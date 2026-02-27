Blok niebieski, centroprawicowy, może w wyborach liczyć na 73-77 mandatów. Główną siłą w tym bloku jest partia Venstre, która obecnie wchodzi w skład rządu szerokiej koalicji. Z sondaży wynika, iż po wyborach utrzymanie obecnej koalicji będzie niemożliwe, ponieważ poparcie dla jej członków zmniejszyło się w porównaniu do wyborów z 2022 roku o 13-15 proc.

Mette Frederiksen chce opodatkować najbogatszych. Dotychczasowy koalicjant mówi: to głupota

W Danii zazwyczaj partie tworzą koalicję w ramach swojego bloku. Sytuacja po wyborach z 2022 roku, gdy powstał rząd szerokiej koalicji, międzyblokowy, była wyjątkiem od tej reguły.

Czwartkowa debata liderów partii rywalizujących w wyborach pokazała, że blok centroprawicowy odrzuca proponowany przez Frederiksen podatek majątkowy. Lider Sojuszu Liberalnego Alex Vanopslagh nazwał propozycję podatku „małostkową”, a lider współtworzącej rząd partii Moderaterne Lars Løkke Rasmussen stwierdził wprost, że propozycja jest „głupia”.

Krytycy wskazują na przykład podobnego podatku obowiązującego w Norwegii i podkreślają, że doprowadzi on do wyprowadzki z kraju najbogatszych obywateli, którzy przeniosą się do państw z korzystniejszą dla nich ordynacją podatkową, co w długiej perspektywie może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu. Frederiksen przekonuje, że środki z tego podatku mają umożliwić dofinansowanie systemu edukacji i ochrony zdrowia. Zwolennicy tego rozwiązania przekonują, że zmniejszy ono nierówności społeczne.

Donald Trump swoją polityką odwrócił trendy sondażowe w Kanadzie Donald Trump na przełomie 2024 i 2025 roku swoją retoryką przyczynił się do tego, że premierem Kanady został Mark Carney. Wypowiedzi prezydenta USA o możliwej aneksji Kanady sprawiły, iż tracąca w pewnym momencie do Partii Konserwatywnej nawet ponad 20 punktów proc. w sondażach zaczęła odrabiać straty i – po zmianie lidera z Justina Trudeau na Marka Carneya – utrzymała władzę. Komentatorzy zwracali uwagę, że decydujące znaczenie mogło być to, iż kanadyjscy konserwatyści byli ideowo zbyt bliscy Partii Republikańskiej Donalda Trumpa.

Analitycy są zgodni, że jeśli Socjaldemokracja Danii i blok, na czele którego stoi, wygra wybory, będzie to zawdzięczać zdecydowanej postawie Mette Frederiksen wobec roszczeń USA dotyczących Grenlandii. Jeszcze w grudniu jej partia notowała w sondażach 17 proc. poparcia – dziś jest to 20,8-21,8 proc., mniej niż w 2022 roku, gdy partia zdobyła 28 proc. głosów, ale wystarczająco wiele, by móc liczyć na to, że Frederiksen stanie na czele rządu centrolewicowej koalicji.