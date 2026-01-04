Rzeczpospolita
Trump: Grenlandia jest nam potrzebna, absolutnie. Atak USA na Wenezuelę wzmógł obawy Danii

Amerykański nalot na Wenezuelę i schwytanie prezydenta Nicolása Maduro wzbudziły na nowo lęki przed przejęciem Grenlandii przez USA. Zwolennicy ruchu MAGA Donalda Trumpa obrali sobie za cel duńskie terytorium, a Trump przekonuje, że autonomiczna wyspa jest potrzebna USA „dla bezpieczeństwa”.

Publikacja: 04.01.2026 18:38

Wspólne ćwiczenia sił duńskich, szwedzkich, norweskich, niemieckich i francuskich na Grenlandii, wrz

Wspólne ćwiczenia sił duńskich, szwedzkich, norweskich, niemieckich i francuskich na Grenlandii, wrzesień 2025

Foto: Reuters, Guglielmo Mangiapane

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego amerykański nalot na Wenezuelę wywołuje obawy związane z Grenlandią?
  • Jakie stanowisko zajmuje duński ambasador w reakcji na sugestie dotyczące Grenlandii?
  • Kto został mianowany specjalnym wysłannikiem ds. Grenlandii?
  • Jakie jest historyczne podejście Donalda Trumpa do kwestii Grenlandii?
  • Jakie są opinie Danii i Grenlandii na temat potencjalnego przejęcia wyspy przez USA?

Tuż po wojskowej akcji w Wenezueli, podczas której siły amerykańskie zaatakowały bazy wojskowe i wywiozły z kraju prezydenta Maduro i jego żonę, prawicowa podcasterka Katie Miller – żona Stephena Millera, zastępcy szefa sztabu Trumpa ds. polityki – opublikowała na platformie X mapę Grenlandii z flagą USA i podpisem: „WKRÓTCE”.

Ta sugestia aneksji bogatej w minerały wyspy, będącej częścią NATO i łakomym kąskiem dla Donalda Trumpa, wywołała oburzenie w Danii.

Reakcja duńskiego ambasadora: Oczekujemy pełnego szacunku dla integralności terytorialnej Królestwa Danii

Ambasador Danii w USA, Jesper Møller Sørensen, udostępnił prowokację Miller z „przyjaznym przypomnieniem” o długoletniej współpracy obronnej obu państw.

„Jesteśmy bliskimi sojusznikami i powinniśmy kontynuować współpracę. Bezpieczeństwo USA to także bezpieczeństwo Grenlandii i Danii” – stwierdził. Podkreślił, że Królestwo Danii i Stany Zjednoczone wspólnie dbają o bezpieczeństwo Arktyki. Dodał, że Dania zwiększyła wydatki na obronę w 2025 r. do 13,7 mld dolarów (10,2 mld funtów), przeznaczonych m.in. na Arktykę i Atlantyk Północny. „Bo traktujemy wspólną obronę poważnie. Oczekujemy pełnego szacunku dla integralności terytorialnej Królestwa Danii” – napisał dyplomata. 

Specjalny wysłannik ds. Grenlandii dziękuje Trumpowi za operację w Wenezueli

W grudniu prezydent Donald Trump mianował Jeffa Landry'ego, gubernatora Luizjany, specjalnym wysłannikiem ds. Grenlandii. Landry, były prokurator generalny stanu, podziękował Trumpowi za nominację pisząc, że to „zaszczyt służyć panu na tym stanowisku, aby Grenlandia stała się częścią Stanów Zjednoczonych”.

"Ten człowiek jest nieprzewidywalny". Trump zszokował Danię
Świat
"Ten człowiek jest nieprzewidywalny". Trump zszokował Danię

W sobotę Landry z zadowoleniem przyjął siłowe obalenie Maduro – operację,  o której administracja urzędującego prezydenta nie poinformowała nawet Kongresu Stanów Zjednoczonych.

„Jako były zastępca szeryfa i prokurator widziałem skutki nielegalnych narkotyków dla amerykańskich rodzin. Z ponad 100 tys. zgonów rocznie z powodu opioidów cieszę się, że prezydent wreszcie działa w wojnie z narkotykami” – napisał Maduro na X. „Dziękuję  za pociągnięcie do odpowiedzialności takich jak Maduro”.

Zakusy Donalda Trumpa. Prezydent USA nie rezygnuje z Grenlandii

Donald Trump już w czasie swojej pierwszej prezydenckiej kadencji wyrażał zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią, która jest duńskim terytorium zależnym, cieszy się autonomią, a jej mieszkańcy mają prawo ogłosić niepodległość, jeśli taką decyzję podejmą w referendum.

W sierpniu 2019 roku Trump  potwierdził, że jest zainteresowany zakupem Grenlandii. Nazwał to „ogromną transakcją dotyczącą nieruchomości”. Premier Danii Mette Frederiksen uznała ten pomysł za absurdalny, a grenlandzcy politycy uznali go za żart primaaprilisowy.

Donald Trump
Dyplomacja
Dania szuka sposobu, jak uchronić Grenlandię przed Donaldem Trumpem

Oburzony takim podejściem Trump odwołał swoją wizytę w Danii, do której miało dojść na początku września 2019 roku.

Już na początku trwającej kadencji Trump wracał do pomysłu przejęcia kontroli nad wyspą, ale nie mówił już o jej kupnie, nie wykluczając za to przejęcia jej siłą. 

W najnowszym, datowanym na 4 stycznia wywiadzie dla magazynu The Atlantic Trump był pytany o to, czy atak na Wenezuelę może wskazywać na gotowość do podjęcia działań militarnych w celu przejęcia kontroli nad Grenlandią.  Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział wczoraj, że świat powinien zwrócić na to uwagę po operacji w Wenezueli.  – Kiedy mówi, że coś zrobi, kiedy mówi, że rozwiąże problem, to znaczy, że to zrobi – powiedział Rubio.

Na pytanie dziennikarza The Atlantic Trump odpowiedział, że to inni muszą zdecydować, co oznacza dla Grenlandii akcja militarna USA w Wenezueli. - Sami będą musieli to ocenić. Naprawdę nie wiem. Wczoraj Marco Rubio był dla mnie bardzo hojny  – powiedział Trump. – Nie miałem wtedy na myśli Grenlandii. Ale Grenlandia jest nam potrzebna, absolutnie. Potrzebujemy jej do obrony – dodał.

Zarówno władze Danii, jak i autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość przekazania tego terytorium USA. Według ostatniego sondażu ze stycznia tego roku, większość z 57 tys. Grenlandczyków chce niepodległości od Danii, ale nie przyłączenia do USA.

Źródło: rp.pl

