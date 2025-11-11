Aktualizacja: 11.11.2025 12:02 Publikacja: 11.11.2025 11:09
Buffett żegna się z listem do akcjonariuszy, ale nie z działalnością
Foto: REUTERS/Scott Morgan/File Photo
Buffett nie będzie już pisał listu otwierającego coroczny raport spółki, ale będzie publikował doroczny list z okazji Święta Dziękczynienia i „zwiększy tempo” swojej działalności filantropijnej, rozdając 149 mld dolarów w akcjach Berkshire Hathaway, które wciąż posiada.
Czytaj więcej
Koniec pewnej epoki. W sobotę na corocznym spotkaniu akcjonariuszy Berkshire Hathaway dotychczaso...
W przyszłym roku Warrena Buffetta zastąpi na stanowisku dyrektora generalnego Berkshire Hathaway Greg Abel – 63-letni wiceprezes odpowiedzialny obecnie za działalność spoza sektora ubezpieczeniowego, którego Buffett wskazał na swojego następcę już w 2021 roku – przypomina CNN.
Buffett ponownie pochwalił swojego następcę, pisząc, że Abel „w pełni spełnił wysokie oczekiwania, jakie miałem wobec niego, gdy po raz pierwszy uznałem, że powinien zostać kolejnym dyrektorem generalnym Berkshire”.
Czytaj więcej
Berkshire Hathaway, wehikuł finansowy kontrolowany przez miliardera i guru inwestorów giełdowych...
W liście miliarder odniósł się także do swojego zdrowia, przyznając, że „ku swojemu zaskoczeniu, ogólnie czuje się dobrze”. „Choć poruszam się powoli i coraz trudniej mi się czyta, jestem w biurze pięć dni w tygodniu i pracuję ze wspaniałymi ludźmi” – napisał.
Buffett poinformował, że nadal zamierza rozdać większość zgromadzonego majątku i przekonwertował 1800 akcji Berkshire Hathaway – o łącznej wartości 1,35 mld dolarów – na tańsze akcje klasy B, które przekazał czterem fundacjom swojej rodziny.
Czytaj więcej
Akcje wehikułu inwestycyjnego, stworzonego przez jednego z największych guru inwestorów, radziły...
„Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że te fundacje rozdysponują w praktyce cały mój majątek, zanim zastąpią je nowi powiernicy, muszę przyspieszyć tempo przekazywania darowizn za życia” – napisał w liście do inwestorów.
Buffett stwierdził, że ma „wysokie, ale realistyczne” oczekiwania, iż konglomerat, którym kierował przez sześć dekad, będzie dalej się rozwijał po jego odejściu ze stanowiska CEO. Akcje Berkshire Hathaway wzrosły w tym roku o ponad 10 procent, a wartość rynkowa spółki osiągnęła bilion dolarów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Buffett nie będzie już pisał listu otwierającego coroczny raport spółki, ale będzie publikował doroczny list z okazji Święta Dziękczynienia i „zwiększy tempo” swojej działalności filantropijnej, rozdając 149 mld dolarów w akcjach Berkshire Hathaway, które wciąż posiada.
Prezydent Stanów Zjednoczonych powiększył majątek do poziomu kilkakrotnie większego niż w czasie swojej kariery...
Polskie firmy alarmują o braku rąk do pracy, Francja żąda ukarania Shein, a Donald Trump w rok potroił swój mają...
Koncern Coca-Cola ponownie zarejestrował swoje kluczowe znaki towarowe w Rosji. W ślady Amerykanów poszły inne z...
Rada Ministrów półtora tygodnia temu przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale niespo...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Amerykański gigant technologiczny Google planuje przedstawić w przyszłym tygodniu największy w swojej historii p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas