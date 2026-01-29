Celem grupy roboczej, której stworzenie uzgodniono po spotkaniu z udziałem Rubio, wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, a także szefa MSZ Danii Larsa Lokkego Rasmussena i szefowej dyplomacji Grenlandii Vivian Motzfeldt, jest wyjaśnienie różnic w stanowiskach stron dotyczących bezpieczeństwa w Arktyce. Donald Trump od początku roku wywierał silną presję na Danię, by ta przekazała USA kontrolę nad Grenlandią. Trump przekonywał, że USA muszą kontrolować wyspę ze względów bezpieczeństwa. Wskazywał przy tym na aktywność Chin i Rosji w tym rejonie.

Dania wydała komunikat o rozmowach z USA ws. Arktyki. Przypomina o czerwonych liniach

Dania i Grenlandia podkreślają, że wyspa nie jest na sprzedaż, Kopenhaga sygnalizowała jednak, że jest otwarta na utworzenie na Grenlandii kolejnych baz USA (na wyspie działa już amerykańska baza Pituffik). Po spotkaniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem Donald Trump mówił, że udało mu się ustalić ramy porozumienia ws. Grenlandii, choć ich szczegółów nie ujawniono. Media podawały, że umowa może obejmować utworzenie na wyspie amerykańskich baz, które będą traktowane jak terytorium Stanów Zjednoczonych (mają mieć status podobny do brytyjskich baz na Cyprze).

- To (praca grupy roboczej – red.) zaczyna się dziś i będzie regularnym procesem – mówił w środę Rubio występując na forum senackiej komisji. - Zamierzamy robić to w sposób, który nie będzie przypominał medialnego cyrku za każdym razem, gdy te rozmowy będą się toczyć, ponieważ to, naszym zdaniem, umożliwia większą elastyczność po obu stronach, w dążeniu do pozytywnego wyniku – wyjaśnił.

Duński MSZ podał w środę, że rozmowy będą skupiać się na tym „jak odpowiedzieć na amerykańskie obawy dotyczące bezpieczeństwa Arktyki, przy jednoczesnym poszanowaniu czerwonych linii wyznaczanych przez królestwo”. Wcześniej Dania podkreślała, że czerwoną linią jest dla niej kwestia suwerenności nad Grenlandią.