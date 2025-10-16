Iran. Polski chargé d’affaires wezwany do MSZ. W tle wizyta Sikorskiego w Londynie

Wystawa w parlamencie, zorganizowana przez amerykańską organizację aktywistów United Against Nuclear Iran (UANI), prezentowała drona Shahed-136 odzyskanego na Ukrainie i, według organizacji, miała na celu podkreślenie roli Teheranu we wspieraniu rozpętanej przez Moskwę wojny.

Sikorski o naruszeniu przez rosyjski dron przestrzeni powietrznej RP: „taktycznie głupie”

Minister Radosław Sikorski uczestniczył w wydarzeniu podczas wizyty w Londynie, gdzie spotykał się z brytyjskimi urzędnikami.

Wcześniej tego samego dnia Sikorski powiedział dziennikarzom, że niedawne wtargnięcie rosyjskiego drona do polskiej przestrzeni powietrznej było „taktycznie głupie i kontrproduktywne”, twierdząc, że jedynie wzmocniło determinację Zachodu wobec Moskwy. Polski minister stwierdził, że drony najwyraźniej zostały celowo wystrzelone z Rosji w koordynacji z Białorusią.

Irańskie MSZ przekazuje polskiemu dyplomacie protest przeciwko londyńskiej wystawie

Mahmud Heidari, dyrektor generalny MSZ ds. Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej, wezwał polskiego chargé d’affaires Marcina Wilczka i przekazał, jak to określił, „zdecydowany protest Teheranu” przeciwko londyńskiemu wydarzeniu. Heidari odrzucił to, co określił jako „bezpodstawne i powtarzające się oskarżenia” dotyczące irańskiego programu dronów i wyraził ubolewanie z powodu zaangażowania Sikorskiego.