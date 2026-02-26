Mariusz Gosek i Jarosław Kaczyński
Poruszył pan kilka kwestii – elektorat i wymiar ideologiczny. W tym kontekście prawica w Polsce nadal jest silna, zwłaszcza w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Może wyraźnie zabierać głos w sprawach, które są dziś na agendzie – jak ekologia czy kwestie obyczajowe. I są trzy partie prawicowe, które zdobywają dużą część głosów i dobrze radzą sobie na scenie politycznej. Dziś rządzi koalicja liberalna, w dużej mierze, moim zdaniem nawet lewicowa, więc może powstawać wrażenie, że prawica straciła impet. Ale potencjał i sama siła elektoratu wciąż są duże.
Jest takie przekonanie, powtarzane już trochę jak mantra w polskim życiu publicznym, że okno Overtona przesuwa się w prawo. Przez długi czas po prawej stronie było właściwie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Na prawo od PiS nie było niczego. Potem pojawiła się Konfederacja – dziś kojarzona głównie ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem. A później jeszcze Grzegorz Braun. Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że ma całkiem spore poparcie. Stąd u wielu bierze się wrażenie, że percepcja wyborców przesunęła się w prawo. Ale z drugiej strony, formacje lewicowe czy liberalne – a Donalda Tuska wielu postrzega jako lidera liberalno-lewicowego, bo Platforma w wielu sprawach zachowuje się jak lewica – też zdobywają dużą część głosów. W Polsce ten podział jest dziś w zasadzie pół na pół. Pokazały to wybory prezydenckie. Nawrockiego poparli praktycznie wszyscy wyborcy prawicowi, z różnych ugrupowań i to dało wynik lekko ponad 50 proc. Trzaskowski zebrał tę drugą połowę.
W tej tezie jest sporo prawdy, choć zjawisko jest szersze. Widzimy to jako zwrot w prawo, bo patrzymy na głosy oddane na partie prawicowe. Ale to jest też bunt przeciwko mainstreamowi. Bunt – zwłaszcza młodych wyborców – wobec tego, co postrzegają jako „prawdę objawioną” lewicowo-liberalnych elit, mediów, establishmentu.
Gdyby zapytać ich o poglądy ideowe, to wielu z nich nie pasowałoby do klasycznego obrazu wyborcy prawicowego. Nie byliby jednoznacznie prawicowi w każdym obszarze. A jednak głosują na partie prawicowe, bo te – w Polsce i na Zachodzie – są dziś postrzegane jako antyestablishmentowe.
Chodzi o establishment rozumiany jako mainstream: elity medialne, polityczne, liberalno-lewicowe. To odruch buntu. W ostatnich wyborach prezydenckich widać to w liczbach. Przez lata w Polsce frekwencja wyborcza kobiet była większa niż mężczyzn. Teraz ta różnica się zmniejszyła. Nadal procent kobiet, które głosują jest wyższy, ale już nie tak wyraźnie. Młodzi mężczyźni ruszyli do wyborów – w geście sprzeciwu.
Moim zdaniem one tego do końca nie rozumieją. Partie prawicowe – zwłaszcza PiS i Konfederacja – cierpią na coś, co nazywam kryzysem „pipi prawicy”. Czyli prawicy, która się boi. Boi się odpowiedzieć wprost na oczekiwania własnego elektoratu. Cofa się przed lewicową agendą. Idzie na kolejne kompromisy z liberalno-lewicowym widzeniem świata. Zmiękcza stanowisko.
Widzieliśmy to w Wielkiej Brytanii, gdzie torysi wyraźnie przesunęli się w lewo. Nie odpowiedzieli na prawicowe oczekiwania wyborców. Podobnie było w kilku innych krajach. Wielu mówi, że tak stało się też w Niemczech, gdzie CDU skręciła w stronę SPD. Uważam, że w Polsce Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Mentzena i Bosaka również wpadają w ten syndrom „pipi prawicy”.
Ja już widzę początki tego problemu. Proszę spojrzeć, co się wydarzyło po ostatnich wyborach prezydenckich, w których wygrał Karol Nawrocki. Mentzen był de facto drugim zwycięzcą tych wyborów. Uzyskał bardzo dobry wynik. To on rozdawał karty między pierwszą a drugą turą. Nie rozmawialiśmy wtedy tylko o kandydatach, którzy weszli do finału – dużo mówiono właśnie o nim. To był ogromny potencjał polityczny. I on nie został wykorzystany przez Konfederację. Po wyborach partia nie weszła mocno w tematy ideowe. Unika tematów ostrych – także gospodarczych. Pod koniec roku była dyskusja o związkach jednopłciowych w kontekście wyroku TSUE. Konfederacja nie podjęła tego tematu tak, jak mogła. Widać było ostrożność, pewien strach przed ruszaniem prawicowej agendy.
To jest jedna jaskółka. A jedna jaskółka wiosny nie czyni. To jest powrót do działania, do gry. Ale to jeszcze nie jest odwrót od miękkiego podejścia, od tej „pipi prawicy”. Przez dwa lata przyzwyczailiśmy się, że PiS tkwi w pewnym marazmie. Że tych działań było mało. I teraz, kiedy widzimy dobrze zorganizowaną, intensywną akcję – jak w sprawie SAFE czy Czarzastego – mówimy: to przełom. Moim zdaniem to po prostu powrót do normalnej pracy.
To jest problem z pozbieraniem się po przegranej. Wciąż jesteśmy w tym momencie. Przerwą była kampania prezydencka – wtedy partia weszła w tryb walki. Ale kampania prezydencka jest dla partii łatwiejsza niż parlamentarna. Mamy jednego kandydata, prostszą konstrukcję przekazu, mniej zmiennych w warsztacie marketingowym. Ten marazm, o którym mówimy – niewykorzystane szanse – trwa od wyborów w 2023 r. Wygranych dla opozycji, przegranych dla PiS, w tym sensie, że doprowadziły do utraty władzy. Na początku to było zrozumiałe. Partia dostaje cios, musi się poukładać. Jarosław Kaczyński jako pierwszy jasno powiedział: przegraliśmy, tracimy władzę, trzeba się pozbierać. Bez kombinowania. To był dobry ruch, utrzymał partię w pionie, dawał pole do szybkiego przepracowania porażki. Ale taki okres powinien trwać pół roku, może dziewięć miesięcy. Problem w tym, że PiS w nim zostało.
Są tu podobieństwa. Oczywiście inne czasy, inna technologia, inne narzędzia – wszystko jest inne. Ale sama atmosfera przypomina lata 2008-2009, czyli okres po porażce w 2007 r. Jest rozedrgane. A jednocześnie brak impulsu do aktywnego działania.
Nie ma codziennej pracy. Skuteczna polityka to właśnie codzienna praca. PiS zawsze na tym wygrywało – na rzemiośle, na know-how, na systematycznym działaniu. W 2015 r. nie miało wsparcia w mainstreamowych mediach. Ani publicznych, ani prywatnych. Mimo to wygrywało, bo robiło politykę codziennie – nie tylko przy wielkich wydarzeniach.
Dziś tego nie widać. Przykład z ostatnich dwóch lat: jachty z KPO. Duży temat, który przebił się nawet do głównego nurtu. Można było to ciągnąć miesiącami. To powinno być paliwo na długą serię działań. Kiedy PiS rządziło i pojawił się temat inflacji, Platforma rozciągnęła go na miesiące. Były billboardy „PiS = drożyzna”. Wzorcowy przykład, jak eksploatować niekorzystny dla przeciwnika temat. A jachty? Temat zgasł, bo PiS go nie podjęło na serio. Wystarczyło to konsekwentnie cisnąć.
Partie zawsze się wewnętrznie ścierają. To naturalna część demokracji i systemu partyjnego. Wiem, że to przyciąga uwagę, ale te walki były zawsze. Nie dam sobie wmówić – widziałem to z bliska – że walka frakcyjna uniemożliwia codzienne działanie. Może je utrudniać, spowalniać, sprawiać, że coś nie wychodzi. Ale nie wyłącza działania jako takiego.
Trochę na pewno tak. Dzisiejsze narzędzia sprzyjają temu, żeby te konflikty były widoczne. Serwisy społecznościowe je wzmacniają. Ta walka w PiS wybuchła tak naprawdę pod koniec ubiegłego roku. W mediach zrobiło się o niej głośno mniej więcej miesiąc przed świętami. Więc nie można powiedzieć, że przez dwa lata wewnętrzne wojny paraliżowały PiS.
To, że spór frakcyjny przygasł na czas kampanii prezydenckiej jest naturalnym zjawiskiem. Tak samo traktuję samą walkę
wewnętrzną. To, że były premier Mateusz Morawiecki przez część partii jest obwiniany za słaby wynik i bywa atakowany – też nie jest niczym nadzwyczajnym. Z kolei on ma swoją wizję, swoje ambicje. Pojawiają się też nowi, mniejsi liderzy, którzy chcą przejąć inicjatywę w partii. To naturalne procesy. Ale PiS nie może się tym tłumaczyć, jeśli nie wykorzystuje politycznych szans. W opozycji jest łatwiej – recenzuje się rząd, ocenia jego działania. Nie ma się odpowiedzialności za bieżące rządzenie. W tym sensie Tusk ma trudniej – musi rządzić i jednocześnie odpierać ataki opozycji.
Nie wierzę, żeby to się udało. Proszę spojrzeć, co stało się od grudnia. Tusk poradził sobie z Szymonem Hołownią, de facto wyeliminował go z gry jako poważnego aktora. Po głosowaniu na marszałka Sejmu, gdy Hołownię zastąpił Czarzasty, widać, że Tusk nie ma problemów z arytmetyką sejmową. Od tamtej pory nie ma poważnego kryzysu w głosowaniach, nawet tych trudnych. Mówiło się, że Hołownia może wyciągać posłów, że zagrozi większości. Nic na to nie wskazuje. Tusk sprawia wrażenie, jakby był przekonany, że dojedzie do końca kadencji z bezpieczną większością. Przy kimś, kto ma stabilne 231 plus, rozmowa o premierze technicznym jest po prostu bezprzedmiotowa.
Niekoniecznie. PiS kiedyś potrafiło utrzymywać intensywność działań i zainteresowanie swoimi inicjatywami. Pan też jako dziennikarz widział z bliska kilka kampanii. PiS miał wypracowany sposób działania – doświadczenie, zasoby, ludzi.
Kampania prezydencka Andrzeja Dudy była tego przykładem. Wszyscy mówili wtedy, że zaczęła się absurdalnie wcześnie – w listopadzie, przy wyborach w maju. To w Polsce było niespotykane. A jednak PiS potrafiło utrzymać tempo. Od ogłoszenia kandydata do maja to była bardzo intensywna kampania. Jeżeli partia wróciłaby do tego trybu, przypomniała sobie, jak to się robi, to mogłaby to powtórzyć. Ma zasoby. Kandydat na premiera – ktokolwiek by nim był – zwiera szyki w partii. Skupia ją na jednym celu. Wtedy frakcyjne spory schodzą na drugi plan, bo jest postać, na którą się pracuje. Frakcje muszą się wykazać i wszyscy wspierają jedną kampanię. Powstaje sztab, zaczyna się projektowanie działań pod tę osobę. Z punktu widzenia czystego rzemiosła politycznego to nie jest zły pomysł. To mogłoby pomóc.
To jest pierwsze pytanie: kiedy to zrobić? Czy dwa lata przed wyborami to dobry moment, czy jednak lepiej poczekać? Drugie – w gruncie rzeczy ważniejsze – kto miałby nim być? Bo układ po prawej stronie jest dziś bardziej skomplikowany niż jeszcze kilka lat temu.
To jest jakiś pomysł, zwłaszcza że przykład Nawrockiego pokazał, iż taki wariant może zadziałać. Ale trzeba też patrzeć na zdolność koalicyjną takiej osoby. Nawrocki wpisał się w ten scenariusz, bo od razu zyskał poparcie wyborców prawicowych nie tylko z PiS. Zjednał ich swoim stylem, wypowiedziami, autentycznością. Odebrano go jako kandydata rzeczywiście prawicowego i szybko mu zaufano. Nie każdy „kandydat spoza pudełka” daje taką gwarancję.
W tej obecnej układance raczej wygra ktoś z szerokiej dziś giełdy nazwisk politycznych. Jeśli w ogóle dojdzie do takiej decyzji. Ale w pewnym momencie PiS będzie musiało pokazać kandydata na premiera. Rzeczywistość to wymusi. Partie zaczną doprecyzowywać swoje plany, więc i tu będzie trzeba jasno powiedzieć, kto bierze odpowiedzialność.
Myślę jednak, że wygra pragmatyka partyjna. Premier to nie prezydent. To musi być ktoś z PiS. Jeśli zakładamy, że taki kandydat wygrywa i rzeczywiście zostaje premierem, to musi później rządzić. Musi mieć realny kontakt z partią, z zapleczem, z ministrami. To szerszy mechanizm niż sama kampania. Giełda nazwisk jest dziś szeroka, pada wiele propozycji. Jest też w tym wszystkim prezydent Karol Nawrocki. Wydaje mi się, że wszyscy gracze po prawej stronie zgadzają się, że on ma swój udział w nowej układance. Myślę, że zgodziliby się z tym zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mentzen.
Paweł Szefernaker jest – w pozytywnym sensie – pragmatycznym politykiem. Zna partię, zna swoje środowisko, ma dobre relacje w różnych jej częściach. Z punktu widzenia polityki to byłby solidny kandydat. Doświadczony, znający mechanizmy polityczne i kampanijne. Kampania nie byłaby dla niego czymś nowym. Ale jesteśmy jeszcze daleko od tej decyzji. Nie wygląda na to, by rozstrzygnięcie miało zapaść szybko. Długo uważałem, że PiS może wyrwać się z marazmu właśnie przez taki ruch. Tymczasem po sprawie SAFE widać, że partia potrafi działać intensywnie i skutecznie nawet bez wskazanego kandydata na premiera.
Jeżeli politycy Konfederacji będą zachowywać się tak jak do tej pory, to rzeczywiście się nie podniosą. Bo przestali działać. Przestali wyraźnie zabierać głos w ważnych sprawach. Ten głos jest dziś cichszy. Mentzena jest niewiele w mediach. Ograniczył się głównie do własnych kanałów w social mediach. Bosak jest aktywniejszy medialnie, ale nie widać zaprojektowanych działań. Nie narzucają swojej agendy – tej gospodarczej, tej, która była ich siłą w kampanii prezydenckiej. To wszystko przycichło. W sprawie SAFE czy Czarzastego zostali zdominowani przez PiS. I to pierwszy raz od dawna. Ale też nie weszli w te tematy tak, jak mogli. W pewnym sensie sami oddali pole.
Wpadli w marazm podobny do tego, w którym na początku kadencji było PiS. I znów – łatwo to tłumaczyć konfliktem między Mentzenem a Bosakiem. Konflikt pewnie jest. Był zawsze, w mniejszym czy większym stopniu. Ale nie można wszystkiego nim wyjaśniać. Konfederacja nie ma dziś odpowiedzi na pytanie: co dalej? Mentzen osiągnął bardzo dobry wynik. Udowodnili, że są trzecią siłą. Tylko jak mają rosnąć? Trochę wpadli w rolę wiecznej opozycji, która ma ograniczone szanse na przełamanie. A korzysta na tym partia Brauna.
Braun rósł słabością dwóch większych partii prawicowych. Kiedy PiS i Konfederacja były miękkie w przekazie, kiedy – jak to nazywam – uprawiały politykę „pipi prawicy”, on przejmował zawiedzionych wyborców. Przepływali do niego zarówno z Konfederacji, jak i z PiS. Uważam, że szczególnie duża grupa przyszła z PiS – ci zawiedzeni, „obrażeni”, którzy już w 2023 r. nie zagłosowali na partię. Widać to w danych. Jeśli porównać wyniki z 2019 i 2023 r., frekwencja na wschodzie rośnie w niemal każdym okręgu, a wynik PiS w wielu miejscach stoi w miejscu. To znaczy, że część wyborców się wycofała. Braun czerpał również z tej grupy. Być może pierwsza fala już się wyczerpała. Ale każda wątpliwość wyborców prawicowych wobec PiS czy Konfederacji jest dla niego szansą. Jeśli tam pojawia się zawahanie, Braun może na tym zyskiwać.
Moim zdaniem prawica wciąż nie wykorzystała potencjału swoich wyborców. Ma większe możliwości niż wynika to z obecnych wyników. I paradoksalnie – nie dlatego, że za bardzo słucha tej internetowej bazy, tylko dlatego, że jej do końca nie rozumie i nie odbiera jej oczekiwań. W prawicowej sferze medialnej bardzo często widać głosy: mocniej, wyraźniej, bardziej zdecydowanie. „Ciśnijcie Tuska. Wymagajcie więcej od rządu”. Ten głos bywa lekceważony. Partia ustawia agendę bardziej według logiki partyjnej niż według energii własnych wyborców.
Pytanie: czy PiS w ostatnich latach naprawdę był tak bardzo „na prawo”? Tak jest to rysowane w mediach. Mainstream zawsze tak to ustawia. Do tego dochodzi europejska narracja, w której każda prawica jest nazywana „skrajną”. Ale gdyby PiS rzeczywiście w pełni zagospodarowało prawą stronę, to nie powstałaby na prawo od niego Konfederacja ani środowisko Brauna. Nie zostawiono by tam przestrzeni. Skoro one urosły, to znaczy, że jakiś tlen tam był i było go sporo.
Prezydent Nawrocki nie zawodzi swoich prawicowych wyborców. I to, wbrew pozorom, jest ryzyko dla PiS. Jest realna możliwość, że w świadomości prawicowego wyborcy prezydent Nawrocki i PiS się rozjadą. Ten wyborca będzie mówił: „świetny prezydent, nie zawiódł”. I jednocześnie „PiS jest za miękki”. Wtedy poparcie dla prezydenta i zadowolenie z jego działań nie będzie automatycznie przekładać się na poparcie dla PiS.
Prawo i Sprawiedliwość musi przede wszystkim wrócić do gry – ponownie zostać liderem prawicowej narracji. Tak jak przy SAFE – gdy jest głównym głosem. To jest inicjatywa w polityce. Niezbędna, jeśli chce się wygrywać. Prawica w Polsce społecznie jest silna. Pytanie, czy prawicowe partie, przede wszystkim PiS, dorastają do siły własnych wyborców. W polityce próżni nie ma. Jeśli tej energii nie zagospodarują, zrobi to ktoś inny.
