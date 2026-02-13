Władysław Heraskewycz w swoim słynnym kasku
Nie wyjechał on na tor z transparentem. Nie wygłosił manifestu. Na kasku umieścił po prostu wizerunki rodaków – sportowców, którzy zginęli w wojnie z Rosją. Gest pamięci. Próba powiedzenia: „oni już nie wystartują”. I właśnie ten symbol uznano za naruszenie zasad.
Dla wielu decyzja o dyskwalifikacji, o której poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest szokująca. W teorii chodzi o ochronę neutralności igrzysk. W praktyce coraz częściej wygląda to jak ochrona komfortu instytucji przed niewygodną rzeczywistością. Bo czy upamiętnienie poległych jest manifestacją polityczną? Czy twarze ludzi, którzy zginęli w wojnie, są propagandą? Oczywiście sport ma łączyć, a nie dzielić. Tyle że wojna nie znika tylko dlatego, że zawodnik zdejmie kask z czyimś wizerunkiem. Ona cały czas się toczy. Wymaganie od sportowca, by w imię neutralności odciął się od własnej tragedii narodowej, jest oczekiwaniem nie tyle apolityczności, ile emocjonalnej obojętności.
Ironia polega na tym, że ruch olimpijski chętnie odwołuje się do wartości: godności człowieka, solidarności, szacunku. Jednak gdy sportowiec próbuje nadać im twarz kolegi lub koleżanki, którzy nie wrócili z frontu, okazuje się, że to za dużo.
Rozdzielmy jednak emocje od prawa i ustalmy, czy na podstawie obowiązujących regulacji takie zachowanie MKOl było dopuszczalne.
Rozważania warto zacząć od konstytucji ruchu olimpijskiego, jak określana jest Karta Olimpijska. Jest ona zbiorem fundamentalnych zasad olimpizmu oraz artykułów i przepisów wykonawczych przyjętych przez MKOl.
– Karta Olimpijska nie reguluje szczegółowo kwestii technicznych związanych z wyposażeniem sportowców. Należą one zasadniczo do kompetencji właściwej międzynarodowej federacji danej dyscypliny. Jednocześnie Karta wyraźnie określa ramy prawne funkcjonowania uczestników Igrzysk Olimpijskich oraz zakres dopuszczalnych zachowań, w szczególności w kontekście zasady neutralności politycznej i zakazu demonstracji podczas zawodów – wyjaśnia dr Artur Fal, adwokat specjalizujący się w prawie sportowym.
Jak wskazuje ekspert, w przypadku skeletonu właściwą federacją techniczną jest International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF), której regulaminy wyznaczają wymogi dotyczące sprzętu i jego zgodności z przepisami sportowymi.
– Jeżeli w tym przypadku zastrzeżenia dotyczyłyby konstrukcji lub homologacji kasku, podstawą decyzji byłyby faktycznie przepisy IBSF. W sytuacji gdyby chodziło o przekaz na nim umieszczony, wówczas w grę wchodzą już przepisy Karty Olimpijskiej, w szczególności reguły ograniczające manifestacje polityczne na obiektach olimpijskich i podczas rywalizacji sportowej – dodaje.
A tu ważne są dwie reguły – reguła 40 ust. 2 oraz 50 Karty Olimpijskiej.
Ta pierwsza stanowi, że zawodnicy korzystają z wolności wypowiedzi, jednak z poszanowaniem wartości olimpijskich i fundamentalnych zasad olimpizmu oraz zgodnie z wytycznymi określonymi przez komitet wykonawczy MKOl.
– Oznacza to, że wolność ekspresji nie ma charakteru absolutnego i podlega ograniczeniom wynikającym z zasady neutralności politycznej oraz regulacji przyjętych przez międzynarodowy komitet. W praktyce spór prawny może więc dotyczyć nie tylko samego faktu umieszczenia określonego przekazu na kasku, lecz także tego, czy mieści się on jeszcze w granicach dopuszczalnej ekspresji, czy też narusza zasadę neutralności olimpijskiej – wyjaśnia mec. Artur Fal.
Z kolei reguła 50 Karty Olimpijskiej („Advertising, Demonstrations and Propaganda”) zakazuje prowadzenia wszelkiego rodzaju demonstracji, manifestacji politycznych oraz propagandy na obiektach olimpijskich, podczas zawodów oraz ceremonii.
– Celem tej regulacji jest utrzymanie neutralności politycznej przestrzeni olimpijskiej – wyjaśnia.
Regułę 50 uzupełnia jej regulamin wykonawczy oraz wytyczne MKOl dotyczące ekspresji sportowców (Athlete Expression Guidelines).
– Regulacje te stanowią, że na osobach, stroju sportowym, akcesoriach i wyposażeniu zawodników nie może znajdować się żadna forma przekazu reklamowego, promocyjnego ani propagandowego poza dopuszczalną, nieeksponowaną identyfikacją producenta. Naruszenie tych zasad może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, w tym wykluczeniem z zawodów lub cofnięciem akredytacji olimpijskiej – tłumaczy.
– W praktyce ocena zasadności sankcji zależy zatem od kilku elementów. Po pierwsze, czy umieszczony na kasku przekaz został prawidłowo zakwalifikowany jako manifestacja polityczna w rozumieniu reguły 50. Po drugie, czy zawodnik został w sposób prawidłowy poinformowany o konieczności dostosowania się do wytycznych. Po trzecie, czy zastosowana sankcja była proporcjonalna do stwierdzonego naruszenia – mówi mec. Artur Fal.
Z oficjalnego komunikatu MKOl wynika, że ukraiński zawodnik odmówił dostosowania się do wytycznych dotyczących ekspresji sportowców, co doprowadziło do decyzji o niedopuszczeniu go do udziału w rywalizacji olimpijskiej. Sankcja polegała na wykluczeniu z dalszego startu w konkurencji przy jednoczesnym utrzymaniu akredytacji umożliwiającej pobyt w wiosce olimpijskiej.
Nie była to więc całkowita dyskwalifikacja z igrzysk ani cofnięcie akredytacji, lecz ograniczenie prawa do startu.
W ocenie eksperta, z prawnego punktu widzenia w pierwszej kolejności kluczowe będzie ustalenie, czy w ogóle doszło do naruszenia reguły 50 Karty Olimpijskiej, a więc czy umieszczenie na kasku wizerunków poległych na wojnie sportowców można zakwalifikować jako demonstrację, manifestację polityczną lub przekaz propagandowy w rozumieniu przepisów olimpijskich. Zdaniem mecenasa nie jest to ocena oczywista.
– Trudno jednoznacznie przesądzić, że samo upamiętnienie postaci sportowców, nawet w kontekście wojny, automatycznie stanowi manifestację polityczną w rozumieniu Karty Olimpijskiej. W szczególności należy rozważyć, czy przekaz miał charakter stricte polityczny, czy też humanitarny lub symboliczny – mówi.
Jak zaznacza, dopiero w przypadku uznania, że doszło do naruszenia wspomnianej reguły, analizie podlegać będzie proporcjonalność zastosowanej sankcji.
– Ich zastosowanie powinno pozostawać w rozsądnej proporcji do charakteru i wagi naruszenia. W praktyce należałoby więc ocenić, czy wykluczenie z rywalizacji było środkiem adekwatnym, czy też możliwe było zastosowanie rozwiązania łagodniejszego, takiego jak ostrzeżenie lub obowiązek usunięcia zakwestionowanego elementu przed startem – wyjaśnia.
Władysław Heraskewycz złożył odwołanie do działającej podczas igrzysk Izby ad hoc Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), co zostało oficjalnie potwierdzone w komunikacie. Jest to naturalna i w praktyce jedyna droga prawna w trakcie trwania igrzysk.
– Zgodnie z regułą 61 Karty Olimpijskiej wszelkie spory związane z organizacją i przebiegiem zawodów olimpijskich podlegają wyłącznie jurysdykcji CAS – relacjonuje.
Mecenas zwraca uwagę, że procedura przed trybunałem ad hoc zasadniczo różni się od standardowego arbitrażu sportowego.
– Jest maksymalnie przyspieszona i podporządkowana kalendarzowi zawodów. Wniosek musi zostać wniesiony w bardzo krótkim terminie – co do zasady w ciągu 24 godzin od doręczenia decyzji – a rozprawa odbywa się niemal natychmiast, często jeszcze tego samego dnia. Sprawę rozpoznaje jeden arbiter. CAS zapowiedział wydanie w pierwszej kolejności tzw. decyzji operatywnej (operative decision), czyli sentencji bez uzasadnienia, która zostanie ogłoszona publicznie, a dopiero później sporządzone zostanie pełne uzasadnienie – wyjaśnia.
Z perspektywy prawnej CAS będzie musiał ocenić trzy zasadnicze kwestie.
– Po pierwsze, czy zamiar startu w kasku z wizerunkami poległych sportowców rzeczywiście stanowił naruszenie reguły 50 Karty Olimpijskiej oraz wytycznych MKOl dotyczących ekspresji sportowców. Po drugie, czy Jury IBSF – jako organ, który formalnie wydał decyzję o wycofaniu zawodnika z rywalizacji – prawidłowo zastosowało procedurę i zapewniło zawodnikowi realną możliwość odniesienia się do zarzutów. Po trzecie, czy wycofanie z rywalizacji „ze skutkiem natychmiastowym” było środkiem proporcjonalnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie chodziło o naruszenie przepisów technicznych ani zasad bezpieczeństwa, lecz o ocenę charakteru symbolicznego przekazu – mówi.
Co może CAS?
– Trybunał ma możliwość utrzymać decyzję w mocy, uchylić ją w całości i dopuścić zawodnika do startu albo – co również mieści się w jego kompetencjach – zmodyfikować jej skutki. Kluczowe będzie wyważenie zasady neutralności politycznej igrzysk z prawem sportowca do ekspresji, które – choć ograniczone – nie zostało w Karcie Olimpijskiej całkowicie wyłączone – dodaje.
Z najnowszych informacji wynika, że rozprawa już się odbyła i trwała około dwóch i pół godziny.
– Oznacza to, że sprawa została merytorycznie rozpoznana, a strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk oraz udzielenia odpowiedzi na pytania arbitra. Po zakończeniu rozprawy Trybunał zobowiązał się do wydania rozstrzygnięcia w możliwie najkrótszym terminie, co jest zgodne z praktyką funkcjonowania CAS podczas igrzysk olimpijskich. W realiach olimpijskich czas ma kluczowe znaczenie, ponieważ każde opóźnienie może w sposób nieodwracalny wpłynąć na możliwość startu zawodnika w kolejnych przejazdach – relacjonuje mecenas.
Ekspert zauważa, że fakt, iż rozprawa odbyła się w pełnym wymiarze, wskazuje, iż CAS nie ograniczył się wyłącznie do formalnej kontroli decyzji, lecz poddał ją pogłębionej analizie pod kątem zgodności z Kartą Olimpijską, wytycznymi MKOl oraz zasadą proporcjonalności.
– Ostateczne rozstrzygnięcie będzie miało istotne znaczenie nie tylko dla samego zawodnika, lecz także dla interpretacji granic dopuszczalnej ekspresji sportowców podczas igrzysk – mówi.
Mec. Artur Fal wskazuje, że w przeszłości podobne spory dotyczące dopuszczalności ekspresji zawodników na igrzyskach już się pojawiały. Przykładowo podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r. kontrowersje dotyczyły ograniczeń w wyrażaniu politycznych postaw przez sportowców na terenach olimpijskich, w tym w strefach rywalizacji i podczas ceremonii medalowych.
– Co pokazuje, że granice między neutralnością polityczną a osobistym sposobem wyrazu bywają trudne do jednoznacznego rozstrzygnięcia – podsumowuje.
