Jak zmieniała się w ostatnich latach rola dyrektora finansowego?
Jeszcze kilkanaście lat temu CFO koncentrował się głównie na kontroli kosztów i analizie przeszłości. Dziś to partner biznesowy, który współtworzy strategię i odpowiada za jej realizację. Musi łączyć perspektywę finansową z operacyjną, rozumieć ryzyka rynkowe oraz wspierać zarząd w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności. Coraz większe znaczenie mają kompetencje komunikacyjne i umiejętność przekładania danych na konkretne decyzje.
Jak w branży opartej na badaniach i rozwoju zarządzać kapitałem i ryzykiem?
Farmacja to sektor wysokiego ryzyka i długiego horyzontu inwestycyjnego. Projekty badawczo-rozwojowe trwają latami, a ich efekt jest niepewny. CFO powinien budować zrównoważony portfel – od leków generycznych o niższym ryzyku rozwojowym po innowacje, których komercjalizacja może trwać ponad dekadę i kończy się sukcesem w niewielkim odsetku przypadków. Kluczowe są jasne kryteria oceny, dywersyfikacja oraz stała weryfikacja projektów w zmieniającym się otoczeniu. W przypadku Adamed Pharma przez ostatnie dziesięć lat notowany był systematyczny wzrost przychodów rok do roku, z czego 70 proc. wzrostu przeznaczane jest na badania i rozwój.
Jakie wyzwania niesie finansowanie innowacji?
W firmach z ugruntowaną pozycją kluczowe jest zachowanie równowagi między bezpieczeństwem a ambicją rozwojową. W podmiotach czysto innowacyjnych najważniejsze staje się zapewnienie finansowania na cały cykl projektu. Polski rynek kapitałowy oferuje mniej możliwości niż rynki dojrzałe, dlatego często komercjalizacja odbywa się z partnerami zagranicznymi.
Na co CFO powinien zwrócić uwagę przy ekspansji zagranicznej?
Wejście na nowe rynki musi być spójne ze strategią i poprzedzone wyborem modelu działania – bezpośredniego lub partnerskiego. W farmacji istotne są odmienne regulacje, długie procesy rejestracyjne i refundacyjne oraz ryzyko walutowe. CFO odpowiada za kontrolę płynności, ocenę opłacalności i monitoring ryzyk operacyjnych.
Jaką rolę odgrywa CFO w fuzjach, przejęciach i nadzorze właścicielskim?
Rola dyrektora finansowego zaczyna się na etapie budowania strategii akwizycyjnej, obejmuje wycenę i due diligence, a kończy się integracją przejętej spółki. W nadzorze właścicielskim kluczowe jest znalezienie równowagi między kontrolą a autonomią podmiotów zależnych, przy wsparciu jasnych KPI i przejrzystego raportowania.
Czy cyfryzacja zmienia finanse w farmacji?
Automatyzacja procesów finansowych pozwala przenosić zasoby do analityki i zadań o wyższej wartości dodanej. W branży silnie regulowanej cyfryzacja oznacza także większe bezpieczeństwo i lepszą jakość danych. CFO w farmacji łączy dziś dyscyplinę finansową z odpowiedzialnością za rozwój, stając się jednym z kluczowych architektów przyszłości firmy.
