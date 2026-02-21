Z tego artykułu się dowiesz: Jakie plany produkcyjne ma firma PLA odnośnie nowej Wołgi?

Jaka jest zależność między marką Wołga a chińskim producentem Geely?

Jakie zmiany zaszły w historii produkcji samochodów Wołga od czasów ZSRR do dziś?

Dlaczego chińskie pojazdy mogą mieć przewagę na rosyjskim rynku motoryzacyjnym?

Produkcja samochodów marki Wołga w zakładach w Niżnym Nowogrodzie rozpocznie się w drugim kwartale 2026 roku, poinformowało biuro prasowe firmy PLA (Personel Car Production). Firma posiada wyłączne prawa do marki i odpowiada za realizację projektu. Montaż odbędzie się w zakładzie, w którym przed przejęciem Grupy Wołga, Grupa GAZ produkowała samochody osobowe marki Wołga i Skody w ramach kontraktu z Grupą Volkswagen. Zakład ten jest w stanie wyprodukować do 110 000 pojazdów rocznie.

Infrastruktura i wyposażenie zakładu są obecnie przygotowywane do uruchomienia produkcji seryjnej, a jej wielkość, jak zapewnia producent, będzie stopniowo zwiększana do „planowanych mocy”.

Rosyjska Wołga to chiński Geely

Pod marką Wołga planowane jest wytwarzanie trzech modeli: D-SUV (średniego SUV-a), C-SUV (kompaktowego SUV-a lub crossovera) i D-sedana. Pierwsze samochody trafią do salonów w trzecim kwartale 2026 roku. Firma nie ujawnia dalszych szczegółów dotyczących modeli. Strategicznym celem PLA jest stworzenie „własnych, oryginalnych modeli Wołgi”.

Tymczasem według portalu Chinese Automobiles, to samochody chińskiej marki Geely – Monjaro, Atlas i Preface – będą produkowane pod rosyjską marką. Będą one nazywane odpowiednio Wołga K40, K50 i C50. Samochody Geely są obecnie produkowane na Białorusi w ramach joint venture z lokalną firmą pod marką Belgee: dwa crossovery – X50 (poprzednia generacja Coolray) i X70 (Atlas Pro), a także sedan S50 (Emgrand). Źródło bliskie dużemu salonowi samochodowemu poinformowało gazetę „Wiedomosti”, że sprzedażą Wołgi zajmie się Awtoretail, oficjalny dealer Grupy GAZ.