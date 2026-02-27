Strajk został zorganizowany w celu zwiększenia presji na pracodawców w trwających negocjacjach dotyczących warunków zatrudnienia, ponieważ te utknęły w martwym punkcie. Związkowcy oczekują zmian warunków pracy, a w szczególności godzin pracy i pracy zmianowej, dodatków za pracę w nocy i w weekendy, a także wynagrodzeń. Poszczególne żądania różnią się w zależności od landu.

Przedstawiciele Verdi zaznaczają, że bez zdecydowanych działań funkcjonowanie transportu publicznego w dłuższej perspektywie może być zagrożone.

Dwudniowy protest ma doprowadzić do znaczących utrudnień w podróżowaniu i chaosu komunikacyjnego. Miliony pasażerów muszą liczyć się z odwołanymi kursami i ograniczoną dostępnością transportu miejskiego. Jednocześnie ogólnokrajowe połączenia kolejowe, w tym pociągi dalekobieżne, a także transport lotniczy i drogowy mają normalnie funkcjonować, choć możliwe są zakłócenia.

To już drugi strajk w niemieckim transporcie publicznym w tym miesiącu. Poprzedni, jednodniowy protest na początku lutego niemal całkowicie sparaliżował komunikację w wielu regionach kraju.