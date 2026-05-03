40 proc. Amerykanów widzi w Donaldzie Trumpie pomazańca Bożego
Philip Earl Steele: Cyniczna zdecydowanie. On przecież sam nie jest chrześcijaninem, ani praktykującym, ani w ogóle. I on to podkreśla na okrągło, że najwyższa moralność dla niego to jest jego własna moralność. Mówi otwarcie, że nigdy nie prosił Boga o wybaczenie.
Tak. To się odbiło echem. I te jego gafy, gdy stara się udobruchać chrześcijan, zwłaszcza ewangelikalnych. I stara się mówić ich językiem.
Tak. Bardzo duży odsetek Amerykanów jest „non-denominational”. Tak się mówi. Bez afiliacji do konkretnego Kościoła. Z tym, że to są wszyscy protestanci. I niemal wszyscy to są też chrześcijanie ewangelikalni.
Sądzę, że zjawisko, iż jest coraz więcej chrześcijan bez afiliacji, odzwierciedla swoistą personalizację wiary. Jeśli chodzi o Trumpa z kolei, on zrozumiał, że etykietka prezbiterianina, członka Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w USA mu nie służy.
Bo to nie są ci protestanci. Prezbiterianie to protestanci starego nurtu. A jego czar działa właśnie wśród chrześcijan ewangelikalnych. To są baptyści i im podobni.
Prezbiterian jest garstka. Mniej niż 2 miliony dzisiaj.
Blisko 70 milionów dorosłych.
Zdecydowanie.
Kościół katolicki rzeczywiście jest największym kościołem w Stanach. Ale jeśli policzymy wszystkich chrześcijan ewangelikalnych, to ich jest dużo więcej, niż katolików. Więc na pewno Trump przysporzył sobie kłopotów po kłótni z papieżem. Ale nie sądzę, że to z tego powodu straci wyborców. Mówi się o tym spadku poparcia do 34 proc. Rzeczywiście to mniej, niż rok temu. Ale czy ci, którzy stracili zaufanie do niego, będą teraz głosować na demokratów? Nie sądzę.
On po prostu tak ma. Od czasów jego mentora Roya Cohna, jeśli ktoś go atakuje, on też atakuje. I potem jeszcze raz.
Tak. I uderzy w każdego, kto mu się sprzeciwia. Nawet jeśli to papież. On nie ma szacunku dla innych przywódców.
Ale również do królów. On ma takie aspiracje troszkę królewskie. Właśnie w Stanach Zjednoczonych gości król Wielkiej Brytanii, Karol. Widzę wielką atencję wobec Karola ze strony Trumpa. Zresztą podobnie było w Londynie, kiedy Trump odwiedzał Karola III. Czyli czuje szacunek wobec głów koronowanych.
Nie.
Dziwię się bardzo, że była tak wielka reakcja na te memy. Bo przecież krążą od zawsze – jeśli chodzi o jego mesjanizm, o to, że jest pomazańcem Bożym. To wszystko zaczęło się publicznie i stało się głośne w Stanach w 2015 roku W czasie pierwszej kampanii Donalda Trumpa przed wyborami do Białego Domu. Mam wrażenie, że w Polsce dopiero to odkrywacie szerzej. Ale jego najbliżsi doradcy religijni Paula White-Cain i Lance Wallnau, którzy są z nim już od 2015 roku powtarzają, że jest pomazańcem Bożym. I są filmiki, memy na ten temat od pierwszej kadencji. To nie nowość. Więc łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy tacy chrześcijanie odwrócą się teraz od niego z powodu bluźnierstwa. Nie. Bo przecież widzieli o tym, jaki jest w 2016 roku, gdy ponad 80 proc. z nich na niego głosowało. Podkreślam: 80 proc. chrześcijan ewangelikalnych zagłosowało na Trumpa w 2016, w 2020 i w 2024 roku.
Mam taką anegdotkę. Dawno temu, pod koniec lat 90., gdy Bill Clinton był prezydentem i wybuchła afera z panią Moniką Lewinsky, to największy zbór protestancki, i to ewangelikalny, Southern Baptist Convention, na swoim dorocznym zjeździe wydał oświadczenia, że gdy dzieje się źle, gdy brakuje moralności na szczycie państwa, to rzuca to cień na całe społeczeństwo i doprowadza do degrengolady moralnej. I tak dalej. Widzimy, jak inaczej podchodzą do tego dziś.
Tak, doszło do kilku przesunięć paradygmatycznych w języku Tomasza Kuhna w czasie mojego życia, by tylko do tego okresu się odnieść. Otóż w latach 70. doszło do przesunięć w świecie protestanckim w USA. Starzy protestanci tracili wpływy. Chodzi o zbory, które powstały w XVI wieku, prezbiterian, anglikanów, luteran. Oni byli górą w obrębie tego protestantyzmu do początku lat 70. Ale od tamtego czasu górą są chrześcijanie ewangelikalni. I oni są tymi gorliwszymi protestantami. Baptyści z jednej strony i zielonoświątkowcy z drugiej. I tutaj jest istotna sprawa: od lat 70. ten obóz wokół kościołów typu baptystycznego był górą wobec zielonoświątkowców. Ale teraz, od kilkunastu lat, górą są zielonoświątkowcy. Paula White na przykład jest wybitną przedstawicielką tego właśnie nurtu. Również jeśli chodzi o syjonizm chrześcijański, to zielonoświątkowcy wzięli ster od baptystów. Prezbiterianie dawniej patrzyli z góry na swoich biedniejszych kuzynów baptystów, aż baptyści zaczęli się szkolić i przyjęli ster w latach 70. Jednocześnie baptyści patrzyli z góry na swoich biedniejszych kuzynów ze wsi, na zielonoświątkowców. To oni odprawiają te, dla nas ekstrawaganckie, rytuały, jak nakładanie rąk. Widzimy to w Białym Domu.
On w mediach to podkreśla. I było to częste też w czasie pierwszej kadencji. Więc znów dziwię się, że dopiero teraz odkryliśmy to w Polsce. Na pewno chodzi o groźbę, że Ameryka wycofa się z NATO i tak dalej. Ale on taki jest od zawsze. Nawet sprzedaje Biblię.
Słowo post-, ten przedrostek, nie przemawia do mnie. Widzę kolejne przesunięcie paradygmatyczne. To te sukcesy zielonoświątkowców w wersji turbo w Stanach. Trump to wyczuł, ma genialny nos do ludu amerykańskiego, do przeróżnych zmian zachodzących w tym społeczeństwie. Więc wybrał Paulę White-Cain. Zresztą już na początku wieku, blisko współpracują ze sobą dużo dłużej, od 2015 roku w sensie formalnym. I zanim baptyści i ci, którzy byli w koalicji chrześcijańskiej, a było to największe prochrześcijańskie lobby w Stanach w latach dziewięćdziesiątych, zanim zorientowali się, że idzie zmiana, Trump ich uprzedził. Pojął, że następuje przesunięcie w stronę chrześcijaństwa ludowego. W stronę zielonoświątkowców, którzy nie tylko nakładają te ręce, jak mówiliśmy, ale też „mówią językami”. To jest glosolalia, mówienie niezrozumiałymi językami w uniesieniu religijnym. To ma korzenie w Dziejach Apostolskich. Zielonoświątkowcy to przejęli. Ale chodzi też o istotniejsze sprawy, jeśli mówimy o ich praktykach i teologii. Oni walczą z szatanem wszędzie. I to wyjątkowo dosłownie. Jak się zanurzysz w ich literaturze i się wsłuchasz w to, co mówią, to dosłowna, literalna walka z szatanem.
Chodziło o Bidena prędzej.
Demokraci. Oni zresztą mówią demon-kraci, a nie demokraci.
Tak, to hasło jest zauważalne. A Biden bywa identyfikowany z szatanem. Cała partia demokratyczna to dla nich siła szatana. To brzmi karkołomnie, ale to jest w ich literaturze. Dodam szybciutko, że demokraci też mają piękną ksywę dla republikanów. Mówią maggots, prawda? Bo MAGA z jednej strony to ruch Make America Great Again, ale maggot to też są larwy, robaki.
Dla Trumpa to spektakl. I dziwię się bardzo, że nie widzimy, iż on uśmiecha się przy tym kąśliwie. Bo on jest manipulatorem. Ale ci pastorzy? Bardzo często oni też. Ale to jest już zjawisko, które trzeba przyjąć do wiadomości, że istotnie tak jest w Stanach. W Polsce widzę raz po raz, że my tylko śmiejemy się z nich, albo mamy swoich tropicieli też herezji. Ale jeśli chodzi o mesjanizm, to jest osobista fiksacja. I nie chodzi nawet o samego Trumpa. Chodzi o rzesze wyznawców ewangelikanizmu.
Sam nie wiem, jak to wszystko zrozumieć. Sądzę, że to musiało być świadome, ale nie wiem na pewno.
Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. To zostało obśmiane przez demokratów. Ale najdziwniejsze zjawisko w tym wszystkim to fakt, że ewangelikanie nie odwracają się od tych ludzi. Wierzą w nich. Mówią, że choć są naczyniem niedoskonałym, to jednak spełniają wolę Bożą.
Nie, to są szersze grona i dlatego to należy zrozumieć i potraktować poważnie. Bo mamy te genialne ośrodki badań opinii publicznej w Stanach, jak Gallup, czy Pew. I kiedy skupiają się na postawach i wierzeniach religijnych, okazuje się, że 40 proc. Amerykanów wierzy w to, że jednak Trump jest... posłańcem Boga. Mesjaszem wręcz. Naczyniem Bożym. To jest słowo vessel, dziś bardzo popularne. Na dodatek imperfect vessel. Niedoskonałe naczynie woli Bożej. Czysty mesjanizm
Pamiętaj o Cyrusie. Perskim królu. Cyrus był mesjaszem w Biblii właśnie. W Starym Testamencie. To pomazaniec Boży. I Trump ma być z tej kategorii.
Czterdzieści procent amerykańskich chrześcijan.
W katolicyzmie jest inaczej, wiadomo. Ale też są tacy, którzy w podobny sposób wierzą. Ciekawy jest ten stosunek katolików do Trumpa. Czytałem arcyciekawy artykuł Konstantego Pilawy w „Plusie Minusie”. Odwołał się do arcyciekawego myśliciela, profesora Harvardu, Adriana Vermeule, który podkreśla, że rządy Trumpa mogą wytworzyć przestrzeń, w którą może wejść integryzm. Że chrześcijanie mogą przejąć ster w przeróżnych dziedzinach. Także w rządowych. To jest wspólny mianownik chrześcijan ewangelikalnych i katolików, że ich nacjonalizm chrześcijański szybko w ostatnich latach przerodził się w dążenie do integryzmu. Vermeule bardzo ciekawie mówi o tym, że zadanie chrześcijan, a ma na myśli wszystkich, nie tylko katolików, jest takie, by zakończyć bezkrólewie po upadku liberalizmu. Bo jest cała konstelacja wybitnych profesorów, nie tylko katolickich, którzy podkreślają, że liberalizm jest w rozsypce. I co ma po nim nastąpić? To wielkie pytanie. Co po liberalizmie? Ten ład się skończył albo zaraz się skończy. Jaki będzie następny ład? I w Stanach jest daleko idąca zgoda pośród tych wszystkich chrześcijan, że to jest moment na integryzm.
Nie widzę żadnego związku.
Ja nie widzę niczego nowego w tych sprawach. Zwolennicy Trumpa byli w stanie pogodzić się ze wszelkimi czynami niemoralnymi już od 2015 roku. Wiemy, o jakie grzechy chodzi w jego przypadku. Więc jeśli jest coś nowego w aktach Epsteina, już się z tym pogodzili. Czyli mówią Trump jest jak Dawid. Król Dawid. Też był niedoskonały, miał romans pozamałżeński i tak dalej, a jednak szedł ścieżką Bożej woli.
Prosperity Gospel to jest jak taka stara rzymska zasada religijna. Do ut des. Czyli daję, abyś dał. Daję, by Bóg sprawił, że otrzymam z powrotem. W tym życiu. W prosperity Gospel nie chodzi o nagrody w niebie. Chodzi o nagrody na Ziemi.
I to jest kluczowa część teologii zielonoświątkowców. Ale nie baptystów. Baptyści wierzą w to, że za uczciwe, porządne i chrześcijańskie życie nagrodą będzie zbawienie. I miejsce w niebie.
Tak. Baptyści uznają prosperity gospel za herezję, śmieją się z tego i potępiają zielonoświątkowców
Tak, i to też nam tłumaczy szał wokół jego przegranej w 2020 roku Ci wszyscy, którzy 6 stycznia weszli do Kongresu byli z tego kręgu. Chodziło też o to, że cała ich teologia nagle się załamała. Nie mogli pogodzić się z przegraną. Oznaczałoby to odrzucanie własnej teologii. Więc próbowali to zmienić.
Jeśli z racji wieku zupełnie straciłby rozum i byłoby to widać, to tak. Ale nie sądzę, żeby jakikolwiek czyn niemoralny... przyczynił się do jego porażki.
Być może to schłodzi niektórych, ale jak to przekłada się na politykę, na wybory, które odbędą się w listopadzie? Nie sądzę, żeby trumpista, który mówi teraz sobie: no, nie jest taki fajny, jak dotąd uważałem, zagłosował na demokratów.
Jeśli demokraci przejmą obie izby w listopadzie, to może dojdzie do impeachmentu.
Sądzę raczej tak. Ale zobaczymy, czy jego zwolennicy religijni będą w stanie odrzucić własną teologię, pogodzić się z brudną polityką amerykańską.
Najłatwiej mi odnosić się do drugiej części tego pytania. Ostatni. Ewangelikanie będą ostatni.
