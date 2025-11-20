Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nvidia zaskakuje Wall Street – akcje rosły po publikacji raportu

Koncern Nvidia osiągnął w trzecim kwartale bieżącego roku obrachunkowego lepsze wyniki, niż się spodziewano. To ucieszyło inwestorów.

Publikacja: 20.11.2025 08:08

Prezes Nvidia Jensen Huang

Prezes Nvidia Jensen Huang

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hubert Kozieł

Akcje koncernu Nvidia rosły w środę późnym wieczorem, w handlu posesyjnym, o 4 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2025/2026.

Czytaj więcej

Miliarder Peter Thiel całkowicie pozbył się swojego pakietu akcji Nvidii
Biznes
Nvidia traci inwestorów. Czy AI przestaje być złotym dzieckiem Wall Street?

Przychód Nvidii wyniósł 57,01 mld dol. wobec oczekiwanych 54,92 mld dol. Zysk na akcję sięgnął natomiast 1,30 dol., podczas gdy średnio spodziewano się, że wyniesie 1,25 dol. Zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o 65 proc., do 31,91 miliarda dolarów (1,30 dol. na akcję), z 19,31 miliarda dolarów (0,78 dol. na akcję) rok wcześniej.

Spółka oczekuje około 65 miliardów dolarów sprzedaży w bieżącym kwartale wobec 61,66 miliarda dolarów dotychczas prognozowanych przez analityków.

Nvidia bije rekordy: zysk netto wzrósł o 65 procent

Nvidia stała się najcenniejszą spółką giełdową na świecie, głównie dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na jej procesory graficzne (GPU), wykorzystywane w technologii sztucznej inteligencji. Wśród klientów Nvidii znajdują się m.in. Microsoft, Amazon, Google, Oracle i Meta. Jej układy są wykorzystywane przez wszystkie wiodące firmy technologiczne do tworzenia nowych modeli sztucznej inteligencji, a sprzedaż i prognozy Nvidii są bacznie obserwowane przez branżę technologiczną jako wskaźnik jej kondycji.

Reklama
Reklama

Jensen Huang, prezes Nvidii, stwierdził, że sprzedaż GPU najnowszej generacji – Blackwell – jest „poza skalą”.

Sztuczna inteligencja napędza wzrost Nvidii

Najważniejszym segmentem biznesowym Nvidii jest sprzedaż dla centrów danych. Firma zanotowała 51,2 miliarda dolarów przychodów z tego segmentu, znacznie przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 49,09 miliarda dolarów – wzrost o 66 proc. rok do roku. Z tego 43 miliardy dolarów pochodziły z „compute” – czyli samych GPU. Sieciowanie (networking) – elementy umożliwiające pracę tysięcy GPU jako jednego superkomputera – wygenerowało 8,2 miliarda dolarów przychodów w segmencie data center.

Czytaj więcej

Słynny inwestor: Wyceny spółek z branży AI są zawyżone. Pomijają ważny czynnik
Giełda
Słynny inwestor: Wyceny spółek z branży AI są zawyżone. Pomijają ważny czynnik

Dyrektor finansowa Colette Kress poinformowała, że obecnie najpopularniejszą rodziną układów jest Blackwell Ultra – druga generacja chipów Blackwell.

Huang stwierdził natomiast, że „GPU w chmurze są wyprzedane do zera”, odpowiadając tym samym na obawy inwestorów, że szybko rosnąca sprzedaż trafia głównie do kilku hyperscalerów (dużych dostawców chmury), którzy muszą znaleźć końcowych użytkowników dla tych układów.

Nvidia skupuje akcje i wypłaca dywidendy

Przed boomem na sztuczną inteligencję Nvidia była najbardziej znana z produkcji układów do gier 3D. W segmencie gamingowym firma zanotowała 4,3 miliarda dolarów przychodów – wzrost o 30 proc. rok do roku.

Reklama
Reklama

Firma szczególnie podkreśla robotykę jako jeden z najważniejszych obszarów wzrostu. W trzecim kwartale sprzedaż w segmencie motoryzacyjnym i robotyki wyniosła łącznie 592 miliony dolarów – wzrost o 32 proc. rok do roku.

Czytaj więcej

Nvidia ogłosiła dużo lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne
Biznes
Nvidia z rekordowymi wynikami, ale akcje spadają przez niepewność w Chinach

Nvidia poinformowała, że w kwartale odkupiła własne akcje za 12,5 miliarda dolarów oraz wypłaciła 243 miliony dolarów dywidendy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Kontrola Zagraniczne Indeksy giełdowe Wall Street Nvidia

Akcje koncernu Nvidia rosły w środę późnym wieczorem, w handlu posesyjnym, o 4 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2025/2026.

Przychód Nvidii wyniósł 57,01 mld dol. wobec oczekiwanych 54,92 mld dol. Zysk na akcję sięgnął natomiast 1,30 dol., podczas gdy średnio spodziewano się, że wyniesie 1,25 dol. Zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o 65 proc., do 31,91 miliarda dolarów (1,30 dol. na akcję), z 19,31 miliarda dolarów (0,78 dol. na akcję) rok wcześniej.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Dopłaty do elektryków na wyczerpaniu, spór o Nexperię, uproszczenia przepisów AI
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Co myślimy o systemie kaucyjnym? Nowe badanie
Biznes
Co myślimy o systemie kaucyjnym? Nowe badanie
Michaił Chodorkowski
Biznes
Kreml ma nowego terrorystę. Były szef Jukosu na czarnej liście
Co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z pł
Patronat Rzeczpospolitej
Co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią. Najnowsze dane
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Wojna na torach i w sieci, spór o Mercosur i presja klimatyczna Indii
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama