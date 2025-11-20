Akcje koncernu Nvidia rosły w środę późnym wieczorem, w handlu posesyjnym, o 4 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2025/2026.

Przychód Nvidii wyniósł 57,01 mld dol. wobec oczekiwanych 54,92 mld dol. Zysk na akcję sięgnął natomiast 1,30 dol., podczas gdy średnio spodziewano się, że wyniesie 1,25 dol. Zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o 65 proc., do 31,91 miliarda dolarów (1,30 dol. na akcję), z 19,31 miliarda dolarów (0,78 dol. na akcję) rok wcześniej.

Spółka oczekuje około 65 miliardów dolarów sprzedaży w bieżącym kwartale wobec 61,66 miliarda dolarów dotychczas prognozowanych przez analityków.

Nvidia stała się najcenniejszą spółką giełdową na świecie, głównie dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na jej procesory graficzne (GPU), wykorzystywane w technologii sztucznej inteligencji. Wśród klientów Nvidii znajdują się m.in. Microsoft, Amazon, Google, Oracle i Meta. Jej układy są wykorzystywane przez wszystkie wiodące firmy technologiczne do tworzenia nowych modeli sztucznej inteligencji, a sprzedaż i prognozy Nvidii są bacznie obserwowane przez branżę technologiczną jako wskaźnik jej kondycji.