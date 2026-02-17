Rzeczpospolita
To byłby spektakularny debiut. Blik może wejść na giełdę

Właściciele polskiego fintechu Blik przeprowadzili wstępne rozmowy na temat przeprowadzenia IPO w Warszawie. Wycena Blika może potencjalnie wynieść około 2 mld dolarów – podaje Bloomberg.

Publikacja: 17.02.2026 10:16

To byłby spektakularny debiut. Blik może wejść na giełdę

Foto: Adobestock

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany Blika dotyczące debiutu na warszawskiej giełdzie?
  • Jaka jest potencjalna wycena Blika przed planowanym IPO?
  • Kto jest właścicielem marki Blik i jaki zespół stoi za jej sukcesem?
  • Jakie strategiczne dylematy stoją przed Blikiem w kontekście wejścia na giełdę?

Na horyzoncie pojawił się ciekawy, potencjalny debiutant: Blik. Agencja Bloomberga, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, podaje, że właściciele polskiego fintechu przeprowadzili wstępne rozmowy na temat zasadności przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej w Warszawie.

Czy Blik zadebiutuje na GPW

Według nieoficjalnych informacji rada nadzorcza spółki Polski Standard Płatności, operatora Blik, dyskutowała nad propozycją rozpoczęcia prac nad IPO, jednak nie podjęła jeszcze żadnych ostatecznych decyzji.

Wskazano, że wciąż nie jest jasne, czy wejście na giełdę miałoby na celu pozyskanie kapitału na planowaną zagraniczną ekspansję Blika, czy też stanowiłoby formę wyjścia z inwestycji dla części obecnych udziałowców.

Według informacji Bloomberga, wycena Blika może potencjalnie wynieść około 2 mld dolarów, co uczyniłoby go jednym z największych nowych debiutów na warszawskiej giełdzie od lat.

Czym jest Blik

Właścicielem marki BLIK jest PSP – Polski Standard Płatności. To zespół ekspertów, którzy uczestniczyli m.in. w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych programów płatności bezgotówkowych, płatności online oraz projektów szerzej związanych z bankowością elektroniczną i mobilną.

Blik cieszy się w Polsce dużą popularnością. Od lipca do września 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 743,9 mln transakcji o kwocie 112,3 mld zł. To wzrost o 19 proc. pod względem liczby transakcji i o 26 proc. pod względem ich wartości w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W trzecim kwartale 2025 r. Polacy korzystali z Blika średnio 8 mln razy dziennie, a rekord kwartału to ponad 11 mln płatności wykonanych w ciągu jednego dnia. Z systemu aktywnie korzysta już blisko 20 mln użytkowników.

Obecnie najbardziej dynamicznie rosną płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych, w których płatności zbliżeniowe stanowią już niemal połowę wszystkich transakcji wykonanych Blikiem w tym kanale. Dwucyfrowe wzrosty utrzymują się także w e-commerce oraz w przelewach na telefon.

Źródło: rp.pl

Debiut giełdowy IPO
