Prezes Berkshire Hathaway, Greg Abel, przybija piątkę, witając akcjonariuszy podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Berkshire Hathaway Inc., pierwszego w historii konglomeratu od czasu, gdy Warren Buffett ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego po 60 latach
63-letni Abel, który objął stanowisko dyrektora generalnego w styczniu, musi zdobyć zaufanie inwestorów coraz bardziej skupionych na technologiach i sztucznej inteligencji – w przeciwieństwie do portfela Berkshire, obejmującego ubezpieczenia, handel detaliczny oraz działalność opartą na aktywach materialnych w sektorach energii, przemysłu i produkcji – informuje agencja Reuters.
Choć Berkshire często uznawane jest za odzwierciedlenie amerykańskiej gospodarki, jego akcje pozostają w tyle za indeksem S&P 500 o 39 punktów procentowych od czasu, gdy Buffett ogłosił na zeszłorocznym zgromadzeniu, że ustąpi ze stanowiska. Nadal pełni on funkcję przewodniczącego.
Abel został wyznaczony następcą Buffetta w 2021 r., ale sama zapowiedź sukcesji była zaskoczeniem. 95-letni Buffett planuje obserwować spotkanie z widowni hali w centrum Omaha w stanie Nebraska, podczas gdy Abel i inni menedżerowie będą omawiać działalność Berkshire i odpowiadać na pytania akcjonariuszy.
– Greg stoi przed ogromnym wyzwaniem, zastępując największego inwestora w historii – powiedział Paul Lountzis, zarządzający funduszem uczestniczący w swoim 34. walnym zgromadzeniu Berkshire. Dodał, że Berkshire „nie jest efektowne, nie jest ekscytujące… To nie jest szybko rosnąca spółka technologiczna. A to właśnie na takie firmy dziś stawiają inwestorzy”.
Reuters przypomina, że inwestycje związane ze sztuczną inteligencją były jednym z głównych czynników wzrostu amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale o 2 proc., według wstępnych danych Departamentu Handlu.
Nie jest jasne, w jakim stopniu wyższa inflacja i pogarszające się nastroje konsumentów wpłynęły na popyt na produkty i usługi oferowane przez spółki zależne Berkshire.
Inwestorzy otrzymują także więcej szczegółów po publikacji wyników za pierwszy kwartał przed rozpoczęciem zgromadzenia. Berkshire Hathaway poinformowało o wyższym zysku operacyjnym w pierwszym kwartale, a jego zasoby gotówki na koniec marca osiągnęły rekordowe 397,4 mld dolarów. Spółka podała również, że odkupiła w tym okresie własne akcje o wartości 234 mln dolarów – po raz pierwszy od maja 2024 r.
Walne zgromadzenie jest centralnym wydarzeniem weekendu pełnego spotkań akcjonariuszy w Omaha, obejmujących konferencje inwestycyjne, prywatne spotkania oraz zakupy produktów firm należących do Berkshire w specjalnej hali wystawowej w centrum miasta.
Abel przejmuje wiele wyzwań, z którymi mierzył się Buffett – być może najważniejszym z nich jest decyzja, gdzie zainwestować zgromadzoną gotówkę, która na koniec roku wynosiła 373 mld dolarów.
Choć Berkshire wznowiło skup akcji w marcu po niemal dwóch latach przerwy, od dekady nie dokonało żadnej przełomowej akwizycji. Wiele biznesów spółki rozwija się powoli – łączny zysk operacyjny spadł w 2025 r. o 6 proc., a przychody praktycznie nie rosły.
Akcjonariusze mogą się także zastanawiać, jak Abel poradzi sobie z zarządzaniem portfelem akcji Berkshire. W przeciwieństwie do Buffetta nie ma on doświadczenia jako selekcjoner akcji, a mimo to już w lutym nadzorował 94 proc. inwestycji giełdowych spółki, pozostawiając jedynie 6 proc. pod opieką menedżera inwestycyjnego Teda Weschlera.
