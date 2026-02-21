W odpowiedzi na jej słowa rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że obecnie między Rosją a Japonią „nie toczy się dialog”. – Dyskutowanie o traktacie pokojowym bez dialogu jest niemożliwe – dodał. Pieskow mówił też, że relacje między Japonią a Rosją „zostały zredukowane do zera”.

– Rosja nigdy nie była zwolennikiem zakończenia dialogu. Został on przerwany z inicjatywy Tokio. Tokio przyjmuje nieprzyjazne stanowisko wobec naszego kraju. W tych okolicznościach jest mało prawdopodobne, że osiągniemy porozumienie bez zmiany formuły naszych relacji – dodał.

Czego dotyczy spór terytorialny między Rosją a Japonią?

Rosja, która jest sukcesorem ZSRR, nigdy nie zawarła z Japonią traktatu pokojowego formalnie kończącego wojnę, którą ZSRR wypowiedział Japonii 8 sierpnia 1945 roku. Powodem jest spór o południową część Wysp Kurylskich. Japonia uważa, że ZSRR atakując ją złamał pakt o nieagresji zawarty między tymi krajami 13 kwietnia 1941 roku. Traktat miał obowiązywać do 13 kwietnia 1946 roku. W 1941 roku uchronił on ZSRR przed wojną na dwa fronty, po tym, jak ZSRR został zaatakowany przez swojego dotychczasowego sojusznika, Niemcy.

Wyspy Kurylskie Foto: PAP

Przedmiotem sporu między Rosją a Japonią są dziś wyspy Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupa wysepek Habomai znajdująca się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido. Rosja określa te wyspy mianem Kuryli Południowych i uważa, że w wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Jałcie oraz traktatu pokojowego z San Francisco z 1951 roku, zawartego przez Japonię z grupą państw, z którymi Japończycy prowadzili wojnę, wyspy te są częścią Rosji (wcześniej ZSRR). Z kolei Japonia uważa, że wyspy te stanowią część jej terytorium – i powołuje się na traktaty z Rosją z XIX wieku.