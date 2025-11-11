Buffett nie będzie już pisał listu otwierającego coroczny raport spółki, ale będzie publikował doroczny list z okazji Święta Dziękczynienia i „zwiększy tempo” swojej działalności filantropijnej, rozdając 149 mld dolarów w akcjach Berkshire Hathaway, które wciąż posiada.

Greg Abel przejmuje stery w Berkshire Hathaway

W przyszłym roku Warrena Buffetta zastąpi na stanowisku dyrektora generalnego Berkshire Hathaway Greg Abel – 63-letni wiceprezes odpowiedzialny obecnie za działalność spoza sektora ubezpieczeniowego, którego Buffett wskazał na swojego następcę już w 2021 roku – przypomina CNN.

Buffett ponownie pochwalił swojego następcę, pisząc, że Abel „w pełni spełnił wysokie oczekiwania, jakie miałem wobec niego, gdy po raz pierwszy uznałem, że powinien zostać kolejnym dyrektorem generalnym Berkshire”.