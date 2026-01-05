Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko zajęły władze Grenlandii i Danii wobec sugestii Donalda Trumpa o aneksji wyspy?

Jakie obawy wyraziła premier Danii Mette Frederiksen w kontekście wypowiedzi amerykańskiego prezydenta?

Jakie wsparcie dla Danii i Grenlandii zadeklarowali europejscy sojusznicy?

Dlaczego Grenlandia ma znaczenie strategiczne w kontekście międzynarodowym?

Donald Trump ponownie ożywił temat przejęcia Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii, który po raz pierwszy pojawił się w czasie jego pierwszej prezydentury w 2019 roku. W wywiadzie dla magazynu „The Atlantic” prezydent USA stwierdził wprost: „Potrzebujemy Grenlandii. Absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony.”

Reklama Reklama

W poniedziałek, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, Trump zapowiedział, że wróci do tej kwestii „za kilka tygodni”. 21 grudnia mianował gubernatora Luizjany Jeffa Landry’ego specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Landry publicznie popiera ideę włączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych.

Grenlandia (MAPA) Foto: PAP

Grenlandia mówi „nie” aneksji

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen zareagował ostro na słowa amerykańskiego prezydenta. „Groźby, presja i rozmowy o aneksji nie mają miejsca między przyjaciółmi. Dość znaczy dość. Żadnych więcej fantazji o aneksji” – napisał w niedzielę na Facebooku.