Takaichi, pierwsza w historii Japonii kobieta w fotelu premiera, po zdecydowanym zwycięstwie jej partii w wyborach parlamentarnych (Partia Liberalno-Demokratyczna, na czele której stoi Takaichi, zdobyła 2/3 mandatów w Izbie Reprezentantów, izbie niższej japońskiego parlamentu), mówiła o swoich politycznych planach na forum parlamentu. Odniosła się m.in. do sporu terytorialnego z Rosją, dotyczącego archipelagu Wysp Kurylskich. Spór ciągnie się do 1945 roku, gdy ZSRR, w ostatniej fazie II wojny światowej, dołączył do wojny przeciw Cesarstwu Japonii, którą toczyli Amerykanie.
– Chociaż relacje japońsko-rosyjskie są w trudnym momencie, stanowisko japońskiego rządu pozostaje niezmienne i ma na celu rozwiązanie kwestii terytorialnej i zawarcie traktatu pokojowego – powiedziała Takaichi.
Jednocześnie premier Japonii skrytykowała wojnę Rosji przeciw Ukrainie i wezwała do zakończenia tego konfliktu.
W odpowiedzi na jej słowa rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że obecnie między Rosją a Japonią „nie toczy się dialog”. – Dyskutowanie o traktacie pokojowym bez dialogu jest niemożliwe – dodał. Pieskow mówił też, że relacje między Japonią a Rosją „zostały zredukowane do zera”.
– Rosja nigdy nie była zwolennikiem zakończenia dialogu. Został on przerwany z inicjatywy Tokio. Tokio przyjmuje nieprzyjazne stanowisko wobec naszego kraju. W tych okolicznościach jest mało prawdopodobne, że osiągniemy porozumienie bez zmiany formuły naszych relacji – dodał.
Rosja, która jest sukcesorem ZSRR, nigdy nie zawarła z Japonią traktatu pokojowego formalnie kończącego wojnę, którą ZSRR wypowiedział Japonii 8 sierpnia 1945 roku. Powodem jest spór o południową część Wysp Kurylskich. Japonia uważa, że ZSRR atakując ją złamał pakt o nieagresji zawarty między tymi krajami 13 kwietnia 1941 roku. Traktat miał obowiązywać do 13 kwietnia 1946 roku. W 1941 roku uchronił on ZSRR przed wojną na dwa fronty, po tym, jak ZSRR został zaatakowany przez swojego dotychczasowego sojusznika, Niemcy.
Wyspy Kurylskie
Przedmiotem sporu między Rosją a Japonią są dziś wyspy Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupa wysepek Habomai znajdująca się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido. Rosja określa te wyspy mianem Kuryli Południowych i uważa, że w wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Jałcie oraz traktatu pokojowego z San Francisco z 1951 roku, zawartego przez Japonię z grupą państw, z którymi Japończycy prowadzili wojnę, wyspy te są częścią Rosji (wcześniej ZSRR). Z kolei Japonia uważa, że wyspy te stanowią część jej terytorium – i powołuje się na traktaty z Rosją z XIX wieku.
Rosja i Japonia prowadziły rozmowy ws. traktatu pokojowego do marca 2022 roku, ale zawiesiły je w związku z sankcjami nałożonymi przez Japonię na Rosję po wybuchu wojny.
Przed kilkoma dniami japoński nadawca NHK podał, że Japonia zamierza dołączyć do inicjatywy PURL w ramach której państwa Zachodu (głównie kraje NATO) kupują w USA broń i wyposażenie dla ukraińskiej armii. Japonia nie udziela wprawdzie Ukrainie pomocy wojskowej (byłoby to sprzeczne m.in. z narzuconą jej przez USA po wojnie pacyfistyczną konstytucją), ale w ramach PURL ma dostarczać Ukrainie wyposażenie wojskowe, takie jak np. systemy radarowe czy kamizelki kuloodporne.
Premier Japonii zapowiedziała na forum parlamentu, że będzie rozwijać „odpowiedzialną japońską dyplomację”, która przyczynia się do pokoju i dobrobytu.
Jak mówiła jej wizja polityki dotyczącej wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku będzie „strategicznie ewoluować” wzmacniając łańcuchy dostaw kluczowych surowców.
Takaichi zapowiedziała, że w marcu odwiedzi USA, by wzmocnić opartą na zaufaniu relację z Donaldem Trumpem. Premier Japonii chce też „pogłębiać obustronnie korzystną współpracę w zakresie bezpieczeństwa” z Koreą Południową i Australią, której filarem ma być jednak sojusz USA z Japonią.
W kontekście stosunków z Chinami premier Japonii zadeklarowała, że będzie chciała prowadzić politykę „promującą obustronnie korzystną współpracę, opartą na wspólnym interesie strategicznym” oraz będzie budować „konstruktywną i stabilną relację”.
