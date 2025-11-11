Rzeczpospolita
Ekonomia
Warren Buffett przekazuje miliardy i stanowisko CEO. Nadchodzi nowa era Berkshire

Warren Buffett, w swoim corocznym liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway – tradycji sięgającej 1965 roku – zapowiedział, że „zamilknie” po odejściu ze stanowiska pod koniec tego roku. Jednak 95-latek nie zamierza jeszcze całkowicie się wycofać – informuje CNN.

Publikacja: 11.11.2025 11:09

Buffett żegna się z listem do akcjonariuszy, ale nie z działalnością

Foto: REUTERS/Scott Morgan/File Photo

Urszula Lesman

Buffett nie będzie już pisał listu otwierającego coroczny raport spółki, ale będzie publikował doroczny list z okazji Święta Dziękczynienia i „zwiększy tempo” swojej działalności filantropijnej, rozdając 149 mld dolarów w akcjach Berkshire Hathaway, które wciąż posiada.

Warren Buffett, „wyrocznia z Omaha", przechodzi na emeryturę
Finanse
Warren Buffett przejdzie na emeryturę. Ma go zastąpić Greg Abel

Greg Abel przejmuje stery w Berkshire Hathaway

W przyszłym roku Warrena Buffetta zastąpi na stanowisku dyrektora generalnego Berkshire Hathaway Greg Abel – 63-letni wiceprezes odpowiedzialny obecnie za działalność spoza sektora ubezpieczeniowego, którego Buffett wskazał na swojego następcę już w 2021 roku – przypomina CNN.

Buffett ponownie pochwalił swojego następcę, pisząc, że Abel „w pełni spełnił wysokie oczekiwania, jakie miałem wobec niego, gdy po raz pierwszy uznałem, że powinien zostać kolejnym dyrektorem generalnym Berkshire”.

Warren Buffett
Biznes
Ostatnia transakcja Buffetta dla Berkshire Hathaway?
W liście miliarder odniósł się także do swojego zdrowia, przyznając, że „ku swojemu zaskoczeniu, ogólnie czuje się dobrze”. „Choć poruszam się powoli i coraz trudniej mi się czyta, jestem w biurze pięć dni w tygodniu i pracuję ze wspaniałymi ludźmi” – napisał.

Filantropia nabiera tempa – miliarder rozdaje miliardy

Buffett poinformował, że nadal zamierza rozdać większość zgromadzonego majątku i przekonwertował 1800 akcji Berkshire Hathaway – o łącznej wartości 1,35 mld dolarów – na tańsze akcje klasy B, które przekazał czterem fundacjom swojej rodziny.

Warren Buffett
Biznes
Inwestorzy uznali, że Berkshire bez Buffetta to już nie to samo

„Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że te fundacje rozdysponują w praktyce cały mój majątek, zanim zastąpią je nowi powiernicy, muszę przyspieszyć tempo przekazywania darowizn za życia” – napisał w liście do inwestorów.

Berkshire Hathaway po Buffecie – stabilność i wzrost wartości

Buffett stwierdził, że ma „wysokie, ale realistyczne” oczekiwania, iż konglomerat, którym kierował przez sześć dekad, będzie dalej się rozwijał po jego odejściu ze stanowiska CEO. Akcje Berkshire Hathaway wzrosły w tym roku o ponad 10 procent, a wartość rynkowa spółki osiągnęła bilion dolarów.

Źródło: rp.pl

Osoby Firmy Berkshire Hathaway Warren Buffett

