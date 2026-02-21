Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Japonia chce po 80 latach zawrzeć pokój z Rosją. Kreml odpowiedział

Rosja i Japonia do dziś nie zawarły traktatu pokojowego, który formalnie kończyłby wojnę, jaką ZSRR wypowiedział Cesarstwu Japonii w sierpniu 1945 roku. Po wyborczym zwycięstwie premier Japonii Sanae Takaichi zadeklarowała, że mimo trudnych relacji z Rosją jest gotowa rozmawiać o zawarciu takiego traktatu. Jak zareagowała Moskwa?

Aktualizacja: 21.02.2026 08:58 Publikacja: 20.02.2026 12:42

Sanae Takaichi i Władimir Putin

Sanae Takaichi i Władimir Putin

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czego dotyczy spór terytorialny między Rosją a Japonią?
  • Jakie stanowisko zajmuje Japonia w kwestii konfliktu na Ukrainie?
  • Dlaczego Rosja i Japonia nie zawarły jeszcze traktatu pokojowego?

Takaichi, pierwsza w historii Japonii kobieta w fotelu premiera, po zdecydowanym zwycięstwie jej partii w wyborach parlamentarnych (Partia Liberalno-Demokratyczna, na czele której stoi Takaichi, zdobyła 2/3 mandatów w Izbie Reprezentantów, izbie niższej japońskiego parlamentu), mówiła o swoich politycznych planach na forum parlamentu. Odniosła się m.in. do sporu terytorialnego z Rosją, dotyczącego archipelagu Wysp Kurylskich. Spór ciągnie się do 1945 roku, gdy ZSRR, w ostatniej fazie II wojny światowej, dołączył do wojny przeciw Cesarstwu Japonii, którą toczyli Amerykanie. 

Rosja odpowiada Japonii: Nie można rozmawiać o traktacie pokojowym bez dialogu

– Chociaż relacje japońsko-rosyjskie są w trudnym momencie, stanowisko japońskiego rządu pozostaje niezmienne i ma na celu rozwiązanie kwestii terytorialnej i zawarcie traktatu pokojowego – powiedziała Takaichi. 

Czytaj więcej

Siergiej Szojgu
Konflikty zbrojne
Rosja tworzy "strefę kontroli" na Kurylach. Wyrzutnie rakiet na jednej z wysp

Jednocześnie premier Japonii skrytykowała wojnę Rosji przeciw Ukrainie i wezwała do zakończenia tego konfliktu.

Reklama
Reklama

W odpowiedzi na jej słowa rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że obecnie między Rosją a Japonią „nie toczy się dialog”. – Dyskutowanie o traktacie pokojowym bez dialogu jest niemożliwe – dodał. Pieskow mówił też, że relacje między Japonią a Rosją „zostały zredukowane do zera”.

Przedmiotem sporu między Rosją a Japonią są dziś wyspy Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupa wysepek Habomai znajdującą się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido

– Rosja nigdy nie była zwolennikiem zakończenia dialogu. Został on przerwany z inicjatywy Tokio. Tokio przyjmuje nieprzyjazne stanowisko wobec naszego kraju. W tych okolicznościach jest mało prawdopodobne, że osiągniemy porozumienie bez zmiany formuły naszych relacji – dodał. 

Czego dotyczy spór terytorialny między Rosją a Japonią?

Rosja, która jest sukcesorem ZSRR, nigdy nie zawarła z Japonią traktatu pokojowego formalnie kończącego wojnę, którą ZSRR wypowiedział Japonii 8 sierpnia 1945 roku. Powodem jest spór o południową część Wysp Kurylskich. Japonia uważa, że ZSRR atakując ją złamał pakt o nieagresji zawarty między tymi krajami 13 kwietnia 1941 roku. Traktat miał obowiązywać do 13 kwietnia 1946 roku. W 1941 roku uchronił on ZSRR przed wojną na dwa fronty, po tym, jak ZSRR został zaatakowany przez swojego dotychczasowego sojusznika, Niemcy.  

Wyspy Kurylskie

Wyspy Kurylskie

Foto: PAP

Przedmiotem sporu między Rosją a Japonią są dziś wyspy Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupa wysepek Habomai znajdująca się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido. Rosja określa te wyspy mianem Kuryli Południowych i uważa, że w wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Jałcie oraz traktatu pokojowego z San Francisco z 1951 roku, zawartego przez Japonię z grupą państw, z którymi Japończycy prowadzili wojnę, wyspy te są częścią Rosji (wcześniej ZSRR). Z kolei Japonia uważa, że wyspy te stanowią część jej terytorium – i powołuje się na traktaty z Rosją z XIX wieku. 

Reklama
Reklama

Rosja i Japonia prowadziły rozmowy ws. traktatu pokojowego do marca 2022 roku, ale zawiesiły je w związku z sankcjami nałożonymi przez Japonię na Rosję po wybuchu wojny. 

Przed kilkoma dniami japoński nadawca NHK podał, że Japonia zamierza dołączyć do inicjatywy PURL w ramach której państwa Zachodu (głównie kraje NATO) kupują w USA broń i wyposażenie dla ukraińskiej armii. Japonia nie udziela wprawdzie Ukrainie pomocy wojskowej (byłoby to sprzeczne m.in. z narzuconą jej przez USA po wojnie pacyfistyczną konstytucją), ale w ramach PURL ma dostarczać Ukrainie wyposażenie wojskowe, takie jak np. systemy radarowe czy kamizelki kuloodporne.

Co Sanae Takaichi mówiła o polityce zagranicznej swojego rządu?

Premier Japonii zapowiedziała na forum parlamentu, że będzie rozwijać „odpowiedzialną japońską dyplomację”, która przyczynia się do pokoju i dobrobytu. 

Jak mówiła jej wizja polityki dotyczącej wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku będzie „strategicznie ewoluować” wzmacniając łańcuchy dostaw kluczowych surowców. 

Takaichi zapowiedziała, że w marcu odwiedzi USA, by wzmocnić opartą na zaufaniu relację z Donaldem Trumpem. Premier Japonii chce też „pogłębiać obustronnie korzystną współpracę w zakresie bezpieczeństwa” z Koreą Południową i Australią, której filarem ma być jednak sojusz USA z Japonią. 

W kontekście stosunków z Chinami premier Japonii zadeklarowała, że będzie chciała prowadzić politykę „promującą obustronnie korzystną współpracę, opartą na wspólnym interesie strategicznym” oraz będzie budować „konstruktywną i stabilną relację”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Azja Japonia Historia Historia Świata II Wojna Światowa
Ali Chamenei i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump daje Iranowi „maksymalnie 15 dni”. Co potem?
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk
Dyplomacja
Donald Tusk z apelem do Polaków w Iranie. Dołącza MSZ. „Możliwość konfliktu realna”
Członek irańskiej armii w czasie ćwiczeń marynarki wojennej Iranu
Dyplomacja
Wiadomo, kiedy armia USA będzie gotowa do ataku na Iran. Oczekiwanie na decyzję Trumpa
USA skierowały w rejon Iranu duże siły
Dyplomacja
90 proc. szans na wojnę USA z Iranem? Izrael już się przygotowuje
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama