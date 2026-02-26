O wizji polityki zagranicznej, przedstawionej przez Sikorskiego, Tusk mówił, że to „silna Polska, Polska liderem w naszej części Europy, Polska lojalnym sojusznikiem wobec USA, ale nie naiwnym”. - Nie będziemy frajerami. Nic ująć, nic dodać - stwierdził.

Donald Tusk o SAFE: Bez podpisu prezydenta pod ustawą straty będą bardzo duże

O niebezpieczeństwie, jakie grozi Polsce w związku z imperialną polityką Rosji, o którym Sikorski mówił w pierwszej części wystąpienia, Tusk powiedział, że „wojna toczy się przy naszych granicach”. - I tak jak to podkreślił dzisiejszy mówca, ta wojna dotyczy nas bezpośrednio. My płacimy już za tę wojnę bardzo wysoką cenę. To nie tylko polskie ofiary wprost tej wojny, ale też gigantyczne straty polskiej gospodarki no i zagrożenie agresją rosyjską. Przecież o tym wiedzą wszyscy, to nie jest abstrakcja - podkreślił.

W kontekście ustawy o implementacji SAFE, którą Sejm będzie głosował jutro, po czym trafi ona na biurko prezydenta, Tusk powiedział, że ma nadzieję, iż „prezydent – inaczej niż Jarosław Kaczyński i posłowie PiS”, którzy, jak ocenił, „zdezerterowali” (nie byli obecni w czasie przemówienia – red.), po wysłuchaniu przemówienia przyjmie, iż „SAFE jest jednym z bardzo poważnych argumentów na rzecz bezpiecznej Polski”. - W tym bardzo niepewnym, niebezpiecznym czasie, będziemy szukali też innych bardzo odważnych pomysłów na sfinansowanie polskiego przemysłu obronnego, ale o tym powiem więcej za kilka dni – dodał Tusk.