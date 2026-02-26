Nowy świat kształtowany jest w gorączkowym tempie przede wszystkim przez Donalda Trumpa. O tym, co wynika z działań amerykańskiego prezydenta, Radosław Sikorski mówił, unikając wymieniania jego nazwiska. To słuszny zabieg.

Podobnie jak członkowie rządów innych państw leżących w pobliżu agresywnej Rosji, wicepremier i szef MSZ Polski waży słowa i nie mówi jednoznacznie o budowie mocarstwa europejskiego w kontrze do Stanów Zjednoczonych. Raczej o wymuszonej postawą Ameryki grze Europy z Rosją o to, kto ma być w przyszłości trzecią światową siłą – obok Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykanie bowiem sami manifestują, że Europa jest dla nich mało ważna, wypowiadają się wobec tradycyjnych sojuszników wrogo, a nawet zgłaszają wobec nich roszczenia terytorialne.

Co usłyszeliśmy w exposé Radosława Sikorskiego? Całkowite zapatrzenie w Amerykę jest niebezpieczne

Ameryka, podkreślił w Sejmie Sikorski, jest i będzie (w dającej się przewidzieć przyszłości) najważniejszym partnerem w sprawach bezpieczeństwa. I, na razie, sama Ameryka nie daje sygnałów, że zamierza zmniejszyć swoją obecność militarną w naszym kraju, a nawet nie wyklucza jej zwiększenia. I korzysta na sprzedaży swojej broni Polsce, co korzystne jest dla amerykańskiej gospodarki.