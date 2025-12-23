Aktualizacja: 23.12.2025 19:01 Publikacja: 23.12.2025 17:51
Dron chińskiej firmy DJI
Foto: Bloomberg
Reuters informuje, że FCC zakazała importu i sprzedaży wszystkich nowych modeli dronów oraz kluczowego sprzętu produkowanego przez zagranicznych producentów – w tym największego na świecie producenta dronów, firmę DJI – wpisując ich na tzw. „Covered List”, czyli listę podmiotów uznanych za „stwarzające niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”.
Decyzja FCC, która nie obejmuje modeli już dopuszczonych do sprzedaży ani tych obecnie użytkowanych, stanowi kulminację wieloletnich działań mających na celu ograniczenie obecności chińskich dronów, takich jak produkowane przez DJI czy innego dużego producenta – Autel Robotics.
Według danych firmy badawczej Research and Markets DJI kontroluje około 70 procent globalnego rynku. Poza zastosowaniami w sektorze publicznym chińskie drony są w USA powszechnie wykorzystywane m.in. do inspekcji infrastruktury i budów, monitorowania upraw, a także przez profesjonalnych filmowców i hobbystów.
W czerwcu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające przyspieszyć komercjalizację technologii dronowych oraz zwiększyć krajową produkcję dronów „w odpowiedzi na zagraniczną kontrolę lub wykorzystywanie”.
FCC poinformowała, że import, sprzedaż i użytkowanie modeli urządzeń wcześniej dopuszczonych przez regulatora pozostają dozwolone, a konsumenci mogą nadal korzystać z dronów zakupionych wcześniej w sposób legalny.
Decyzja zapadła po tym, jak przyjęta w ubiegłym roku przez Kongres ustawa National Defense Authorization Act na 2025 rok nakazała przeprowadzenie do 23 grudnia 2025 r. przeglądu bezpieczeństwa sprzętu produkowanego przez DJI, Autel oraz innych zagranicznych producentów dronów.
Sebastian Gorka, starszy dyrektor ds. walki z terroryzmem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział, że działanie to jest częścią zapewnienia, że drony będą produkowane w Stanach Zjednoczonych. „Drony stanowią istotną część przyszłego bezpieczeństwa Ameryki. Muszą być produkowane w USA” – napisał na X.
W ciągu ostatniego roku DJI wysyłało listy do amerykańskich urzędników, w tym do sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, deklarując gotowość do poddania swoich produktów kontroli i niezbędnym badaniom.
„Jesteśmy gotowi współpracować, działać w sposób otwarty i przejrzysty oraz dostarczyć niezbędnych informacji, aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnego przeglądu” – zadeklarował Adam Welsh, szef globalnej polityki DJI.
Zamiast kompleksowego badania, którego oczekiwała branża i DJI, FCC poinformowała jednak, że jej decyzja opiera się na ustaleniach międzyresortowego organu władzy wykonawczej powołanego przez Biały Dom. Organ ten uznał, że drony i komponenty produkcji zagranicznej „mogą umożliwiać długotrwały nadzór, wyprowadzanie danych oraz działania destrukcyjne na terytorium Stanów Zjednoczonych”.
Źródło: rp.pl
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
