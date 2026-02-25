Hamish Falconer, wiceszef MSZ Wielkiej Brytanii poinformował parlamentarzystów, że po interwencjach USA ws. archipelagu Czagos Londyn „rozmawia obecnie bezpośrednio z USA o ich obawach”.

Falconer dodał, że choć USA wyraziły poparcie dla traktatu między Wielką Brytanią a Mauritiusem, gdy był on podpisywany, to „mieliśmy aktualniejsze oświadczenie prezydenta USA, które jest bardzo znaczące”.

Przedstawiciel MSZ Wielkiej Brytanii zapowiedział, że traktat wróci do parlamentu „w odpowiednim czasie”, gdyż obecnie prace nad jego ratyfikacją zostają wstrzymane na czas rozmów z Amerykanami.

Co Donald Trump napisał o archipelagu Czagos i wyspie Diego Garcia?

„Mówiłem premierowi Keirowi Starmerowi, że dzierżawy nie są dobre, jeśli chodzi o państwa i że czyni wielki błąd wchodząc w umowę o 100-letniej dzierżawie z kimkolwiek, kto »rości« sobie prawo, tytuł (...) do Diego Garcia, strategicznie położonej na Oceanie Indyskim (wyspy)"– napisał przed tygodniem Trump w serwisie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że w jego ocenie Starmer pozwala sobie na „utratę kontroli nad ważną wyspą przez roszczenia bytów, których wcześniej nie znano”. „W naszej opinii są one fikcyjnej natury” – podkreślił