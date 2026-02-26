Po exposé głos zabrał prezydent Karol Nawrocki.

– To dobra informacja dla Polek i Polaków, dla całej Rzeczypospolitej, że w kwestiach fundamentalnych, w kwestiach strategicznych, w kwestiach zasadniczych, polityka prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest na jednej stronie. To oczywiście odnosi się do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest rzecz oczywista, że mówimy w tych kwestiach jednym głosem. To największe egzystencjalne zagrożenie dla Polski, dla całego porządku europejskiego. To wybrzmiało dzisiaj ze słów pana ministra Sikorskiego, ja to powtarzam regularnie. Bardzo się cieszę, że pan minister Sikorski skorzystał też z tych słów, które powtarzam regularnie na arenie międzynarodowej, które już podczas pierwszej rozmowy przekazałem prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że Rosja jest pokonywalna, odnosząc się do konkretnych historii wieku XX. To, że to dzisiaj wybrzmiało, to jest dobra informacja dla wspólnego postrzegania zagrożenia Rzeczpospolitej Polskiej – mówił prezydent.

Prezydent skomentował exposé Radosława Sikorskiego: Zabrakło asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej

– Myślę, że rodzaj kompatybilności pomiędzy Pałacem Prezydenckim a MSZ czy stroną rządową odnosi się także do postrzegania wielkiej szansy Polski, która będzie się realizować jeszcze w tym roku podczas posiedzenia państw grupy G20, po zaproszeniu prezydenta Donalda Trumpa dla mnie z zeszłego roku, a w istocie dla całej Rzeczpospolitej, jako szacunku dla ciężkiej pracy Polaków przez ostatnie 35 lat. Zarówno prezydent Polski, jak i rząd muszą dokonać wszelkich starań, aby obecność Polski w grupie G20 była stała. To był także element wypowiedzi pana ministra Sikorskiego i tutaj z całą pewnością będziemy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska stała się stałym elementem grupy G20. Takie słowa podczas ostatniego bilateralnego spotkania powiedział do mnie prezydent Donald Trump, że to jest wspólny kierunek i dla Polski, i dla Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że te relacje polsko-amerykańskie dają nam taką przełomową możliwość – kontynuował.

– W kwestiach strategicznych i zasadniczych trzeba też dostrzegać te sprawy, które są wspólne, ale które są mniejszej wagi. Jak powiedział minister Sikorski, wspieramy wysiłek Mołdawii przy wejściu do Unii Europejskiej. To jest mniejszy przykład tego, jak polityka prezydenta i polityka rządu może iść w tym samym kierunku. Cieszę się też z tej dojrzałości ministra Sikorskiego, po tych kilku miesiącach naszych spotkań, naszych relacji, naszej współpracy, cieszę się też, że wybrzmiało ze słów pana ministra Sikorskiego, choć z dozą sceptycyzmu to wystąpienie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale cieszę się, że minister Sikorski przyznał, iż Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki są strategicznym zobowiązaniem Polski. Waszyngton jest partnerem strategicznym dla Polski. Dbam o relacje polsko-amerykańskie, które odnoszą się do gospodarki, do ekonomii, do rozwoju technologii i przede wszystkim bezpieczeństwa. To też dobry dowód i przykład tego, że obaj postrzegamy Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone jako najważniejszych partnerów Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki po exposé: Minister zaprojektował problem polexitu. Takiego problemu nie ma

Prezydent odniósł się także do poruszonej w exposé kwestii polexitu. W Sejmie Sikorski wielokrotnie podkreślał, że obecność w UE jest dla Polski korzystna, przestrzegał przed „groźbą polexitu” oraz przekonywał, że „Unia Europejska pomaga realizować nasze narodowe cele”.