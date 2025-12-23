Reuters informuje, że FCC zakazała importu i sprzedaży wszystkich nowych modeli dronów oraz kluczowego sprzętu produkowanego przez zagranicznych producentów – w tym największego na świecie producenta dronów, firmę DJI – wpisując ich na tzw. „Covered List”, czyli listę podmiotów uznanych za „stwarzające niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”.

Jakich dronów nie będą mogli kupować Amerykanie

Decyzja FCC, która nie obejmuje modeli już dopuszczonych do sprzedaży ani tych obecnie użytkowanych, stanowi kulminację wieloletnich działań mających na celu ograniczenie obecności chińskich dronów, takich jak produkowane przez DJI czy innego dużego producenta – Autel Robotics.

Według danych firmy badawczej Research and Markets DJI kontroluje około 70 procent globalnego rynku. Poza zastosowaniami w sektorze publicznym chińskie drony są w USA powszechnie wykorzystywane m.in. do inspekcji infrastruktury i budów, monitorowania upraw, a także przez profesjonalnych filmowców i hobbystów.