Międzynarodowy zespół badawczy, w skład którego wchodzili naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Grecji, wyniki swoich badań opublikował 26 stycznia w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Naukowcy odkryli najstarsze jak dotąd drewniane narzędzia

Odkryć dokonano na stanowisku Marathousa 1 w środkowej części Peloponezu w Grecji. Naukowcy zidentyfikowali tu dwa drewniane artefakty, które zostały obrobione przez człowieka.

„Dzięki systematycznej analizie morfologicznej, mikroskopowej, tafonomicznej i taksonomicznej pobranych próbek makropozostałości drewna, dwa okazy zostały jednoznacznie zidentyfikowane jako zmodyfikowane przez homininów […]” – piszą badacze w swoim artykule.

Pierwszy artefakt to cienki patyk z drewna olchowego o długości około 80 centymetrów, noszący wyraźne ślady obróbki, a także zużycia. Narzędzie prawdopodobnie służyło do kopania w mule znajdującym się na brzegu jeziora. Drugi artefakt to bardzo mały kawałek drewna wierzbowego lub topolowego również noszący ślady obróbki i prawdopodobnie ślady użytkowania. Jego przeznaczenie budzi większe wątpliwości. Naukowcy podejrzewają, że mógł być używany do kształtowania narzędzi kamiennych.