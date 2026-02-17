Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany Blika dotyczące debiutu na warszawskiej giełdzie?

Jaka jest potencjalna wycena Blika przed planowanym IPO?

Kto jest właścicielem marki Blik i jaki zespół stoi za jej sukcesem?

Jakie strategiczne dylematy stoją przed Blikiem w kontekście wejścia na giełdę?

Na horyzoncie pojawił się ciekawy, potencjalny debiutant: Blik. Agencja Bloomberga, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, podaje, że właściciele polskiego fintechu przeprowadzili wstępne rozmowy na temat zasadności przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej w Warszawie.

Czy Blik zadebiutuje na GPW

Według nieoficjalnych informacji rada nadzorcza spółki Polski Standard Płatności, operatora Blik, dyskutowała nad propozycją rozpoczęcia prac nad IPO, jednak nie podjęła jeszcze żadnych ostatecznych decyzji.

Wskazano, że wciąż nie jest jasne, czy wejście na giełdę miałoby na celu pozyskanie kapitału na planowaną zagraniczną ekspansję Blika, czy też stanowiłoby formę wyjścia z inwestycji dla części obecnych udziałowców.