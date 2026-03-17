05:31 Rosjanie informują o atakach dronów na wsie w obwodzie briańskim

Drony miały atakować wsie Nowy Ropsk i Sołowa. W ataku uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne – poinformował gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz.

04:37 „Jerusalem Post”: Wołodymyr Zełenski gotów wesprzeć Izrael w odpieraniu ataków irańskich dronów

Zełenski w rozmowie z izraelskim dziennikiem zadeklarował, że jest gotów na rozmowę z premierem Beniaminem Netanjahu m.in. na temat współpracy w zwalczaniu irańskich dronów. Ukraina odpiera ataki dostarczanych Rosji przez Iran dronów-kamikadze Shahed oraz rosyjskich wersji tych dronów (Gerań) od drugiej połowy 2022 roku. Ze słów Zełenskiego wynika, że Izrael wyraził już wolę rozmów o współpracy w tym zakresie. Co na to prezydent Ukrainy? - On (Netanjahu – red.) ma to, czego ja potrzebuje, ja mam to, czego on potrzebuje. Jestem gotowy na ten dialog – oświadczył Zełenski.

04:35 W ciągu doby w atakach rosyjskich dronów na obwód sumski rannych zostało osiem osób

Informacje takie podaje sumska obwodowa administracja wojskowa. Jedna osoba została hospitalizowana – to mężczyzna ranny w ataku dronów na przedmieścia stolicy obwodu, miasta Sumy.

04:32 Winnica przekazała 12 samochodów różnego typu i ponad setkę dronów ukraińskiej armii

O przekazaniu wsparcia ukraińskiej armii poinformował mer Winnicy Serhij Morhunow. Z komunikatu władz miasta wynika, że samochody trafią do trzech jednostek wojskowych, a drony wesprą 22. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną.

04:28 Ukraiński wywiad wojskowy: Rosjanie zostawiają ciała swoich poległych na polu walki

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) publikuje zapis rozmowy przechwyconej rozmowy rosyjskich oficerów, z której wynika, że Rosjanie porzucają ciała poległych żołnierzy na polu walki, zabierając tylko ich głowy. „Zamiast zapewnienia im godnego pochówku, rosyjscy żołnierze są dekapitowani przez ich towarzyszy na rozkaz z góry. To nie jest izolowany przypadek, lecz stało się »tradycją« wojsk okupacyjnych” - podkreśla HUR. Z przechwyconej rozmowy wynika, że taka praktyka jest konsekwencją tego, iż ewakuacja całego ciała z pola walki jest bardziej skomplikowana.

04:26 W nocy działania wstrzymały lotniska w Pskowie i Krasnodarze

O wstrzymaniu pracy lotnisk poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Z jego komunikatu wynika, że do wstrzymania ruchu na lotniskach doszło ze względów bezpieczeństwa, co zazwyczaj oznacza groźbę ataku ukraińskich dronów.

04:23 Rosyjskie śmigłowce Ka-27M brały udział w ćwiczeniach na Morzu Barentsa z zakresu wykrywania i niszczenia wrogich okrętów podwodnych

Informacje o ćwiczeniach przekazuje rosyjska Flota Północna. W czasie ćwiczeń rolę wrogiego okrętu pełnił jeden z okrętów atomowych Floty Północnej.

04:21 Pięć osób rannych w ataku dronów na miasto Korocza w obwodzie biełgorodzkim

Informacje o skutkach ataku podaje gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z jego komunikatu wynika, że w czasie ataku doszło do eksplozji w pobliżu ośrodka społecznego. Wśród rannych jest czworo nastolatków – 18-letni chłopak, 16-letnia dziewczyna i dwie inne osoby w wieku 16 lat. Żadnej z tych osób nie hospitalizowano.

04:19 Od północy na podejściach do Moskwy strącono 30 dronów

Informacje takie przekazuje mer Moskwy Siergiej Sobianin. Dzień wcześniej rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 62 drony zmierzające w stronę Moskwy.

04:17 Gdzie na froncie ukraińskim toczą się najintensywniejsze walki? (MAPA)

04:16 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1482 dniu wojny

