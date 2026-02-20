Rzeczpospolita
Wydarzenia
Anonimowy darczyńca przekazał miastu fortunę w złocie. Burmistrz: Odebrało mi mowę

Złoto o wartości prawie 13 milionów złotych anonimowy darczyńca przekazał jednemu z miast w Japonii, wskazując, że pieniądze powinny zostać przeznaczone na remont wysłużonych wodociągów. Władze zapowiedziały, że uszanują wolę filantropa.

Publikacja: 20.02.2026 15:18

Foto: REUTERS/ Angelika Warmuth

Jakub Czermiński

Złoto w listopadzie zostało przekazane do Biura Wodociągów Miejskich w Osace. Teraz burmistrz Hideyuki Yokoyama poinformował o sprawie media.

Samorządowiec powiedział, że darczyńca, który chce pomóc w odnowieniu starzejących się rur w mieście, przekazał Osace 21 kilogramów złota o łącznej wartości 560 milionów jenów, czyli 12,9 mln zł.

Czytaj więcej

Dmitrij Pieskow i Sanae Takaichi
Dyplomacja
Premier Japonii wyciąga rękę do Rosji. Jest reakcja Kremla

Tajemniczy darczyńca podarował Osace 21 kg złota. Burmistrz miasta był w szoku

– To oszołamiająca kwota. Odebrało mi mowę – relacjonował Yokoyama. Dodał, że rozwiązanie problemu starzejącej się miejskiej infrastruktury wodociągowej wymaga wielkich nakładów. – Dlatego nie mogę wystarczająco wyrazić swojej wdzięczności za tę darowiznę – podkreślił.

Nie wiadomo, kto zdecydował się pomóc Osace w rewitalizacji wodociągów. Na konferencji prasowej burmistrz Yokoyama przyznał, że tajemniczy darczyńca chciał pozostać anonimowy.

To nie pierwsza darowizna, jaką Osaka otrzymała od tego filantropa. Yokoyama poinformował, że wcześniej ten sam dobroczyńca przekazał na rzecz miejskich wodociągów 500 tys. jenów w gotówce (11,5 tys. zł).

Popularny wśród turystów dystrykt Dotonbori w Osace

Foto: Arcady - stock.adobe.com

Burmistrz poinformował, że władze uszanują prośbę ofiarodawcy i przeznaczą złoto na projekty związane z wodociągami.

Problemy ze starzejącą się infrastrukturą wodociągową

Osaka pod względem liczby mieszkańców to trzecie największe miasto Japonii, po Tokio i Jokohamie. W położonej na wyspie Honsiu metropolii mieszka 2,8 mln ludzi. Osaka to stolica prefektury, ważny ośrodek gospodarczy w regionie Kansai oraz część obszaru metropolitalnego Keihanshin, zamieszkiwanego przez ok. 18 mln osób.

Obawy o bezpieczeństwo sieci wodociągowej w Osace wzrosły po tym, jak w 2025 r. w Yashio w pobliżu Tokio na jednym ze skrzyżowań powstało ogromne zapadlisko, do którego wpadła ciężarówka, a jej kierowca nie przeżył. Zdarzenie to łączono z uszkodzoną kanalizacją w prefekturze Saitama. Po tym wypadku władze w Japonii zwiększyły wysiłki na rzecz wymiany skorodowanych rur w całym kraju, lecz postęp prac opóźniają problemy budżetowe. Według japońskich mediów, ponad 20 proc. rur wodociągowych w Japonii przekroczyło swój zapisany w przepisach okres eksploatacji, wynoszący 40 lat.

Czytaj więcej

Sanae Takaichi
Polityka
Japonia po wyborach. Takaichi bierze wszystko
W piątek Eiji Kotani, przedstawiciel Biura Wodociągów Miejskich w Osace, przekazał agencji Associated Press, że w roku fiskalnym kończącym się w marcu 2025 r. w mieście odnotowano 92 przypadki wycieków z rur wodociągowych pod miejskimi drogami.

Ile złota potrzeba, by wymienić wszystkie rury w Osace?

Jak przypomniała agencja, większość obecnej infrastruktury publicznej w Japonii powstała po II wojnie światowej w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego. W Osace rozwój rozpoczął się wcześniej niż w innych miastach, dlatego, jak podkreślił Kotani, wodociągi i inne elementy infrastruktury wcześniej wymagają napraw.

Osaka, widok na port

Foto: REUTERS/Thomas White

Kotani poinformował, że w sumie w Osace trzeba odnowić 259 km wodociągów. Według jego słów, koszt renowacji dwukilometrowego odcinka to ok. 500 mln jenów (11,5 mln zł). Oznacza to, że całkowity koszt remontu wyniósłby 64,75 mld jenów (1,5 mld zł). Gdyby tajemniczy darczyńca chciał pokryć koszt inwestycji, musiałby przekazać miastu nie 21, a 2428 kilogramów złota, czyli 115 razy więcej, niż przekazał.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Osaka Społeczeństwo
