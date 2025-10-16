Reklama
Rzeczpospolita
Iran. Polski chargé d’affaires wezwany do MSZ. W tle wizyta Sikorskiego w Londynie

Wizyta Radosława Sikorskiego w brytyjskim parlamencie na wystawie, na której zaprezentowano zestrzelonego nad Ukrainą irańskiego drona, rozzłościła władze Iranu. Wezwały przedstawiciela polskiej dyplomacji do MSZ.

Publikacja: 16.10.2025 20:42

Radosław Sikorski w brytyjskim parlamencie

Radosław Sikorski w brytyjskim parlamencie

Foto: Reuters, Toby Melville

Agnieszka Kazimierczuk

Wystawa w parlamencie, zorganizowana przez amerykańską organizację aktywistów United Against Nuclear Iran (UANI), prezentowała drona Shahed-136 odzyskanego na Ukrainie i, według organizacji, miała na celu podkreślenie roli Teheranu we wspieraniu rozpętanej przez Moskwę wojny.

Sikorski o naruszeniu przez rosyjski dron przestrzeni powietrznej RP:  „taktycznie głupie”

Minister Radosław Sikorski uczestniczył w wydarzeniu podczas wizyty w Londynie, gdzie spotykał się z brytyjskimi urzędnikami.

Wcześniej tego samego dnia Sikorski powiedział dziennikarzom, że niedawne wtargnięcie rosyjskiego drona do polskiej przestrzeni powietrznej było „taktycznie głupie i kontrproduktywne”, twierdząc, że jedynie wzmocniło determinację Zachodu wobec Moskwy. Polski minister stwierdził, że drony najwyraźniej zostały celowo wystrzelone z Rosji w koordynacji z Białorusią.

Irańskie MSZ przekazuje polskiemu dyplomacie protest przeciwko londyńskiej wystawie

Mahmud Heidari, dyrektor generalny MSZ ds. Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej, wezwał polskiego chargé d’affaires Marcina Wilczka i przekazał, jak to określił, „zdecydowany protest Teheranu” przeciwko londyńskiemu wydarzeniu. Heidari odrzucił to, co określił jako „bezpodstawne i powtarzające się oskarżenia” dotyczące irańskiego programu dronów i wyraził ubolewanie z powodu zaangażowania Sikorskiego.

Irańskie MSZ stwierdziło, że decyzja o pokazaniu drona naruszyła normy dyplomatyczne i stanowiła powtarzające się politycznie motywowane oskarżenia dotyczące roli Iranu w konflikcie na Ukrainie.

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Iran za Ukrainę, czyli Donald Trump robi deal z Putinem

Iran zaprzecza dostarczaniu dronów Rosji w celu zastosowania ich przeciwko Ukrainie, twierdząc, że sprzedał ograniczoną liczbę egzemplarzy Rosji przed rozpoczęciem inwazji.

Jednak Instytut Studiów nad Wojną, amerykański think tank, w lutym 2024 roku informował, że Rosja ma płacić blisko 4,5 mld dolarów rocznie za import dronów-kamikadze Shahed z Iranu. Do tych informacji dotarli hakerzy, którzy włamali się na serwery firmy Sahara Thunder i tam znaleźli te informacje. Z opublikowanych wówczas dokumentów wynikało, że Rosja płaci 193 tys. dolarów za jeden dron Shahed-136, w sytuacji, gdy kupuje je w pakietach liczących po 6 tys. dronów, co oznacza, że jedna taka partia kosztowała Rosję ok. 1,1 mld dolarów.

Irańskie drony w rękach Rosjan. Zachód ma dowody

Polscy urzędnicy nie skomentowali publicznie wezwania, ale Warszawa współpracowała z UANI i siłami ukraińskimi, przekazując podobny dron Stanom Zjednoczonym na początku tego roku w celu zaprezentowania go na konferencji politycznej z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa

„Konkretny dowód na rolę Iranu na Ukrainie dotarł we wtorek do bazy Joint Base Andrews w stanie Maryland na pokładzie samolotu C-130 polskich Sił Powietrznych. W ładowni: skrzynia z rozmontowanym Shahedem 136, najczęściej używanym dronem wojskowym na świecie” - pisał wówczas „The Wall Street Journal”. W tekście zaznaczono, że dron tego typu uderzył niedawno w sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a przed rokiem w przeprowadzonym przez wspieranych przez Iran szyitów ataku dronów Shahed na niewielką bazę Tower 22 w Jordanii zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.

Źródło: rp.pl

