Orange Polska pokazał w środę przed startem sesji na warszawskiej giełdzie wstępne wyniki za czwarty kwartał i cały 2025 rok oraz zaktualizowane cele na rok 2026 i cele średnioterminowe. Choć wynik operacyjny i netto telekomunikacyjnej grupy w ostatnim kwartale minionego roku okazały się niższe niż spodziewały się biura maklerskie, to zarząd telekomunikacyjnej grupy pod kierunkiem Liudmily Climoc ocenił rezultaty na tyle dobrze, że zaproponował o 15 proc. wyższą dywidendę niż w roku ubiegłym, czyli 61 groszy za akcję.
Dla niektórych jest to pozytywne zaskoczenie. Według naszych obliczeń, średnia prognoz biur maklerskich mówiła o 59 groszach na akcję. Kurs akcji Orange Polska po publikacji komunikatów giełdowych zaczął dzień od wzrostu, przed godziną 11:00 akcje kosztowały o 4 proc. więcej niż na wtorkowym zamknięciu.
W czwartym kwartale 2025 r. Grupa Orange Polska wykazała 3,49 mld zł przychodu, 0,86 mld zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAaL), 171 mln zł zysku operacyjnego i 69 mln zł zysku netto.
Średnia prognoz biur maklerskich ankietowanych wcześniej przez „Parkiet” mówiła, że przychody wyniosły 3,47 mld zł, EBITDAaL 842 mln zł, zysk operacyjny 204 mln zł, a zysk netto 86 mln zł.
W całym 2025 r. Orange Polska miało wstępnie: 13,13 mld zł przychodu, 3,47 mld zł EBITDAaL, 1,27 mld zł zysku operacyjnego i 762 mln zł zysku netto. W porównaniu z danymi raportowanymi rok wcześniej przychody grupy urosły o 3,1 proc., EBITDAaL o 4,5 proc., zysk operacyjny spadł o 10 proc., a zysk netto o 17 proc.
Spadek zysku netto grupa wyjaśnia rezerwą na restrukturyzację zatrudnienia i wyższymi kosztami amortyzacji.
Zarząd spółki zaprezentował dane także z pominięciem sprzedanej spółki Orange Energia. W takim ujęciu wzrosty przychodów i EBITDAaL w ub.r. to 4,3 i 4 proc., co wg zarządu grupy stanowi przekroczenie założeń na ubiegły rok (zakładano niskie jednocyfrowe wzrosty obu parametrów).
Zarząd Orange Polska przedstawił dziś także założenia na 2026 r. i zaktualizował cele średnioterminowe. W 2026 r. przychody grupy mają rosnąć w niskim jednocyfrowym tempie, a napędzać je mają głównie wzrosty w podstawowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, komórkowych i dostępu do internetu).
„Przewidujemy, że w 2026 roku EBITDAaL wzrośnie w ujęciu rocznym o 3-5 proc. Oczekujemy, że zostanie on wsparty przez wzrost przychodów w kluczowych obszarach działalności oraz dalszą transformację kosztów” – podano także.
„Przewidujemy, że w 2026 roku ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) wyniosą około 1,8 mld zł, co będzie odzwierciedlać dalszą rozbudowę sieci 5G, budowę sieci światłowodowej współfinansowaną z funduszy europejskich oraz solidne zyski ze sprzedaży nieruchomości, które nie są w pełni wykorzystywane” – poinformowano.
Maciej Bobrowski z domu maklerskiego BDM w porannym komentarzu zwraca uwagę, że w ostatnim raporcie zakładał, iż w 2026 r. EBITDAaL grupy urośnie o maksymalnie 4,2 proc. „Jak rozumiemy, szczególne znaczenie dla zakomunikowanego optymizmu na rok 2026 (poza utrzymaniem dobrych dynamik wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych) ma lepsza perspektywa rezultatów w usługach hurtowych” – analizuje. „Zwracamy jednocześnie uwagę, że oczekiwana dynamika wzrostu EBIT oraz wyniku netto na 2026 rok (według naszej symulacji) jest na niższym poziomie niż optymizm wyrażany przez pryzmat odczytów EBITDAaL” – napisał. Pozytywnie odebrał wzrost dywidendy do 61 groszy na akcję (sam zakładał, że wyniesie ona 60 groszy).
Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon, nie jest zaskoczony powyższymi informacjami. Natomiast to, że zarząd zdecydował się na aktualizację średnioterminowych celów jest dla niego niespodzianką.
Główna zmiana to podwyższenie założeń dla organicznych przepływów pieniężnych z co najmniej 1,2 mld zł do co najmniej 1,4 mld zł w 2028 r.
Ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) mają wynieść rocznie około 1,8 mld zł, zmierzając do poziomu 13 proc. przychodów. Ten zapis stanowi lekką poprawę założenia mówiącego, że eCapex będzie wynosić nie więcej niż 14 proc. przychodów.
Na niezmienionym poziomie zostawiono cel co do EBITDAaL. W latach 2025-2028 ma rosnąć w niskim jednocyfrowym tempie.
