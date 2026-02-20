Złoto w listopadzie zostało przekazane do Biura Wodociągów Miejskich w Osace. Teraz burmistrz Hideyuki Yokoyama poinformował o sprawie media.

Samorządowiec powiedział, że darczyńca, który chce pomóc w odnowieniu starzejących się rur w mieście, przekazał Osace 21 kilogramów złota o łącznej wartości 560 milionów jenów, czyli 12,9 mln zł.

Tajemniczy darczyńca podarował Osace 21 kg złota. Burmistrz miasta był w szoku

– To oszołamiająca kwota. Odebrało mi mowę – relacjonował Yokoyama. Dodał, że rozwiązanie problemu starzejącej się miejskiej infrastruktury wodociągowej wymaga wielkich nakładów. – Dlatego nie mogę wystarczająco wyrazić swojej wdzięczności za tę darowiznę – podkreślił.

Nie wiadomo, kto zdecydował się pomóc Osace w rewitalizacji wodociągów. Na konferencji prasowej burmistrz Yokoyama przyznał, że tajemniczy darczyńca chciał pozostać anonimowy.