O wizji polityki zagranicznej, przedstawionej przez Sikorskiego, Tusk mówił, że to „silna Polska, Polska liderem w naszej części Europy, Polska lojalnym sojusznikiem wobec USA, ale nie naiwnym”. - Nie będziemy frajerami. Nic ująć, nic dodać - stwierdził.
O niebezpieczeństwie, jakie grozi Polsce w związku z imperialną polityką Rosji, o którym Sikorski mówił w pierwszej części wystąpienia, Tusk powiedział, że „wojna toczy się przy naszych granicach”. - I tak jak to podkreślił dzisiejszy mówca, ta wojna dotyczy nas bezpośrednio. My płacimy już za tę wojnę bardzo wysoką cenę. To nie tylko polskie ofiary wprost tej wojny, ale też gigantyczne straty polskiej gospodarki no i zagrożenie agresją rosyjską. Przecież o tym wiedzą wszyscy, to nie jest abstrakcja - podkreślił.
W kontekście ustawy o implementacji SAFE, którą Sejm będzie głosował jutro, po czym trafi ona na biurko prezydenta, Tusk powiedział, że ma nadzieję, iż „prezydent – inaczej niż Jarosław Kaczyński i posłowie PiS”, którzy, jak ocenił, „zdezerterowali” (nie byli obecni w czasie przemówienia – red.), po wysłuchaniu przemówienia przyjmie, iż „SAFE jest jednym z bardzo poważnych argumentów na rzecz bezpiecznej Polski”. - W tym bardzo niepewnym, niebezpiecznym czasie, będziemy szukali też innych bardzo odważnych pomysłów na sfinansowanie polskiego przemysłu obronnego, ale o tym powiem więcej za kilka dni – dodał Tusk.
W kontekście ewentualnego weta prezydenta wobec ustawy o SAFE (apeluje o to PiS) Tusk mówił, że „jeśli nie będzie podpisu prezydenta stracimy dużo”. - Ale mamy przygotowane metody, by część pieniędzy wykorzystać - zaznaczył dodając jednak, że „straty będą wtedy duże, niepowetowane”. - Moim obowiązkiem jest znaleźć taki sposób, aby te środki wykorzystać. Ale mówię otwarcie – straty będą bardzo duże - podkreślił.
Tusk ocenił też, że na twarzy prezydenta „malowała się rozpacz”. - On dobrze wie, że go PiS i Kaczyński (w sprawie SAFE) wyprowadzili na pole minowe – ocenił. - Wszyscy w Polsce rozumieją, że nie wzięcie tych pieniędzy byłoby, jedni powiedzą skandalem, drudzy absurdem, ktoś powie, że zdradą, na pewno czymś nieakceptowalnym – dodał.
Exposé Sikorskiego ocenił też marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Dużo o Ukrainie, dużo o UE, dużo o zmieniającej się sytuacji na świecie, w tym roli USA. Znamienne słowa: musimy być podmiotem, musimy być w sojuszach, ale nie możemy być frajerami – ocenił.
Oceniając wystąpienie wicepremiera i szefa MSZ Czarzasty stwierdził, że było ono „stabilnie mówiące prawdę o sytuacji na świecie”. - Nie zaczepiające nikogo – dodał.
- Uważam, że UE powinna odgrywać większą rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej świata niż odgrywa – mówił też Czarzasty.
W kontekście nieobecności Kaczyńskiego i dużej części posłów PiS w czasie przemówienia Czarzasty ocenił, że „PiS coraz mniej szanuje prezydenta Nawrockiego”. - PiS nie uszanował obecności prezydenta Nawrockiego. Widzę konflikt, spadającą rolę PiS, walkę między prezydentem a Nawrockim – dodał.
