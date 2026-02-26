Donald Trump i Siergiej Ławrow
Trump miał powiedzieć Zełenskiemu, że chce doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą „tak szybko, jak jest to możliwe”. Wcześniej Zełenski informował, że Amerykanie oczekują, iż Rosja i Ukraina zawrą porozumienie pokojowe do czerwca.
W styczniu rozpoczęły się rozmowy pokojowe w formacie trójstronnym (USA, Rosja, Ukraina). Jak dotąd doszło do trzech rund takich rozmów (dwóch w Abu Zabi, jednej w Genewie, kolejna, czwarta runda ma odbyć się wkrótce). Z doniesień dotyczących przebiegu rozmów wynika, że o ile udaje się osiągnąć postępy np. w zakresie parametrów zawieszenia broni, o tyle nierozwiązaną kwestią pozostaje sprawa roszczeń terytorialnych Rosji. Moskwa domaga się, aby Kijów wycofał się z kontrolowanej jeszcze, silnie ufortyfikowanej części obwodu donieckiego, na co nie zgadzają się Ukraińcy. Rosjanie nie zgadzają się też na obecność na Ukrainie zachodnich wojsk – tymczasem jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i przestrzegania przez Rosję przyszłego porozumienia pokojowego miałaby być obecność tzw. sił stabilizacyjnych lub reasekuracyjnych, których trzon miałaby stanowić wojska brytyjskie i francuskie.
Rosyjskie straty i zdobycze terytorialne na Ukrainie (styczeń 2023-grudzień 2025)
Środowa rozmowa telefoniczna Trumpa z Zełenskim trwała ok. 30 minut. Doszło do niej dzień po czwartej rocznicy wybuchu wojny i po wygłoszeniu przez Donalda Trumpa orędzia o stanie państwa w Kongresie. W orędziu tym Trump wojnie na Ukrainie poświęcił dwa zdania – mówił, że jego administracja podejmuje działania, by zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą i wyraził ubolewanie, że co miesiąc w wojnie tej ginie 25 tysięcy żołnierzy.
Rozmowa poprzedziła też czwartkowe spotkanie specjalnego wysłannika Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve'a Witkoffa i zięcia Trumpa Jareda Kushnera z ukraińskimi negocjatorami w Genewie. Kushner i Witkoff mieli uczestniczyć w środowej rozmowie Trumpa z Zełenskim.
W Genewie w czwartek, oprócz ukraińskich negocjatorów, może pojawić się też Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina w sprawach inwestycji i współpracy ekonomicznej z zagranicą – twierdzi źródło cytowane przez Axios. Dmitriew miałby również spotkać się z Kushnerem i Witkoffem.
Zełenski w czasie środowej rozmowy z Trumpem – jak relacjonuje przedstawiciel ukraińskich władz – miał podziękować prezydentowi USA za pomoc udzielaną Ukrainie i wyrazić przekonanie, że tylko Putin może zakończyć wojnę.
– Zełenski powiedział potem, że ma nadzieję, iż wojna skończy się w tym roku, na co Trump miał odpowiedzieć, że wojna trwa dużo za długo i że chciałby zakończyć ją w ciągu miesiąca – twierdzi jedno ze źródeł.
O słowa te zapytano w czwartek szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa. – Czy słyszeliście coś od nas o ostatecznych terminach? Nie mamy ostatecznych terminów, mamy zadania i je rozwiązujemy – odparł.
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie od grudnia 2024 roku (MAPA, stan na 11 lutego 2026 roku)
Prezydenci USA i Ukrainy mieli rozmawiać m.in. o organizacji szczytu z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. W ubiegłym tygodniu Zełenski powiedział serwisowi Axios, że różnice stanowisk między Rosją a Ukrainą w kwestiach terytorialnych wymagają bezpośrednich rozmów między nim a Władimirem Putinem.
Trump miał zapewnić Zełenskiego, że rozpocznie prace nad organizacją szczytu trzech przywódców, jeśli kolejna runda negocjacji w formacie USA–Rosja–Ukraina, która ma odbyć się na początku marca, doprowadzi do postępów w negocjacjach. Ukraińskie źródło twierdzi też, że Trump podtrzymał swoją gotowość do udzielenia Ukrainie „znaczących gwarancji bezpieczeństwa” w ramach potencjalnego porozumienia pokojowego z Rosją.
Po rozmowie z Trumpem Zełenski napisał w serwisie X, że ma nadzieję, iż kolejne spotkanie w trójstronnym formacie „stworzy szansę na przeniesienie rozmów na poziom przywódców”. „Prezydent Trump popiera taką sekwencję posunięć. To jedyny sposób, by rozwiązać złożone i wrażliwe kwestie i ostatecznie zakończyć wojnę”.
Dotychczas strona rosyjska z jednej strony nie wykluczała spotkania przywódców Rosji i Ukrainy, z drugiej – sygnalizowała, że aby doszło do takiego spotkania najpierw obie strony muszą osiągnąć porozumienie w spornych kwestiach. W pewnym momencie Putin stwierdził, że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie, co strona ukraińska, proponująca spotkanie na neutralnym terenie, odrzuciła.
