Mąż dał na pierścionek, żona dorzuciła się do samochodu. Czy pieniędzmi od drugiej połowy trzeba dzielić się z fiskusem? Z reguły nie.

Reklama Reklama

– Obowiązki podatkowe zależą od tego, czy małżonkowie mają wspólność majątkową czy rozdzielność. W pierwszym wariancie przelewy z konta na konto nie są darowizną i w ogóle nie musimy przejmować się skarbówką – mówi Bartosz Przybysz, radca prawny i doradca podatkowy.

Nie ma darowizny, gdy w małżeństwie jest wspólność majątkowa

Spójrzmy na ostatnią interpretację fiskusa. Mąż przelał ze swojego konta na rachunek żony 40 tys. zł. Małżonka zamierza wydać pieniądze na zdrowie i inne życiowe potrzeby. Niepokoją ją jednak aspekty podatkowe. Czy 40 tys. zł od męża to darowizna? Czy powinna być opodatkowana? Twierdzi, że nie, ponieważ ma z mężem wspólnotę majątkową. Pieniądze są więc przez cały czas (przed i po przelewie) ich wspólną własnością.

Co na to fiskus? Przyznał, że przelew nie jest darowizną, ponieważ „nie wystąpił element nieodpłatnego przysporzenia kosztem majątku drugiego małżonka”. Żona nie musi się więc przejmować ustawą o podatku od spadków i darowizn (interpretacja z 13 stycznia 2026 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.190.2025.1.MM).