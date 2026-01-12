Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są potencjalne reakcje UE i NATO na plany USA dotyczące Grenlandii?

Jakie możliwości gospodarcze stoją przed UE w kontekście presji ze strony USA?

Jakie inwestycje mogłyby wspierać gospodarkę Grenlandii zamiast nacisków USA?

Jakie znaczenie miałoby rozmieszczenie wojsk europejskich na Grenlandii?

Stanowisko Białego Domu stawia Unię Europejską i NATO w niezwykle trudnej sytuacji. Grenlandia, będąca w dużej mierze autonomicznym terytorium Królestwa Danii, nie należy do UE, ale Dania już tak. Jednocześnie wyspa objęta jest gwarancjami obronnymi NATO właśnie poprzez członkostwo Danii.

Reklama Reklama

Europejscy przywódcy zdecydowanie bronią suwerenności, integralności terytorialnej oraz prawa Grenlandii i Danii do samostanowienia, jednak wciąż brak jasnej strategii, jak odstraszyć Trumpa – lub jak zareagować, jeśli USA zdecydują się na realne działania.

Mapa ukazuje Grenlandię oraz bazy wojskowe USA i Rosji w rejonie koła podbiegunowego Foto: PAP

Jaka może być reakcja na plan USA dotyczący przejęcia Grenlandii? Po pierwsze dyplomacja

Rządy państw europejskich, na czele z ambasadorem Danii w USA Jesperem Møllerem Sørensenem oraz przedstawicielem Grenlandii Jacobem Isbosethsenem, rozpoczęły lobbing wśród amerykańskich kongresmenów, licząc, że uda się wpłynąć na decyzje prezydenta.