Grenlandia odpowiada Trumpowi. „Dość fantazji o aneksji”

Władze Grenlandii oraz rząd Danii stanowczo odrzuciły kolejne wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa sugerujące możliwość przejęcia kontroli nad wyspą. Europejscy sojusznicy Kopenhagi podkreślają, że przyszłość arktycznej wyspy może być decydowana wyłącznie przez jej mieszkańców.

Publikacja: 05.01.2026 17:05

Foto: REUTERS/Jessica Koscielniak

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko zajęły władze Grenlandii i Danii wobec sugestii Donalda Trumpa o aneksji wyspy?
  • Jakie obawy wyraziła premier Danii Mette Frederiksen w kontekście wypowiedzi amerykańskiego prezydenta?
  • Jakie wsparcie dla Danii i Grenlandii zadeklarowali europejscy sojusznicy?
  • Dlaczego Grenlandia ma znaczenie strategiczne w kontekście międzynarodowym?

Donald Trump ponownie ożywił temat przejęcia Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii, który po raz pierwszy pojawił się w czasie jego pierwszej prezydentury w 2019 roku. W wywiadzie dla magazynu „The Atlantic” prezydent USA stwierdził wprost: „Potrzebujemy Grenlandii. Absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony.”

W poniedziałek, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, Trump zapowiedział, że wróci do tej kwestii „za kilka tygodni”. 21 grudnia mianował gubernatora Luizjany Jeffa Landry’ego specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Landry publicznie popiera ideę włączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych.

Grenlandia (MAPA)

Foto: PAP

Grenlandia mówi „nie” aneksji

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen zareagował ostro na słowa amerykańskiego prezydenta. „Groźby, presja i rozmowy o aneksji nie mają miejsca między przyjaciółmi. Dość znaczy dość. Żadnych więcej fantazji o aneksji” – napisał w niedzielę na Facebooku.

Podobne stanowisko prezentują władze w Kopenhadze. Grenlandia, choć posiada szeroką autonomię, pozostaje częścią Królestwa Danii, a decyzje dotyczące jej przyszłości muszą zapadać zgodnie z wolą mieszkańców wyspy.

Premier Danii Mette Frederiksen oceniła, że prezydenta USA należy traktować serio. – Niestety, uważam, że amerykańskiego prezydenta trzeba brać na poważnie, kiedy mówi, że chce Grenlandii – powiedziała w rozmowie z publicznym nadawcą DR.

– Bardzo jasno przedstawiłam stanowisko Królestwa Danii, a Grenlandia wielokrotnie podkreślała, że nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych – dodała.

Frederiksen zaznaczyła również, że jakikolwiek atak USA na państwo NATO oznaczałby fundamentalny kryzys sojuszu. – Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują inne państwo NATO, wszystko się zatrzymuje – podkreśliła.

"Ten człowiek jest nieprzewidywalny". Trump zszokował Danię
Świat
"Ten człowiek jest nieprzewidywalny". Trump zszokował Danię

Europa solidarna z Danią i Grenlandią

Wsparcie dla Danii i Grenlandii szybko wyraziły państwa europejskie. – Grenlandia i Królestwo Danii muszą same decydować o przyszłości wyspy i nikt inny – powiedział brytyjski premier Keir Starmer, który dotąd starał się utrzymywać pragmatyczne relacje z Trumpem.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul przypomniał, że Grenlandia należy do Danii, sugerując jednocześnie, że NATO mogłoby rozważyć wzmocnienie jej ochrony. Francja podkreśliła, że Grenlandia należy do jej mieszkańców, a Komisja Europejska zapewniła o przywiązaniu Unii do zasady suwerenności państw.

Poparcie dla Kopenhagi i Nuuk zadeklarowali także przywódcy państw nordyckich i bałtyckich.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski.
Polityka
Sikorski pisze o Grenlandii. To reakcja na decyzję Donalda Trumpa

Strategiczne znaczenie Grenlandii

Grenlandia ma kluczowe znaczenie strategiczne ze względu na swoje położenie między Europą a Ameryką Północną. Na wyspie funkcjonują elementy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Istotnym czynnikiem są również bogate zasoby mineralne, które wpisują się w amerykańską strategię ograniczania zależności od dostaw surowców z Chin.

Ostatnie wypowiedzi Trumpa – w połączeniu z niedawną amerykańską operacją wojskową w Wenezueli – wzmacniają w Europie obawy, że USA mogą coraz śmielej sięgać po środki siłowe w realizacji strategicznych interesów.

Źródło: rp.pl

