Aktualizacja: 16.10.2025 05:39 Publikacja: 16.10.2025 04:52
Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje, że Rosjanie znów poderwali ciężki myśliwiec MiG-31K zdolny przenosić pociski hipersoniczne Kindżał. Nad obwodem charkowskim miała pojawić się rakieta zmierzająca w stronę Połtawy.
Widoczne na nagraniach ataki miały miejsce na kierunku południowosłobodziańskim.
Informacje takie przekazuje ukraińska administracja obwodu ługańskiego. Problemy z dostawami wody pitnej odczuwają mieszkańcy 24 miejscowości, w tym ośmiu miast. Mieszkańcy 16 wsi i pięciu miast są całkowicie pozbawieni dostępu do wody pitnej.
W nocy na całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny w związku z poderwaniem przez Rosję ciężkiego myśliwca MiG-31K zdolnego do przenoszenia pocisków hipersonicznych Kindżał. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o rakietach lecących w stronę Połtawy i Dniepru.
O zatrzymaniach informuje lokalna policja. Zatrzymani mieli podpalić kilka samochodów w zamian za obietnicę osiągnięcia korzyści finansowych, którą złożono im za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Na dowód wykonania zadania mieli nagrywać płonące samochody i wysyłać nagrania swoim mocodawcom. Teraz grozi im do 10 lat więzienia.
Samochód podpalony w obwodzie kirowohradzkim
Foto: mat. prasowe
W 2026 roku przypadać będzie 90. rocznica urodzin Jurija Łużkowa, mera Moskwy w latach 1992-2010. Łużkow zmarł w 2019 roku, w wieku 83 lat. Putin nakazał rządowi stworzenie w ciągu sześciu miesięcy komitetu, który będzie odpowiedzialny za organizację uroczystych obchodów rocznicy urodzin byłego mera rosyjskiej stolicy.
Przewodniczący komisji ds. WNP, integracji eurazjatyckiej i stosunków z rodakami w Dumie Leonid Kałasznikow, w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” zapowiedział przyjęcie rezolucji Dumy, która wezwie rząd do nałożenia sankcji gospodarczych na Łotwę. To reakcja na decyzję łotewskiego urzędu imigracyjnego, by 841 obywateli Rosji, którzy nie potwierdzili swojego prawa do pobytu, opuściło jego terytorium. Wskazane osoby miały na to czas do 13 października – po tej dacie grozi im deportacja.
Lotniska w Saratowie i Wołgogradzie wznowiły już działalność. Przez pewien czas alarm powietrzny, w związku z zagrożeniem ataku dronów, obowiązywał w obwodzie penzeńskim.
Takie oczekiwanie wyraził sekretarz skarbu USA Scott Bessent w czasie spotkania z ministrem finansów Japonii Katsunobu Katō.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1330 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Brukseli spotykają się...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje, że Rosjanie znów poderwali ciężki myśliwiec MiG-31K zdolny przenosić pociski hipersoniczne Kindżał. Nad obwodem charkowskim miała pojawić się rakieta zmierzająca w stronę Połtawy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Brukseli spotykają się w środę ministr...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po rosyjskim nalocie na Charków ok. 30 t...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W wyniku ataku ukraińskich dronów w okup...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Gośćmi piętnastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli Wojciech Górecki z Ośrodka S...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas