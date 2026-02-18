Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze wyniki finansowe Orange Polska za czwarty kwartał i cały 2025 rok?

W jaki sposób Orange Polska tłumaczy spadek zysku netto w 2025 roku?

Jakie założenia finansowe i cele średnioterminowe zaprezentował zarząd Orange Polska na rok 2026?

Co skłoniło zarząd Orange Polska do zaproponowania wyższej dywidendy pomimo niższych zysków?

Jakie reakcje analityków giełdowych wywołały wyniki oraz decyzje Orange Polska dotyczące przyszłych planów strategicznych?

Jakie zmiany dotyczące prognozowanych przepływów pieniężnych oraz nakładów inwestycyjnych zakomunikowało Orange Polska do 2028 roku?

Orange Polska pokazał w środę przed startem sesji na warszawskiej giełdzie wstępne wyniki za czwarty kwartał i cały 2025 rok oraz zaktualizowane cele na rok 2026 i cele średnioterminowe. Choć wynik operacyjny i netto telekomunikacyjnej grupy w ostatnim kwartale minionego roku okazały się niższe niż spodziewały się biura maklerskie, to zarząd telekomunikacyjnej grupy pod kierunkiem Liudmily Climoc ocenił rezultaty na tyle dobrze, że zaproponował o 15 proc. wyższą dywidendę niż w roku ubiegłym, czyli 61 groszy za akcję.

Dla niektórych jest to pozytywne zaskoczenie. Według naszych obliczeń, średnia prognoz biur maklerskich mówiła o 59 groszach na akcję. Kurs akcji Orange Polska po publikacji komunikatów giełdowych zaczął dzień od wzrostu, przed godziną 11:00 akcje kosztowały o 4 proc. więcej niż na wtorkowym zamknięciu.

Wyniki Orange Polska w czwartym kwartale 2025 roku: zyski pod presją z powodu kosztów zwolnień

W czwartym kwartale 2025 r. Grupa Orange Polska wykazała 3,49 mld zł przychodu, 0,86 mld zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAaL), 171 mln zł zysku operacyjnego i 69 mln zł zysku netto.