Złoto i srebro z nowymi rekordami cenowymi

Cena uncji złota po raz pierwszy w historii przekroczyła 4400 dolarów, a cena srebra zbliżyła się do 70 dolarów za uncję.

Publikacja: 22.12.2025 10:47

Złoto i srebro z nowymi rekordami cenowymi

Foto: Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego ceny złota i srebra osiągnęły rekordowe poziomy?
  • Jakie są prognozy cen złota i srebra na koniec 2026 roku według różnych źródeł?
  • Jak duża jest rozbieżność prognoz dla cen złota i srebra w nadchodzących latach?

Cena złota rosła w poniedziałek rano o 1,8 proc., sięgając rekordowego poziomu 4417,53 dol. za uncję. Srebro drożało wówczas o 3 proc., a jego cena doszła do rekordowych 69,14 dol. za uncję.

Od początku roku złoto zyskało już 68 proc. Kończący się 2025 r. może więc okazać się dla niego najlepszym rokiem od 1979 r. Cena srebra wzrosła natomiast od początku stycznia aż o 138 proc. Dobrze zarobić inwestorom dały też inne metale szlachetne. Platyna zyskała 131 proc. od początku roku, a pallad zdrożał w tym czasie o 106 proc.

Dlaczego metale szlachetne drożeją?

Analitycy przypisują rajd cenowy metali szlachetnych rosnącym oczekiwaniom na dalsze obniżki stóp procentowych w USA, a także silnemu popytowi na aktywa z „bezpiecznej przystani” po tym, jak Donald Trump i jego najbliżsi współpracownicy nie wykluczyli wojny z Wenezuelą.

– Wzrosty były napędzane przez zeszłotygodniowe niższe od oczekiwań dane o inflacji i zatrudnieniu w USA, które wzmocniły oczekiwania na dwie obniżki stóp Fed o 25 pb w 2026 r. Strona podażowa była również wspierana przez napięcia geopolityczne po tym, jak prezydent Trump ogłosił „całkowitą i kompletną” blokadę tankowców z wenezuelską ropą objętą sankcjami oraz po tym, jak rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją wydawały się utknąć w martwym punkcie – twierdzi Tony Sycamore, analityk z firmy IG.

Czytaj więcej

Srebro z kolejnym rekordem. Również miedź błyszczy na rynku
Kruszce
Srebro z kolejnym rekordem. Również miedź błyszczy na rynku

„Oczekiwanie, że ceny złota w 2026 r. będą osiągać kolejne rekordowe poziomy może być powszechne, ale my nie jesteśmy o tym przekonani. Oczekujemy, że fundamenty ponownie się ujawnią, pociągając ceny z powrotem do 3500 dol. za uncję do końca roku. Jak złoto, tak i srebro: koniec spekulacyjnego boomu w przypadku pierwszego zabije również oszałamiający niedawny rajd w przypadku drugiego” – oceniają natomiast analitycy firmy badawczej Capital Economics.

Jakie są prognozy dla cen metali szlachetnych?

Większość prognoz analityków dla cen srebra jest dosyć konserwatywna. Mediana projekcji zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że na koniec przyszłego roku za 1 uncję tego kruszcu będzie się płaciło 55 dol. Najbardziej „niedźwiedzia” prognoza, autorstwa analityków firmy Panmure Liberum mówi o 39,3 dol. za uncję. Najbardziej „bycza” projekcja, przedstawiona przez analityków Bank of America Merrill Lynch, przewiduje natomiast 60 dol. za uncję. 

Dosyć zachowawcze są również prognozy dla złota. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga wskazuje, że na koniec 2026 r. za 1 uncję tego kruszcu będzie się płaciło 4350 dol. Przedział prognoz jest jednak bardzo szeroki, co może świadczyć o dużej liczbie niepewnych czynników mogących wpływać na ceny. Najbardziej „niedźwiedzio” nastawieni analitycy, reprezentujący firmę Panmure Liberum, spodziewają się więc, że cena złota będzie wynosiła na koniec przyszłego roku tylko 3150 dol. za uncję.

Najbardziej „bycza” prognoza, autorstwa analityków JPMorgan Chase, mówi natomiast o 5055 dol. za uncję złota na koniec grudnia 2026 r. Do optymistów można zaliczyć również ekspertów Societe Generale (prognozujących 5000 dol. za uncję), Goldman Sachs (oczekujących 4815 dol. za uncję), czy Morgan Stanley (4500 dol. za uncję).

