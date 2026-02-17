Na horyzoncie pojawił się ciekawy, potencjalny debiutant: Blik. Agencja Bloomberga, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, podaje, że właściciele polskiego fintechu przeprowadzili wstępne rozmowy na temat zasadności przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej w Warszawie.
Według nieoficjalnych informacji rada nadzorcza spółki Polski Standard Płatności, operatora Blik, dyskutowała nad propozycją rozpoczęcia prac nad IPO, jednak nie podjęła jeszcze żadnych ostatecznych decyzji.
Wskazano, że wciąż nie jest jasne, czy wejście na giełdę miałoby na celu pozyskanie kapitału na planowaną zagraniczną ekspansję Blika, czy też stanowiłoby formę wyjścia z inwestycji dla części obecnych udziałowców.
Według informacji Bloomberga, wycena Blika może potencjalnie wynieść około 2 mld dolarów, co uczyniłoby go jednym z największych nowych debiutów na warszawskiej giełdzie od lat.
Właścicielem marki BLIK jest PSP – Polski Standard Płatności. To zespół ekspertów, którzy uczestniczyli m.in. w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych programów płatności bezgotówkowych, płatności online oraz projektów szerzej związanych z bankowością elektroniczną i mobilną.
Blik cieszy się w Polsce dużą popularnością. Od lipca do września 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 743,9 mln transakcji o kwocie 112,3 mld zł. To wzrost o 19 proc. pod względem liczby transakcji i o 26 proc. pod względem ich wartości w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W trzecim kwartale 2025 r. Polacy korzystali z Blika średnio 8 mln razy dziennie, a rekord kwartału to ponad 11 mln płatności wykonanych w ciągu jednego dnia. Z systemu aktywnie korzysta już blisko 20 mln użytkowników.
Obecnie najbardziej dynamicznie rosną płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych, w których płatności zbliżeniowe stanowią już niemal połowę wszystkich transakcji wykonanych Blikiem w tym kanale. Dwucyfrowe wzrosty utrzymują się także w e-commerce oraz w przelewach na telefon.
