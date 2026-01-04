Trump: Grenlandia jest nam potrzebna, absolutnie. Atak USA na Wenezuelę wzmógł obawy Danii

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego amerykański nalot na Wenezuelę wywołuje obawy związane z Grenlandią?

Jakie stanowisko zajmuje duński ambasador w reakcji na sugestie dotyczące Grenlandii?

Kto został mianowany specjalnym wysłannikiem ds. Grenlandii?

Jakie jest historyczne podejście Donalda Trumpa do kwestii Grenlandii?

Jakie są opinie Danii i Grenlandii na temat potencjalnego przejęcia wyspy przez USA?

Tuż po wojskowej akcji w Wenezueli, podczas której siły amerykańskie zaatakowały bazy wojskowe i wywiozły z kraju prezydenta Maduro i jego żonę, prawicowa podcasterka Katie Miller – żona Stephena Millera, zastępcy szefa sztabu Trumpa ds. polityki – opublikowała na platformie X mapę Grenlandii z flagą USA i podpisem: „WKRÓTCE”.

Ta sugestia aneksji bogatej w minerały wyspy, będącej częścią NATO i łakomym kąskiem dla Donalda Trumpa, wywołała oburzenie w Danii.

Reakcja duńskiego ambasadora: Oczekujemy pełnego szacunku dla integralności terytorialnej Królestwa Danii

Ambasador Danii w USA, Jesper Møller Sørensen, udostępnił prowokację Miller z „przyjaznym przypomnieniem” o długoletniej współpracy obronnej obu państw.