, zasila każdy czołowy model oraz modele open source i skaluje się wszędzie tam, gdzie produkowana jest sztuczna inteligencja – stwierdził Jensen Huang, prezes Nvidii.

Nvidia zwiększa skup akcji i podnosi dywidendę

W pierwszym kwartale obecnego roku fiskalnego Nvidia zwróciła akcjonariuszom rekordową kwotę około 20 mld dol. w formie odkupu akcji i dywidend gotówkowych. Na koniec pierwszego kwartału spółka miała jeszcze 38,5 mld dol. w ramach upoważnienia do odkupu akcji. 18 maja 2026 r. zarząd zatwierdził dodatkowe 80 mld dol. na odkup akcji, bez terminu wygaśnięcia.

Nvidia zwiększa również kwartalną dywidendę z 0,01 dolara do 0,25 dolara za akcję zwykłą. Dywidenda zostanie wypłacona 26 czerwca 2026 roku wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 4 czerwca 2026 roku.

Analitycy podnoszą prognozy dla akcji Nvidii

Analitycy Bank of America podwyższyli natomiast prognozy dla ceny akcji Nvidii z 300 dol. do 320 dol. Uważają więc, że papiery tego koncernu mają potencjał, by zdrożeć do końca roku o około 35 proc. W przeszłości Nvidii udawało się wypracowywać znacznie szybsze zwyżki na giełdzie. W zeszłotygodniowym szczycie akcje tego koncernu kosztowały 236,54 dol. Współczynnik C/Z (liczony dla zysku prognozowanego na nadchodzące 12 miesięcy) dla Nvidii wynosił około 21.

Analitycy UBS podnieśli w zeszłym tygodniu prognozę dla akcji Nvidii z 245 dol. do 275 dol.

– Doniesienia z ostatnich dni dotyczące sztucznej inteligencji dostarczyły świeżych dowodów na to, że zainteresowanie inwestorów i popyt klientów pozostają silne – ocenia Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS.

Analitycy tego banku zwrócili uwagę na rosnące wydatki kapitałowe gigantów cyfrowych angażujących się w prace nad sztuczną inteligencją, zaznaczając, że „prognozy capeksu amerykańskich hyperscalerów wzrosły do 812 mld dol. i 968 mld dol. z poprzednich 764 mld dol. i 839 mld dol.” odpowiednio na 2026 i 2027 rok, głównie za sprawą wyższych prognoz Microsoftu i Mety.

Analitycy UBS zwrócili również uwagę, że produkcja chipów Nvidii nowej generacji (Rubin) przebiega zgodnie z planem, choć pewne dostosowania na poziomie systemów mogą wpłynąć na harmonogram.