Drony miały atakować wsie Nowy Ropsk i Sołowa. W ataku uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne – poinformował gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz.
Zełenski w rozmowie z izraelskim dziennikiem zadeklarował, że jest gotów na rozmowę z premierem Beniaminem Netanjahu m.in. na temat współpracy w zwalczaniu irańskich dronów. Ukraina odpiera ataki dostarczanych Rosji przez Iran dronów-kamikadze Shahed oraz rosyjskich wersji tych dronów (Gerań) od drugiej połowy 2022 roku. Ze słów Zełenskiego wynika, że Izrael wyraził już wolę rozmów o współpracy w tym zakresie. Co na to prezydent Ukrainy? - On (Netanjahu – red.) ma to, czego ja potrzebuje, ja mam to, czego on potrzebuje. Jestem gotowy na ten dialog – oświadczył Zełenski.
Informacje takie podaje sumska obwodowa administracja wojskowa. Jedna osoba została hospitalizowana – to mężczyzna ranny w ataku dronów na przedmieścia stolicy obwodu, miasta Sumy.
O przekazaniu wsparcia ukraińskiej armii poinformował mer Winnicy Serhij Morhunow. Z komunikatu władz miasta wynika, że samochody trafią do trzech jednostek wojskowych, a drony wesprą 22. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną.
Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) publikuje zapis rozmowy przechwyconej rozmowy rosyjskich oficerów, z której wynika, że Rosjanie porzucają ciała poległych żołnierzy na polu walki, zabierając tylko ich głowy. „Zamiast zapewnienia im godnego pochówku, rosyjscy żołnierze są dekapitowani przez ich towarzyszy na rozkaz z góry. To nie jest izolowany przypadek, lecz stało się »tradycją« wojsk okupacyjnych” - podkreśla HUR. Z przechwyconej rozmowy wynika, że taka praktyka jest konsekwencją tego, iż ewakuacja całego ciała z pola walki jest bardziej skomplikowana.
O wstrzymaniu pracy lotnisk poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Z jego komunikatu wynika, że do wstrzymania ruchu na lotniskach doszło ze względów bezpieczeństwa, co zazwyczaj oznacza groźbę ataku ukraińskich dronów.
Informacje o ćwiczeniach przekazuje rosyjska Flota Północna. W czasie ćwiczeń rolę wrogiego okrętu pełnił jeden z okrętów atomowych Floty Północnej.
Informacje o skutkach ataku podaje gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z jego komunikatu wynika, że w czasie ataku doszło do eksplozji w pobliżu ośrodka społecznego. Wśród rannych jest czworo nastolatków – 18-letni chłopak, 16-letnia dziewczyna i dwie inne osoby w wieku 16 lat. Żadnej z tych osób nie hospitalizowano.
Informacje takie przekazuje mer Moskwy Siergiej Sobianin. Dzień wcześniej rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 62 drony zmierzające w stronę Moskwy.
Sytuacja militarna na Ukrainie (stan na 17 marca)
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1482 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 15 na 16 marca ukraińskie drony intensywnie atakowały Moskwę.
