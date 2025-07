Sławomir Sowiński: Potrzebujemy poważnego głosu Kościoła

Nawet najlepiej współpracujące ze sobą państwa, tak jak po roku 1989 Polska i Niemcy, zawsze dzieli różnica interesów. A demokratyczni liderzy odpowiedzialni są przede wszystkim za dobro własnych narodów.

Nie można też obrażać się na to, że bezpieczeństwo to wśród ludzkich potrzeb potrzeba fundamentalna, a politycy prowadząc wokół niej twardą demokratyczną konkurencję, mają czasem skłonność do przesady.

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wszystko to prawda. Tyle tylko, że antyimigranckie wzmożenie na zachodniej granicy, o którym mówimy, oddala się coraz bardziej od rzeczywistości i przekracza chwilami granice akceptowalnej demokratycznej gry – rywalizacji, którą toczą dziś w tej sprawie, bardziej zresztą między sobą, niż z obozem władzy, Konfederacja i PiS.

O wynikających z tego kosztach stricte politycznych powiedziano już wiele. My odnotujmy natomiast, że z punktu widzenia Kościoła, owo antyimigranckie wzmożenie na zachodniej granicy dewastuje szlachetny, chrześcijański kształt polskiego patriotyzmu, o którym przypominali sami polscy biskupi, w dokumencie o tej nazwie, w roku 2017.