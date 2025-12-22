– Wzrosty były napędzane przez zeszłotygodniowe niższe od oczekiwań dane o inflacji i zatrudnieniu w USA, które wzmocniły oczekiwania na dwie obniżki stóp Fed o 25 pb w 2026 r. Strona podażowa była również wspierana przez napięcia geopolityczne po tym, jak prezydent Trump ogłosił „całkowitą i kompletną” blokadę tankowców z wenezuelską ropą objętą sankcjami oraz po tym, jak rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją wydawały się utknąć w martwym punkcie – twierdzi Tony Sycamore, analityk z firmy IG.

„Oczekiwanie, że ceny złota w 2026 r. będą osiągać kolejne rekordowe poziomy może być powszechne, ale my nie jesteśmy o tym przekonani. Oczekujemy, że fundamenty ponownie się ujawnią, pociągając ceny z powrotem do 3500 dol. za uncję do końca roku. Jak złoto, tak i srebro: koniec spekulacyjnego boomu w przypadku pierwszego zabije również oszałamiający niedawny rajd w przypadku drugiego” – oceniają natomiast analitycy firmy badawczej Capital Economics.

Jakie są prognozy dla cen metali szlachetnych?

Większość prognoz analityków dla cen srebra jest dosyć konserwatywna. Mediana projekcji zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że na koniec przyszłego roku za 1 uncję tego kruszcu będzie się płaciło 55 dol. Najbardziej „niedźwiedzia” prognoza, autorstwa analityków firmy Panmure Liberum mówi o 39,3 dol. za uncję. Najbardziej „bycza” projekcja, przedstawiona przez analityków Bank of America Merrill Lynch, przewiduje natomiast 60 dol. za uncję.

Dosyć zachowawcze są również prognozy dla złota. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga wskazuje, że na koniec 2026 r. za 1 uncję tego kruszcu będzie się płaciło 4350 dol. Przedział prognoz jest jednak bardzo szeroki, co może świadczyć o dużej liczbie niepewnych czynników mogących wpływać na ceny. Najbardziej „niedźwiedzio” nastawieni analitycy, reprezentujący firmę Panmure Liberum, spodziewają się więc, że cena złota będzie wynosiła na koniec przyszłego roku tylko 3150 dol. za uncję.