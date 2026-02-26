Mąż dał na pierścionek, żona dorzuciła się do samochodu. Czy pieniędzmi od drugiej połowy trzeba dzielić się z fiskusem? Z reguły nie.
– Obowiązki podatkowe zależą od tego, czy małżonkowie mają wspólność majątkową czy rozdzielność. W pierwszym wariancie przelewy z konta na konto nie są darowizną i w ogóle nie musimy przejmować się skarbówką – mówi Bartosz Przybysz, radca prawny i doradca podatkowy.
Spójrzmy na ostatnią interpretację fiskusa. Mąż przelał ze swojego konta na rachunek żony 40 tys. zł. Małżonka zamierza wydać pieniądze na zdrowie i inne życiowe potrzeby. Niepokoją ją jednak aspekty podatkowe. Czy 40 tys. zł od męża to darowizna? Czy powinna być opodatkowana? Twierdzi, że nie, ponieważ ma z mężem wspólnotę majątkową. Pieniądze są więc przez cały czas (przed i po przelewie) ich wspólną własnością.
Co na to fiskus? Przyznał, że przelew nie jest darowizną, ponieważ „nie wystąpił element nieodpłatnego przysporzenia kosztem majątku drugiego małżonka”. Żona nie musi się więc przejmować ustawą o podatku od spadków i darowizn (interpretacja z 13 stycznia 2026 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.190.2025.1.MM).
Korzystne dla podatników stanowisko fiskus przedstawiał też wcześniej. Przyjrzyjmy się interpretacji z 23 maja 2025 r. (nr 0111-KDIB2-2.4015.51.2025.2.PB). Małżeństwo miało wspólność majątkową i wspólne konto. Po tym, jak mąż zachorował, żona postanowiła założyć rachunek osobisty. Zostały na niego przelane pieniądze ze wspólnego konta „w celu uzyskania lepszej dyspozycyjności gotówki”. Niedługo potem mąż zmarł, a wdowa zaczęła się zastanawiać, czy nie powinna czasem opodatkować kwot, które wpłynęły na jej osobisty rachunek. Nie powinna – uznał fiskus. Przelew nie był darowizną, pieniądze cały czas stanowiły bowiem składnik wspólnego majątku.
– Inaczej jest, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową. Wtedy transfer pieniędzy może być uznany za darowiznę i większe kwoty trzeba, aby uniknąć podatku, zgłosić fiskusowi – mówi Bartosz Przybysz.
Oto przykład. Małżonkowie mają rozdzielność majątkową. Korzystają jednak ze wspólnego rachunku. Zawarli z bankiem umowę, z której wynika, że każdy z małżonków może wpłacać na konto pieniądze i robić z niego przelewy. Oboje mają prawo dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami.
Żona kupiła mieszkanie. Jest tylko jej własnością. Zapłaciła za nie środkami ze wspólnego rachunku. Pochodziły z darowizny, którą mąż dostał od swojej matki. Żona nie zawierała z mężem żadnej umowy w tej sprawie. Uzyskała jedynie jego ustne przyzwolenie na wykorzystanie środków z konta.
Jak rozliczyć te pieniądze? Fiskus nie miał wątpliwości, że doszło do darowizny. Środki finansowe należące tylko do męża (otrzymane od jego matki) stały się bowiem własnością żony. „Pani otrzymała środki pieniężne, należące tylko do Pani męża i zakupiła za nie nieruchomość, która jest tylko Pani własnością. Zatem z tego tytułu po Pani stronie powstał obowiązek podatkowy na gruncie podatku od spadków i darowizn” – czytamy w interpretacji z 19 października 2023 r. (nr 0111-KDIB2-3.4015.154.2023.4.ASZ).
Czy to oznacza, że trzeba zapłacić podatek? Akurat w tej sprawie tak (bo obdarowana nie zgłosiła darowizny do urzędu). Ale generalnie można skorzystać ze zwolnienia z podatku dla najbliższej rodziny (tzw. grupa zerowa).
Warunki tej ulgi określa art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pierwszy – zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Mamy na to sześć miesięcy. Obdarowany zgłasza darowiznę na formularzu SD-Z2. Nie ma tego obowiązku, gdy umowa została zawarta u notariusza. Darowizny od małżonka nie trzeba też zgłaszać, gdy nie przekracza 36 120 zł. Ale uwaga – przy liczeniu limitu sumujemy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli więc dostaliśmy darowiznę w 2026 r. musimy doliczyć ją do darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2021-2025.
Drugi warunek – udokumentowanie. Darowizna pieniężna powyżej 36 120 zł musi być potwierdzona dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.
– Podatku łatwo uniknąć, małżonkowie muszą jednak pamiętać o formalnych wymogach zwolnienia – podsumowuje Bartosz Przybysz.
