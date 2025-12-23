Reklama
Amerykanie już nie kupią najnowszych chińskich dronów. „Niedopuszczalne ryzyko”

Z chińskich dronów w USA od lat korzystają nie tylko prywatni właściciele, ale także policja oraz straż pożarna. Jednak nowe przepisy przyjęte przez Federalną Komisję Łączności (FCC) sprawią, że amerykańscy konsumenci nie będą mogli kupić kolejnej generacji tych urządzeń.

Publikacja: 23.12.2025 17:51

Dron chińskiej firmy DJI

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

Reuters informuje, że FCC zakazała importu i sprzedaży wszystkich nowych modeli dronów oraz kluczowego sprzętu produkowanego przez zagranicznych producentów – w tym największego na świecie producenta dronów, firmę DJI – wpisując ich na tzw. „Covered List”, czyli listę podmiotów uznanych za „stwarzające niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”.

Czytaj więcej

Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów
Handel
Chiny skokowo zwiększyły dostawy części do dronów

Jakich dronów nie będą mogli kupować Amerykanie

Decyzja FCC, która nie obejmuje modeli już dopuszczonych do sprzedaży ani tych obecnie użytkowanych, stanowi kulminację wieloletnich działań mających na celu ograniczenie obecności chińskich dronów, takich jak produkowane przez DJI czy innego dużego producenta – Autel Robotics.

Według danych firmy badawczej Research and Markets DJI kontroluje około 70 procent globalnego rynku. Poza zastosowaniami w sektorze publicznym chińskie drony są w USA powszechnie wykorzystywane m.in. do inspekcji infrastruktury i budów, monitorowania upraw, a także przez profesjonalnych filmowców i hobbystów.

Czytaj więcej

Dron MQ-9 Reaper Sił Powietrznych USA
Biznes
USA zmienia zasady sprzedaży dronów. Arabia Saudyjska pierwszym klientem?
W czerwcu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające przyspieszyć komercjalizację technologii dronowych oraz zwiększyć krajową produkcję dronów „w odpowiedzi na zagraniczną kontrolę lub wykorzystywanie”.

Koncern DJI chce się poddać kontroli Waszyngtonu

FCC poinformowała, że import, sprzedaż i użytkowanie modeli urządzeń wcześniej dopuszczonych przez regulatora pozostają dozwolone, a konsumenci mogą nadal korzystać z dronów zakupionych wcześniej w sposób legalny.

Czytaj więcej

Dron chińskiej firmy DJI
Biznes
Chiński producent dronów zaprzecza, że używają ich Rosjanie w Ukrainie

Decyzja zapadła po tym, jak przyjęta w ubiegłym roku przez Kongres ustawa National Defense Authorization Act na 2025 rok nakazała przeprowadzenie do 23 grudnia 2025 r. przeglądu bezpieczeństwa sprzętu produkowanego przez DJI, Autel oraz innych zagranicznych producentów dronów.

Sebastian Gorka, starszy dyrektor ds. walki z terroryzmem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział, że działanie to jest częścią zapewnienia, że drony będą produkowane w Stanach Zjednoczonych. „Drony stanowią istotną część przyszłego bezpieczeństwa Ameryki. Muszą być produkowane w USA” – napisał na X.

W ciągu ostatniego roku DJI wysyłało listy do amerykańskich urzędników, w tym do sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, deklarując gotowość do poddania swoich produktów kontroli i niezbędnym badaniom.

„Jesteśmy gotowi współpracować, działać w sposób otwarty i przejrzysty oraz dostarczyć niezbędnych informacji, aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnego przeglądu” – zadeklarował Adam Welsh, szef globalnej polityki DJI.

Czytaj więcej

Technik przygotowuje drona Shrike FPV w firmie technologii wojskowej Skyfall w nieznanym miejscu na
Globalne Interesy
Ukraiński front poligonem dla narkotykowych karteli. Eksperci biją na alarm

Zamiast kompleksowego badania, którego oczekiwała branża i DJI, FCC poinformowała jednak, że jej decyzja opiera się na ustaleniach międzyresortowego organu władzy wykonawczej powołanego przez Biały Dom. Organ ten uznał, że drony i komponenty produkcji zagranicznej „mogą umożliwiać długotrwały nadzór, wyprowadzanie danych oraz działania destrukcyjne na terytorium Stanów Zjednoczonych”.

 

Źródło: rp.pl

