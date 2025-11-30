Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1376

Ukraina przygotowuje się do intensywnego tygodnia rozmów dyplomatycznych – delegacja z Rustemem Umerowem na czele leci do USA kontynuować negocjacje pokojowe, a prezydent Wołodymyr Zełenski w nadchodzącym tygodniu spotka się m.in. z Emmanuelem Macronem, by zabiegać o gwarancje bezpieczeństwa i wzmocnienie wsparcia sojuszników. Sceną krajową wstrząsnęła decyzja Andrija Jermaka, który po dymisji w związku z postępowaniem antykorupcyjnym ogłosił, że udaje się na front.

