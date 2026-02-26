Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko prezentuje Donald Trump w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie?

Czy w najbliższym czasie może dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem?

Co napisał Zełenski po rozmowie z Trumpem w serwisie X?

Trump miał powiedzieć Zełenskiemu, że chce doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą „tak szybko, jak jest to możliwe”. Wcześniej Zełenski informował, że Amerykanie oczekują, iż Rosja i Ukraina zawrą porozumienie pokojowe do czerwca.

Rozmowy pokojowe USA–Rosja–Ukraina. Co jest najpoważniejszym punktem spornym?

W styczniu rozpoczęły się rozmowy pokojowe w formacie trójstronnym (USA, Rosja, Ukraina). Jak dotąd doszło do trzech rund takich rozmów (dwóch w Abu Zabi, jednej w Genewie, kolejna, czwarta runda ma odbyć się wkrótce). Z doniesień dotyczących przebiegu rozmów wynika, że o ile udaje się osiągnąć postępy np. w zakresie parametrów zawieszenia broni, o tyle nierozwiązaną kwestią pozostaje sprawa roszczeń terytorialnych Rosji. Moskwa domaga się, aby Kijów wycofał się z kontrolowanej jeszcze, silnie ufortyfikowanej części obwodu donieckiego, na co nie zgadzają się Ukraińcy. Rosjanie nie zgadzają się też na obecność na Ukrainie zachodnich wojsk – tymczasem jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i przestrzegania przez Rosję przyszłego porozumienia pokojowego miałaby być obecność tzw. sił stabilizacyjnych lub reasekuracyjnych, których trzon miałaby stanowić wojska brytyjskie i francuskie.

Rosyjskie straty i zdobycze terytorialne na Ukrainie (styczeń 2023-grudzień 2025) Foto: PAP

Środowa rozmowa telefoniczna Trumpa z Zełenskim trwała ok. 30 minut. Doszło do niej dzień po czwartej rocznicy wybuchu wojny i po wygłoszeniu przez Donalda Trumpa orędzia o stanie państwa w Kongresie. W orędziu tym Trump wojnie na Ukrainie poświęcił dwa zdania – mówił, że jego administracja podejmuje działania, by zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą i wyraził ubolewanie, że co miesiąc w wojnie tej ginie 25 tysięcy żołnierzy.