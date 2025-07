Sukcesy ponad podziałami, ponad polityką, ponad polaryzacją

I jeszcze jedna refleksja: politycy podzielili ten kraj na pół. To nasza wspólna tragedia. Jest coraz mniej spraw, które nas łączą, a coraz więcej takich, o które się spieramy. Tylko że zwykły Polak i zwykła Polka najczęściej tego podziału nie chcą i do niczego go nie potrzebują. Pęknięcie narodu jest korzystne tylko dla polityków, którym łatwiej jest podsycać spór i zbijać dzięki temu polityczny kapitał. Tymczasem emocje sportowe są ponad podziałami. Sukcesy ludzi nauki i kultury są ponad podziałami. Wynikają z ciężkiej pracy ludzi, którzy głosują na różne partie i na różnych polityków, ale niekoniecznie chcą to upubliczniać.