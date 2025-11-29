Znaleziska te oferują unikatowy wgląd w życie rytualne, symbolikę i struktury społeczne sprzed 12 000 lat, dodatkowo umacniając pozycję Taş Tepeler (Kamiennych Kopców) jako jednego z najważniejszych neolitycznych krajobrazów kulturowych świata.

Reklama Reklama

Przemawiając w Şanlıurfie, minister Ersoy podkreślił, że pierwsze pięć lat projektu „otworzyło horyzont daleko poza to, co pierwotnie sobie wyobrażaliśmy”, dodając, że region dowodzi, iż wczesne społeczności posiadały „znacznie bardziej zaawansowany poziom świadomości w zakresie wierzeń, rytuałów i organizacji społecznej, niż wcześniej sądzono”.

Göbekli Tepe: sensacyjne odkrycie – ludzka figura wmurowana w ścianę

Jednym z najbardziej uderzających wizualnie znalezisk zaprezentowanych podczas wydarzenia był ludzki posąg celowo umieszczony w ścianie w kręgu D w Göbekli Tepe, interpretowany jako prawdopodobne wotum. Minister Ersoy zauważył, że rzeźba, odkryta na krótko przed wizytą japońskiej księżniczki Akiko, stanowi „imponujący przykład estetycznej i ekspresyjnej tradycji rzeźbiarskiej okresu neolitu”.