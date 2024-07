Liczba aborcji wystrzeliła. Wyrok TK z 2020 roku w praktyce już nie działa

Jak to możliwe przy restrykcyjnym prawie? Z danych wynika, że lawinowo rośnie liczba ciąż zagrażających zdrowiu lub życiu kobiety. W 2023 roku na podstawie tej przesłanki przeprowadzono aż 423 aborcje, tymczasem w 2020 roku zaledwie 21. Zapaść służby zdrowia? Epidemia? Niekoniecznie. Po prostu lekarze zaczęli stosować interpretację niewykorzystywaną przed wyrokiem TK: zagrożenie dla zdrowia kobiety obejmuje też zdrowie psychiczne.

Jak mówi mec. Kamila Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która pomaga w dostępie do aborcji, najczęściej dotyczy to ciąż, w których stwierdzono nieuleczaną chorobę lub uszkodzenie płodu. – Zagrożenie dla zdrowia psychicznego wypełniło lukę, powstałą po usunięciu z prawa przesłanki embriopatologicznej – przyznaje.

Jej zdaniem nie jest to jednak sposób na obejście prawa. – Informacja o tym, iż upragnione dziecko nie ma czaszki albo nigdy nie będzie sprawne, rujnuje psychikę kobiety. Przed 2020 rokiem też rujnowało, jednak w takich przypadkach korzystano z przesłanki embriopatologicznej do aborcji, bo było to prostsze. Dziś nie jest to automat i zdarza się, że psychiatrzy odmawiają wystawiania zaświadczeń – mówi.

W takim interpretowaniu przesłanki pomagają opinie instytucji, jak rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw pacjenta oraz Komitet Bioetyki PAN, które potwierdziły, że zagrożenie dla zdrowia obejmuje psychikę. W ubiegłym roku ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski z PiS powołał zespół, którego celem było opracowanie wytycznych ds. aborcji, uwzględniających zagrożenia dla zdrowia psychicznego. Taki dokument ostatecznie nie powstał, jednak nie jest wykluczone, że ujrzy światło dzienne. Minister zdrowia Izabela Leszczyna z KO poinformowała, że na prośbę premiera Donalda Tuska wypracowuje z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem standardy działań związanych z przerywaniem ciąży, które „zapewnią bezpieczeństwo kobietom, a jednocześnie nie będą wymagały zmian ustawowych”. Może to jeszcze szerzej otworzyć drzwi do legalnej aborcji.

Zdaniem działaczy pro-life powinno się skontrolować działalność psychiatrów, którzy pomagają w dostępie do aborcji

Kaja Godek, która w październiku 2020 roku była uczestniczką fety pro-liferów pod TK, mówi, że obecnie ma miejsce masowe obchodzenie wyroku TK i powinno się skontrolować działalność psychiatrów w tym uczestniczących. – Aborcja nie leczy trudnych stanów psychicznych, wręcz przeciwnie, może je pogłębiać. Jeden z portali internetowych opublikował niedawno wywiad z pacjentką, której po odmowie w Pabianicach zabito dziecko w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Obecnie leczy się ona psychiatrycznie, czyli aborcja nie pomogła. Zresztą każda matka wie, że w ciąży można odczuwać niepokój albo przechodzić kryzys – zauważa.